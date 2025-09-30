ลลิลฯ เผยทำเล บางนา –สุวรรณภูมิ จากศูนย์กลางการบินสู่ Hub การเติบโตของกรุงเทพฯตะวันออก

ทำเลบางนา–สุวรรณภูมิ กำลังถูกจับตามองอย่างมากในฐานะหนึ่งในย่านที่กำลังขยับจากการเป็นศูนย์กลางด้านการบิน ไปสู่การเป็น “Hub” ที่เติบโตแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก ซึ่งรวมเอาปัจจัยหนุนหลายด้านเข้าไว้ด้วยกัน ทั้งโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม แหล่งงาน ไลฟ์สไตล์ และความต้องการที่อยู่อาศัยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปรากฏการณ์นี้ไม่เพียงสะท้อนให้เห็นถึงทิศทางการพัฒนาของเมืองที่กำลังขยายตัวออกจากศูนย์กลางเดิม แต่ยังเป็นการยืนยันว่ากรุงเทพฯ ตะวันออกกำลังกลายเป็นทำเลศักยภาพแห่งอนาคต
นายชูรัชฏ์ ชาครกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ (#LALIN) ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์คุณภาพภายใต้คอนเซ็ปต์‘ บ้านที่ปลูกบนความตั้งใจที่ดี’ นำเสนอมุมมองว่า บางนา–สุวรรณภูมิ ไม่ได้มีดีเพียงแค่สนามบิน แต่กำลังกลายเป็นพื้นที่ที่รวมการทำงาน การอยู่อาศัย และไลฟ์สไตล์เข้าไว้ด้วยกันอย่างครบวงจร โดย “ลลิล พร็อพเพอร์ตี้” พร้อมตอบโจทย์ด้วยการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยคุณภาพโดยสะท้อนแนวคิด “บ้านที่เข้าใจทุกเจเนอเรชัน” ในราคาที่เข้าถึงได้ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีควบคู่กับความคุ้มค่าในการลงทุนระยะยาว เพื่อสะท้อนวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ของผู้พัฒนาอสังหาฯที่มองเห็นโอกาสเชิงเศรษฐกิจจากการเปลี่ยนผ่านของย่านบางนาสู่ศูนย์กลางเมืองใหม่
หากพิจารณาด้านความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ จะเห็นได้ว่าการขยายตัวของย่านสุขุมวิทตอนปลายตั้งแต่ทองหล่อ เอกมัย พระโขนง อุดมสุข จนถึงบางนา ทำให้โซนดังกล่าวก่อตัวเป็นย่านที่อยู่อาศัยและการทำงานครบวงจร หรือที่เรียกว่า New District ความสมบูรณ์ด้านไลฟ์สไตล์เป็นสิ่งที่ตอกย้ำได้อย่างเป็นรูปธรรม
ปัจจุบันบางนามีศูนย์การค้าและคอมมูนิตี้มอลล์กว่า 15 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่รวมกว่า 400,000 ตร.ม. อาทิ เซ็นทรัล บางนา, เมกะ บางนา, มาร์เก็ตวิลเลจ สุวรรณภูมิ ,เซ็นทรัล วิลเลจ และ Bangkok Mall ที่กำลังจะเปิด ซึ่งสะท้อนถึงความหนาแน่นและกำลังซื้อของประชากรในพื้นที่ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ด้านการลงทุนบางนากำลังกลายเป็นแม่เหล็กขนาดใหญ่ที่ดึงดูดทุนมหาศาลจากผู้พัฒนารายใหญ่ โครงการระดับหมื่นล้านถึงแสนล้านบาท เช่น Bangkok Mall ของเดอะมอลล์กรุ๊ป, The Forestias ของ แมกโนเลีย, อาคารสำนักงานเกรดเออย่าง AIA East Gateway และมิกซ์ยูส Chatrium Tower ล้วนเป็นเครื่องยืนยันถึงความคึกคักของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในย่านนี้ขณะเดียวกันการต่อยอดศูนย์กลางธุรกิจดิจิทัลอย่าง True Digital Park เฟส 2 และการพัฒนาอาคาร 66 Tower ของเมืองไทยประกันชีวิต ยังตอกย้ำบทบาทของบางนาในฐานะศูนย์กลางใหม่ของกรุงเทพฯตะวันออกที่มีความครบถ้วนทั้งในด้านเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐาน
ความสะดวกด้านคมนาคมก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ทำให้บางนามีศักยภาพเหนือพื้นที่อื่น การเชื่อมโยงด้วยรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ สถานีสนามบินสุวรรณภูมิ เชื่อมกับ รถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว และ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ตลอดจนโครงการขนส่งสาธารณะในอนาคต ทำให้การเดินทางจากบางนาเข้าสู่ย่านธุรกิจใจกลางเมืองเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ไม่เพียงเท่านั้น พื้นที่นี้ยังอยู่ในแนวเชื่อมโยงกับแหล่งงานอุตสาหกรรมในสมุทรปราการ ชลบุรี และระยอง ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ส่งผลให้บางนากลายเป็นพื้นที่ที่ตอบโจทย์ทั้งการอยู่อาศัยและการทำงานในระดับสากล
“กลุ่มลูกค้าหลักที่เข้ามาซื้อบ้านในทำเลนี้ส่วนใหญ่คือครอบครัวรุ่นใหม่และวัยทำงานอายุ 25-30 ปีขึ้นไป ซึ่งกำลังมองหาบ้านเดี่ยวหลังแรกเพื่อรองรับการขยายครอบครัวหรือเพื่อสะท้อนความสำเร็จในชีวิต ปัจจัยหลักในการตัดสินใจคือ การเดินทางที่สะดวกและการอยู่ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วนขณะเดียวกันยังมีแรงผลักดันจากมุมมองด้านการลงทุน เพราะทำเลบางนาสามารถสร้างผลตอบแทนในอนาคตได้จากทั้งการปล่อยเช่าและการเพิ่มขึ้นของมูลค่าทรัพย์สิน"
อีกหนึ่งจุดแข็งที่ทำให้บางนา–สุวรรณภูมิแตกต่างคือ โครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพชีวิต มีโรงเรียน นานาชาติกว่า 12 แห่ง โรงพยาบาลชั้นนำ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ตอบโจทย์ชาวต่างชาติ ทำให้พื้นที่นี้ถูกยกให้เป็นชุมชนระดับสากลที่มีความน่าสนใจสูงในสายตานักลงทุนและผู้อยู่อาศัยจากต่างประเทศ การรวมกันของปัจจัยเหล่านี้ทำให้บางนากลายเป็นพื้นที่ที่ไม่เพียงเป็นทำเลที่อยู่อาศัย แต่ยังเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงระดับภูมิภาค
นายชูรัชฏ์ กล่าวสรุปว่า “ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ มองว่าทำเลบางนา–สุวรรณภูมิเป็นยุทธศาสตร์ระยะยาวที่เป็นกลไกสำคัญในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท มีการวางแผนลงทุนโครงการใหม่ ๆ ในพื้นที่นี้อย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเน้นคุณภาพชีวิตฟังก์ชันการใช้งานที่ตอบโจทย์จริง และราคาที่จับต้องได้ ซึ่งถือเป็นการสร้างจุดขายที่แตกต่างจากผู้พัฒนาอสังหาฯ รายอื่น และจะเป็นหนึ่งในเสาหลักที่ช่วยให้แบรนด์ก้าวสู่การเป็นผู้พัฒนาอสังหาฯที่อยู่ในใจผู้บริโภคทุกเจเนอเรชันต่อไป พร้อมยืนยันว่าบริษัทไม่ได้มุ่งหวังเพียงการพัฒนาโครงการเพื่อขายแต่คือ การสร้างรากฐานชีวิตที่มั่นคงให้กับครอบครัวรุ่นใหม่ และพร้อมยืนเคียงข้างการเติบโตของกรุงเทพฯ ตะวันออกจากวันนี้สู่อนาคต”
สำหรับผู้ที่สนใจข้อมูล สามารถสอบถามรายละ เอียด โทร. 1778 หรือ www.lalinproperty.com ทั้งนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด.