xs
xsm
sm
md
lg

"บิทคอยน์เป็นอาวุธต่อต้านสงคราม? ผู้เชี่ยวชาญชี้ 'เสรีภาพทางการเงิน' อาจลดการขยายอำนาจของรัฐ"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



อดัม ลิฟวิงสตัน เสนอข้อถกเถียงทางศีลธรรมว่า “บิทคอยน์” อาจเป็นเครื่องมือหยุดยั้งสงคราม ด้วยคุณสมบัติเป็นเงินที่มีจำนวนจำกัด กระจายศูนย์ และไม่ขึ้นกับรัฐ ช่วยปิดประตูให้รัฐบาลใช้การพิมพ์เงินเป็นภาษีแฝงเพื่อผลักดันเครื่องจักรสงคราม

"เงินเฟ้อ" เชื้อเพลิงลับของสงคราม

ลิฟวิงสตันย้อนถึงบทเรียนจากสงครามโลกในศตวรรษที่ 20 ช่วงที่ระบบธนาคารกลางเติบโตพร้อมการล่มสลายของมาตรฐานทองคำ ซึ่งเปิดช่องให้รัฐสร้างหนี้ผ่านเงินเฟ้อเพื่อทำสงครามที่ประชาชนคงไม่ยอมรับ หากต้องเก็บภาษีตรงอย่างโปร่งใส

เขายังยกตัวอย่างในประวัติศาสตร์ เช่น การพังทลายของเงินกระดาษในราชวงศ์ซ่ง (คริสต์ศตวรรษที่ 13) และภาวะเงินเฟ้อรุนแรงของ “Assignats” ในฝรั่งเศสศตวรรษที่ 18 ทั้งหมดล้วนสะท้อนการที่รัฐใช้เงินที่ไร้หลักประกันมาสนับสนุนสงคราม จนท้ายที่สุดทำลายความน่าเชื่อถือของสกุลเงินตัวเอง

เงินที่มั่นคงคือวินัยการคลัง สวนทางกับเงินเฟ้อที่ผลักรัฐให้ใช้จ่ายอย่างบ้าคลั่ง

ลิฟวิงสตันกล่าวอย่างชัดเจนว่า “อำนาจทางการเงินคืออำนาจทางการเมือง เมื่อรัฐสามารถสร้างเงินด้วยเพียงการกดปุ่ม มันก็มีเครื่องมือใช้ความรุนแรงเกินกว่าที่ประชาชนจะยินยอม หากต้องจ่ายจริงผ่านภาษีโดยตรง กล่าวอีกนัยหนึ่ง เงินเฟียตคือหุ้นส่วนเงียบของสงครามสมัยใหม่ทุกครั้ง”

มูลค่าดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงกว่า 90% นับตั้งแต่ปี 1913 เนื่องจากภาวะเงินเฟ้อ ที่มา: BitBo
"บิทคอยน์ พลังแห่งการกระจายอำนาจ ในการแยกเงินออกจากรัฐ

แนวคิด “Sound Money” หรือเงินที่มั่นคง ได้รับการหยิบยกมานานในฐานะทางออกเพื่อหยุดยั้งการเมืองที่ใช้การเงินเป็นอาวุธ โดยผู้สนับสนุนมองว่าบิตคอยน์คือเทคโนโลยีปฏิวัติที่สามารถเปลี่ยนเส้นทางอารยธรรม คล้ายกับที่แท่นพิมพ์เคยเปลี่ยนโครงสร้างอำนาจของโลกในอดีต

คำกล่าวที่สะท้อนแนวคิดนี้อย่างชัดเจนคือ “Fix the money, fix the world” หรือหากแก้ปัญหาเงินได้ โลกก็จะถูกแก้ไปพร้อมกัน

บิทคอยน์กับความรุ่งเรืองของมนุษย์

ผู้สนับสนุนมองว่า ระบบเงินที่มั่นคงคือรากฐานของความเจริญของมนุษยชาติ มาตรฐานบิทคอยน์จะช่วยผลักดันนวัตกรรมทางเทคโนโลยี สร้างความเป็นปึกแผ่นทางสังคม ขับเคลื่อนศิลปะ และปลดปล่อยเสรีภาพ

ขณะที่ ไซฟีดีน แอมมัส ผู้เขียน The Bitcoin Standard วิเคราะห์ว่า เงินในอดีตทั้งทองคำและเงินกระดาษต่างมีข้อบกพร่อง ทองคำถูกผูกขาดนำไปสู่การรวมศูนย์ ขณะที่เงินกระดาษก็ไม่อาจรักษามูลค่า เพราะถูกพิมพ์เพิ่มอย่างไร้ขอบเขตเพื่อตอบสนองการใช้จ่ายของรัฐบาล

เงินกระดาษจึงค่อยๆ ปล้นอนาคตของผู้ถือ เพราะทุกครั้งที่รัฐพิมพ์เงิน มูลค่าในกระเป๋าประชาชนก็ถูกลดทอนลง ผลกระทบนี้ไม่ได้หยุดแค่ด้านเศรษฐกิจ แต่ยังซึมลึกไปถึงโครงสร้างสังคม ตั้งแต่ชีวิตครอบครัวไปจนถึงการวางแผนอนาคต

ขณะที่สังคมที่ใช้เงินซึ่งไม่มั่นคงย่อมถูกบีบให้ “ลดค่าของอนาคต” มองระยะสั้นมากกว่าการสะสมทุนระยะยาว ในทางกลับกัน หากสังคมใช้เงินที่มั่นคง เช่น บิตคอยน์ ก็จะเกิดแรงจูงใจในการออมเพื่ออนาคต การลงทุนสร้างนวัตกรรมเปลี่ยนโลก และการสั่งสมทุนทางอารยธรรมอย่างยั่งยืน

อย่างไรก็ดีข้อถกเถียงทางศีลธรรมของบิทคอยน์ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องการเงิน แต่คือการท้าทายโครงสร้างอำนาจรัฐที่พึ่งพาเงินเฟ้อเป็นเชื้อเพลิงสงคราม การคืนอำนาจทางการเงินให้แก่ประชาชนผ่านระบบที่โปร่งใสและมีจำนวนจำกัด อาจเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้โลกพ้นจากวงจรสงครามซ้ำซาก

"บิทคอยน์เป็นอาวุธต่อต้านสงคราม? ผู้เชี่ยวชาญชี้ 'เสรีภาพทางการเงิน' อาจลดการขยายอำนาจของรัฐ"
มูลค่าดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงกว่า 90% นับตั้งแต่ปี 1913 เนื่องจากภาวะเงินเฟ้อ ที่มา: BitBo