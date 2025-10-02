เกลี้ยง! TPIPP ประสบความสำเร็จ ขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เต็มวงเงิน 2,000 ล้านบาท

TPIPP ผู้นำโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และมีโรงกำจัดขยะชุมชนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่แห่งเดียวกันใหญ่ที่สุดในโลก ประสบความสำเร็จอย่างสูงในการเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Debentures) มูลค่า 2,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี 2 เดือน อัตราดอกเบี้ย 4.20% ต่อปีระหว่างวันที่ 23 - 25 กันยายน 2568 ที่ผ่านมา โดยนักลงทุนได้จองซื้อหุ้นกู้ของบริษัทจนหุ้นกู้ที่เสนอขายไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักลงทุน สะท้อนถึงความเชื่อมั่นจากนักลงทุนที่มีต่อบริษัทในความเป็นผู้นำด้านพลังงานสะอาด รวมถึงศักยภาพและความแข็งแกร่งของบริษัท
ทั้งนี้ บริษัทจะนำเงินที่ได้ไปลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทขนาด 61.226 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอย่างยั่งยืน โดยบริษัทและ หุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2568 ที่ระดับ "BBB" ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต "คงที่ (Stable)" โดยมีอันดับเครดิตเฉพาะองค์กรของบริษัท (Stand-alone credit rating) อยู่ที่ระดับ "a"
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2568 ที่ผ่านมา TPIPP ได้รับรางวัลโครงการคาร์บอนเครดิตยอดเยี่ยม ประเภทการจัดการขยะภาคเอกชน และรางวัลโครงการรับรองคาร์บอนเครดิตประจำปี 2568 จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก สะท้อนวิสัยทัศน์องค์กรสีเขียวเพื่ออนาคตยั่งยืน
บริษัทขอขอบคุณทุกความเชื่อมั่น และยังคงมุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะและพลังงานหมุนเวียน ให้ความสำคัญกับการเติบโตอย่างยั่งยืนในทุกมิติ ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และพัฒนาประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการบริหารจัดการ ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และหลักบรรษัทภิบาล