GFC เซ็น MOU" รพ.สมิติเวช ธนบุรี" ยกระดับบริการทางการแพทย์

เจเนซีส เฟอร์ทิลีตี เซ็นเตอร์ ผนึกกำลัง กับ โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี ลงนาม MOU สู่การยกระดับการให้บริการทางการแพทย์มากยิ่งขึ้น เพื่อตอบโจทย์ทุกการรักษาทั้งลูกค้าและพนักงานของ GFC ที่มุ่งขับเคลื่อนการขยายฐานลูกค้าสู่การเข้ารับบริการทางการแพทย์ได้อย่างครอบคลุมทุกมิติ
นายกรพัส อัจฉริยมานีกูล รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจเนซีส เฟอร์ทิลีตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) “GFC” คลินิกผู้ให้บริการด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์สำหรับผู้มีบุตรยาก เปิดเผย บริษัทฯ ได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ รพ.สมิติเวช ธนบุรี บริการตรวจรักษาผู้รับบริการ และบุคคลที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ GFC อาทิ กลุ่มลูกค้า และพนักงาน ซึ่งรวมถึงบริการสำหรับผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้ป่วยใน (IPD) เพื่อยกระดับการให้บริการทางการแพทย์ให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สำหรับการร่วมมือในครั้งนี้ ผู้รับบริการของ GFC จะได้รับสิทธิประโยชน์ อาทิ การส่งต่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี ได้ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงได้รับส่วนลดค่ารักษาพยาบาล 10% ในส่วนของค่ายา ค่าแล็บ และค่าเอ็กซ์เรย์ สำหรับผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน (ยกเว้น CT, MRI, Ultrasound, และเครื่องมือพิเศษ) นอกจากนี้ ยังมีการดูแลแบบ VIP ที่มอบสิทธิ์ในการใช้บริการห้องรับรอง VIP Lounge พร้อมบริการรถรับ-ส่งฟรี สำหรับผู้ป่วยใน นอกจากนี้ ยังครอบคลุมถึงพนักงานและครอบครัว
สำหรับค่ารักษาพยาบาลเมื่อมีใบส่งตัว ขณะเดียวกันสำหรับในกลุ่มลูกค้าโรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี จะได้รับส่วนลด สำหรับแพ็กเกจ ICSI และ ฝากไข่ Oocyte Freezing เมื่อเข้ารับบริการที่ GFC
“ความร่วมมือครั้งนี้ ตอกย้ำถึงวิสัยทัศน์ของ GFC ในการส่งมอบบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าและพนักงานอย่างต่อเนื่อง ผ่านความร่วมมือกับ รพ.สมิติเวช ธนบุรี ซึ่งเป็นรพ.ชั้นนำที่มีชื่อเสียงระดับต้นๆ ของประเทศ รวมถึงมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่ให้บริการทางการแพทย์ครบวงจรอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนธุรกิจที่บริษัทฯ มุ่งเน้นโดยการจัดกิจกรรม เพื่อกระตุ้นการตัดสินใจของลูกค้าควบคู่กับการใช้กลยุทธ์การตลาดที่มุ่งขยายฐานลูกค้าด้วยการยกระดับการให้บริการทางการแพทย์ของ GFC ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น”