BAMเปิดตัวโครงการ “ทรัพย์มหาชน” เพื่อบ้านของคนสู้ชีวิต เริ่มผ่อน500 บาท

ดีลเด็ด! คนรายได้น้อยไม่มีเงินเดือนประจำก็ผ่อนบ้านได้ BAM เปิดตัวโครงการ “ทรัพย์มหาชน” เพื่อบ้านของคนสู้ชีวิต สร้างโอกาสใหม่ให้คนไทยเข้าถึง “บ้าน” อย่างแท้จริง ในราคาจับต้องได้ ผ่อนตรงกับ #BAM แบบสบาย ๆ เริ่มต้นเพียง 500 บาท ต่อเดือนระยะเวลานาน 20 ปี อัตราดอกเบี้ยพิเศษปีแรก 0% ปิดยอดภายใน 3 ปี รับโปรโมชันฟรีค่าธรรมเนียมการโอน จัดเต็มขนมาให้เลือกทั้งบ้าน ทาวน์เฮ้าส์ คอนโดมิเนียม อาคารพาณิชย์ รวมถึงที่ดินทำเลดีทั่วประเทศ เริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นปี 2568 ตอกย้ำความมุ่งมั่น ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยให้ดีขึ้น
ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM ผู้นำด้านบริหารสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ เปิดเผยว่า ความท้าทายจากสภาพเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน และที่อยู่อาศัยราคาแพงขึ้น รวมถึงรายได้ที่ไม่แน่นอนและอาชีพอิสระ เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการเข้าถึง “#บ้าน” ของคนไทยจำนวนไม่น้อย โดยเฉพาะกลุ่มคนทำงานนอกระบบกว่า 20 ล้านคน ที่ไม่มีรายได้ประจำหรือผู้ที่เพิ่งเริ่มทำงานและมีรายได้น้อย มักถูกมองว่าไม่มีศักยภาพทางการเงิน แม้จะมีรายได้จริงและสามารถผ่อนชำระได้ แต่กลับไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อจากสถาบันการเงิน
ทั้งนี้ จากผลสำรวจตลาดที่อยู่อาศัย ไตรมาส 2/ 2568 จากศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ พบว่า อัตราการถูกปฏิเสธสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสูงสุดถึง 70% จากจำนวนการขอสินเชื่อ สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาผู้ซื้อบ้านรายได้น้อยและปานกลางที่เข้าถึงสินเชื่อได้ยาก แม้มาตรการภาครัฐจะผ่อนคลายเกณฑ์แล้วก็ตาม
ดังนั้น BAM จึงมุ่งเดินหน้าด้วยกลยุทธ์เชิงรุก ภายใต้แนวคิด Opportunities for All มองเห็นโอกาส และเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ของชีวิต ด้วยการให้คนมีรายได้น้อยมีสิทธิ์เข้าถึงบ้านหลังแรกได้จริง โดยเปิดตัวโครงการ “ทรัพย์มหาชน” เพื่อบ้านของคนสู้ชีวิต สร้างโอกาสให้คนที่ไม่มีเงินเดือนประจำและมีรายได้ไม่แน่นอน หรือผู้ที่มีรายได้น้อยสามารถผ่อนบ้านตรงกับ BAM ขึ้นอยู่กับราคาที่อยู่อาศัย หรือปรับตาม ความเหมาะสมและศักยภาพรายได้ของผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
โครงการ “ทรัพย์มหาชน” เพื่อบ้านของคนสู้ชีวิต เหมาะสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่มีรายได้น้อยหรือรายได้ไม่แน่นอน กลุ่มอาชีพรับจ้าง ฟรีแลนซ์ คนขับรถ TAXI วินมอเตอร์ไซด์ รวมถึงกลุ่มที่ไม่มีบ้านเป็นของตัวเองหรือเช่าอยู่
โดยจุดเด่นของโครงการคือ ราคาบ้านจับต้องได้สามารถผ่อนชำระกับ BAM โดยตรง ทั้งทรัพย์ประเภท บ้าน ทาวน์เฮ้าส์ ห้องชุดพักอาศัย อาคารพาณิชย์ และที่ดินเปล่า ราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท จองเริ่มต้นเพียง 1,000 บาท ผ่อนเริ่มต้นแค่เดือนละ 500 บาท ระยะเวลานาน 20 ปี ซึ่งในปีแรกคิดอัตรา ดอกเบี้ย 0% ปีที่ 2-3 ดอกเบี้ย 3% ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR BAM ตลอดอายุสัญญา
“BAM เชื่อมั่นว่าโครงการทรัพย์มหาชน เพื่อบ้านของคนสู้ชีวิต จะสามารถตอบโจทย์ให้กลุ่มคนรายได้น้อยให้ก้าวข้ามอุปสรรคสำคัญของความต้องการมีบ้านได้อย่างแท้จริง ด้วยราคาที่ไม่แพง คนมีงบจำกัดสามารถจับต้องได้ และยังผ่อนตรงกับ BAM ได้เลยกับเงื่อนไขที่พิเศษมาก ๆ ทำให้ทุกคนเข้าถึงบ้านได้อย่างแท้จริง เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น พร้อมช่วยเปิดประตูสู่ระบบการเงินและโอกาสที่กว้างขึ้น”
ปัจจุบัน BAM มีทรัพย์ราคาต่ำกว่า 3 ล้านบาทอยู่ประมาณ 15,000 ยูนิต ล็อตแรกตัดออกมา 7,000 ชิ้น มูลค่า 6,000 ล้านบาท เราตั้งใจระบาบทรัพย์ 1,500 ยูนิต หรือ 4,500 คน ใน 6 เดือน.