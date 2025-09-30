ตลาดสีรักษ์โลกเทรนด์มาแรง  'เบเยอร์'การันตีด้วยฉลากเบอร์ 5”

กระทรวงพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดงาน “ครบรอบ 30 ปี โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ด้วยรัก(ษ์) และผูกพัน” โดยมี ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงและพันธมิตรโครงการเข้าร่วมอย่างคับคั่ง ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
ภายในงานได้มีพิธีมอบโล่ขอบคุณแก่พันธมิตรโครงการฉลากประหยัดพลังงาน รวมทั้งสิ้น 54 หน่วยงาน โดย ดร.วรวัฒน์ ชัยยศบูรณะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เบเยอร์ จำกัด เข้ารับมอบโล่ในนามเบเยอร์ ซึ่งนับเป็น บริษัทสีรายเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับเกียรติในครั้งนี้ ตอกย้ำความมุ่งมั่นของเบเยอร์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยอนุรักษ์พลังงานและรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง โครงการฉลากประหยัดพลังงานเบอร์ 5 ของ พพ. และ กฟผ. นับเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยสร้างมาตรฐานการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้ประเทศไทยเดินหน้าไปสู่เป้าหมาย Carbon Neutrality ปี 2050 โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน รวมถึงพันธมิตรเอกชนอย่างเบเยอร์ จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญสู่การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอย่างยั่งยืน
สำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม เบเยอร์คูล (BegerCool) ที่ได้รับฉลากโครงการฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงของ พพ. สามารถช่วยลดการใช้พลังงานจากเครื่องปรับอากาศได้กว่า 773 GWh คิดเป็นมูลค่ากว่า 2,400 ล้านบาท พร้อมทั้งช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้กว่า 400,000 ตัน ซึ่งเทียบเท่ากับการปลูกต้นสักกว่า 23 ล้านต้น และสะท้อนให้เห็นว่า “สีรักษ์โลกอันดับหนึ่ง” ไม่ใช่เพียงคำนิยามทางการตลาด แต่เป็นมาตรฐานใหม่ที่ เบเยอร์ สร้างขึ้นและยืนหยัดอย่างต่อเนื่อง
ดร.วรวัฒน์ ชัยยศบูรณะ กล่าวว่า การได้รับโล่ในครั้งนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจของเบเยอร์ ในฐานะบริษัทสีรายเดียวในไทย ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมขอบคุณพันธมิตรในวาระฉลองครบรอบ 30 ปี ความสำเร็จนี้เกิดจากการเข้าร่วมโครงการฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงของ พพ. อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งไม่เพียงยืนยันถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เบเยอร์ แต่ยังสะท้อนความมุ่งมั่นในการเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมสีที่ช่วยลดความร้อน ประหยัดพลังงาน และลดคาร์บอน เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของประเทศและโลก.