บสย. ปลดล็อกค้ำประกันสินเชื่อผ่าน Non-Bank กลุ่มลีสซิ่ง-นาโนไฟแนนซ์-เริ่ม15 ต.ค. นี้

บสย. ปลดล็อกค้ำประกันสินเชื่อกลุ่ม Non-Bank ตามประกาศกระทรวงการคลังฉบับใหม่ พร้อมเปิดคุณสมบัติผู้ให้บริการสินเชื่อกลุ่ม “ลีสซิ่ง-นาโนไฟแนนซ์” ระยะแรกที่สามารถใช้ บสย. ค้ำประกัน รุกหารือสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย เดินหน้าค้ำประกันกลุ่มลีสซิ่งของบริษัทรถยนต์ และลีสซิ่ง Non-Bank ผ่านมาตรการ “กระบะพี่ มีคลังค้ำ” พร้อมเปิดรับคำขอตั้งแต่ 15 ต.ค. นี้ มุ่งช่วย SMEs ซื้อรถกระบะเป็นเครื่องมือทำกินได้ง่ายขึ้น
ทั้งนี้ ตามที่ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศกระทรวงการคลัง (ฉบับใหม่) เรื่อง “กำหนดให้นิติบุคคลที่ให้บริการสินเชื่อแก่ภารธุระอุตสาหกรรมขนาดย่อมเป็นสถาบันการเงิน” เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2568 โดยกำหนดให้นิติบุคคลที่ให้บริการสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศนี้ เป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เพื่อขยายการให้บริการค้ำประกันสินเชื่อ Credit Guarantee ของ บสย. ไปยังผู้ให้บริการสินเชื่อประเภท Non-Bank ได้ครอบคลุมตามคุณสมบัติใหม่ทั้งหมด จากเดิมที่ค้ำประกันสินเชื่อได้เฉพาะผู้ให้บริการสินเชื่อประเภท Non-Bank ที่เป็นบริษัทลูกของสถาบันการเงิน ซึ่งมีกว่า 10 รายเท่านั้น
นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) กล่าวว่า จากประกาศดังกล่าว ล่าสุด คณะกรรมการ บสย. เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2568 ได้อนุมัติหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ประกอบการสินเชื่อ Non-Bank ที่ บสย. จะเริ่มเข้าไปค้ำประกันสินเชื่อในระยะแรก จากประกาศดังกล่าว แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มที่ 1. “นาโนไฟแนนซ์” หรือ กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจตามประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ซึ่งกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศกว่า 70 ราย โดยมีคุณสมบัติที่กำหนด อาทิ มีทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป มีอายุกิจการไม่ต่ำกว่า 3 ปี ผลประกอบการไม่ติดลบ และผู้ตรวจสอบบัญชี ต้องได้รับความเห็นชอบตามประกาศของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นต้น
กลุ่มที่ 2. “ลีสซิ่ง” หรือ กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจการให้เช่าซื้อและการให้เช่าแบบลีสซิ่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นการค้าปกติ แต่ไม่รวมถึงสหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ประกอบด้วย ลีสซิ่งของบริษัทรถยนต์ และลีสซิ่งกลุ่ม Non-Bank ซึ่งมีมากกว่า 30 ราย ภายใต้สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย โดยมีสัดส่วนการให้สินเชื่อสำหรับการเช่าซื้อรถกระบะเพื่อการพาณิชย์รวมถึง 60% โดยมีคุณสมบัติที่กำหนด อาทิ มีทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป อายุกิจการไม่ต่ำกว่า 5 ปี ผลประกอบการไม่ติดลบ และผู้ตรวจสอบบัญชี ต้องได้รับความเห็นชอบตามประกาศของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นต้น
พร้อมกันนี้ เพื่อเตรียมพร้อมในการขยายบริการค้ำประกันสินเชื่อเช่าซื้อรถกระบะ “ลีสซิ่ง” ไปยังกลุ่ม Non-Bank ภายใต้ประกาศฉบับใหม่ได้อย่างเหมาะสม เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2568 บสย. ได้จัดประชุมรับฟังข้อเสนอแนะจากกลุ่มผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ โดยผู้บริหารจากกลุ่มบริษัทลีสซิ่ง ที่เป็นสมาชิกสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย นำโดย นายศรัณย์ ทองธรรมชาติ ประธานกรรมการสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย ได้ร่วมหารือพร้อมกัน ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น พบว่ามีผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ ที่เป็นไปตามคุณสมบัติในระยะแรกที่สามารถใช้การค้ำประกันสินเชื่อของ บสย. รวม 12 ราย โดยในจำนวนนี้ผู้ให้บริการที่มีผลิตภัณฑ์สินเชื่อเช่าซื้อรถกระบะเพื่อการพาณิชย์ สามารถใช้ บสย. ค้ำประกันผ่านมาตรการ “กระบะพี่ มีคลังค้ำ” ซึ่งพร้อมเปิดรับคำขอค้ำประกันกลุ่ม Non-Bank ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2568 โดยมาตรการดังกล่าวจะสิ้นสุดรับคำขอค้ำประกันภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2568
“การแก้ประกาศดังกล่าว เป็นการปลดล็อกที่สำคัญที่ทำให้ บสย. สามารถเข้าไปค้ำประกันผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถกระบะเพื่อการพาณิชย์ ได้ครอบคลุมไม่ต่ำกว่า 80% ซึ่งจะช่วยให้ SMEs สามารถเข้าถึงรถกระบะเพื่อประกอบอาชีพได้ง่ายขึ้น ขั้นตอนจากนี้ บสย. จะประสานเพื่อทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับผู้ให้บริการดังกล่าว เพื่อเริ่มให้บริการค้ำประกันสินเชื่อเช่าซื้อ ลีสซิ่ง ต่อไป” นายสิทธิกร กล่าว
สำหรับผู้ให้บริการสินเชื่อประเภท “นาโนไฟแนนซ์” บสย. จะมีการจัดประชุมรับฟังข้อเสนอแนะและทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การให้บริการค้ำประกันสินเชื่อกับ บสย. ในลำดับถัดไป