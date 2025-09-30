ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 32.39-แตะระดับอ่อนค่าสุดในรอบเกือบ 4 สัปดาห์

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(30ก.ย.68)แตะระดับอ่อนค่าสุดในรอบเกือบ 4 สัปดาห์ที่ 32.41 (อ่อนค่าสุดนับตั้งแต่ 4 ก.ย. 68) ก่อนจะกลับมาปิดตลาดที่ระดับ 32.39 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดต่างประเทศวานนี้ที่ 32.22 บาทต่อดอลลาร์ฯ...โดยเงินบาทอ่อนค่าลงตามแรงขายทำกำไรทองคำในตลาดโลก ประกอบกับน่าจะมีปัจจัยลบเพิ่มเติมจากแรงขายสุทธิหุ้นไทยของต่างชาติ และตัวเลขดุลบัญชีเดินสะพัดของไทยเดือนส.ค. ที่บันทึกยอดขาดดุลมากกว่าที่ตลาดคาด สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นไทย 3,776.54 ล้านบาท แต่ซื้อสุทธิพันธบัตรไทย 346 ล้านบาท
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 32.10-32.45 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ทิศทางฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ ราคาทองคำในตลาดโลก ตัวเลขเงินเฟ้อเดือนกงย. ของยูโรโซน ความคืบหน้าในการหาทางเลี่ยงภาวะ Government Shutdown ของรัฐบาลสหรัฐฯ และตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ อาทิ ตัวเลขจ้างงานภาคเอกชน ดัชนี PMI และ ISM ภาคการผลิตเดือนก.ย.