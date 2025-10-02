“โกลเบล็ก” มองราคาทองผันผวน กังวลเศรษฐกิจ-ภูมิรัฐศาสตร์

บล. โกลเบล็ก (GBS) ประเมินราคาทองคำผันผวนต่อเนื่อง กังวลความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ และตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ กระตุ้นให้ เฟด มีโอกาสลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนหน้า ส่งผลให้นักลงทุนยังคงถือครองทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย จึงแนะนำ กลยุทธ์ “ซื้อเมื่อราคาย่อตัว” ในกรอบ 3,760 – 3,850 ดอลลาร์สหรัฐ
นายณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บล.โกลเบล็ก ประเมินว่าราคาทองคำมีแนวโน้มเคลื่อนไหวผันผวน โดยได้รับแรงหนุนจากความไม่แน่นอนของสงครามการค้าและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ส่งผลให้นักลงทุนยังคงถือครองทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย อีกทั้งสหรัฐฯ เปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อ PCE ที่ปรับตัวขึ้นตามคาดการณ์ ส่งผลให้ตลาดยังคงคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนหน้า
อย่างไรก็ตาม ตลาดยังเผชิญแรงกดดันจากตัวเลข GDP ไตรมาส 2/2568 ที่ขยายตัวสูงกว่าคาด และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานที่ลดลงต่ำกว่าคาดการณ์ ส่งผลให้นักลงทุนควรจับตาตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐฯ ซึ่งอาจส่งผลต่อทิศทางการพิจารณานโยบายอัตราดอกเบี้ยของ เฟด ดังนั้นฝ่ายวิจัยประเมินกรอบราคาทองคำไว้ที่ 3,760 – 3,850 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อออนซ์ พร้อมแนะนำให้ “ซื้อเมื่อราคาย่อตัว”
ส่วนภาพรวมสถานการณ์เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ โดยเฉพาะสหรัฐฯ ได้เตรียมเก็บภาษีศุลกากรยาแบรนด์ 100% เริ่ม 1 ต.ค. 2568 ทั้งนี้จะยกเว้นให้กับบริษัทที่มีแผนจัดตั้งโรงงานผลิตยาในสหรัฐฯ เพื่อส่งเสริมการลงทุนภายในประเทศ ส่วนสถานการณ์อิสราเอลเปิดฉากโจมตีกรุงซานา ตอบโต้การโจมตีโดรนจากกลุ่มฮูตี กองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อกรุงซานา เมืองหลวงของเยเมน ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มฮูตี โดยเป็นการตอบโต้เหตุการณ์ที่กลุ่มฮูตีส่งโดรนโจมตีรีสอร์ท ท่องเที่ยวในเมืองท่าทางตอนใต้ของอิสราเอลเมื่อวันที่ผ่านมา ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย 20 ราย
นอกจากนี้ ตัวเลข PMI ของสหรัฐฯ ปรับลดลงต่ำสุดในรอบ 3 เดือน สหรัฐฯ รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและบริการเบื้องต้นในเดือนกันยายน ปรับตัวลดลงสู่ระดับ 53.6 จากระดับ 54.6 ในเดือนสิงหาคม ซึ่งถือเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 3 เดือน สะท้อนถึงการชะลอตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยตัวเลขเงินเฟ้อ PCE สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 2.7% สอดคล้องต่อคาดการณ์ กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ รายงานดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ในเดือนสิงหาคมปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ สะท้อนถึงแรงกดดันด้านราคาที่ยังคงอยู่ในระดับควบคุมได้
ขณะที่ปัจจัยด้านลบที่ส่งผลต่อการลงทุนทองคำ ยังคงเป็นปัจจัยจากภายนอก อาทิ อินเดียเตรียมเพิ่มการนำเข้าน้ำมันจากสหรัฐฯ หวังลดความไม่สมดุลทางการค้า นายปิยุช โกยัล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของอินเดีย ที่ระบุว่า อินเดียมีแผนเพิ่มการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจากสหรัฐฯ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดความไม่สมดุลทางการค้าระหว่างสองประเทศ และส่งเสริมการเจรจาเพื่อบรรลุข้อตกลงการค้าในอนาคต
“สหรัฐฯ รายงานตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 2 ปี 2568 ขยายตัว 3.8% สูงกว่าการประมาณการในครั้งก่อน ขณะเดียวกัน จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ลดลง 14,000 ราย สู่ระดับ 218,000 ราย ต่ำกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 235,000 ราย สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของตลาดแรงงาน แม้เศรษฐกิจโดยรวมยังเผชิญแรงกดดัน