นักวิเคราะห์เตือนบิทคอยน์ ‘ปรับฐานแรง’ ก่อนทำสถิติสูงสุดใหม่

นักวิเคราะห์ชื่อดังย้ำ บิทคอยน์ยังไม่หมดขาขึ้น แม้ต้องเจอแรงปรับฐานครั้งใหญ่หลายระลอกตลอดเส้นทาง โดยเปรียบเทียบกับกราฟหุ้น Nvidia ที่แม้พุ่งทะยานกว่า 1,000% ภายในสามปี แต่ก็ผ่านการปรับลงมากกว่า 20% ถึง 5 ครั้งก่อนสร้างสถิติใหม่ นักลงทุนควรเตรียมพร้อมรับแรงผันผวน โดยเฉพาะในไตรมาส 4 ซึ่งแม้มักเป็นฤดูกาลบวกของคริปโต แต่ก็ไม่พ้นแรงสั่นสะเทือน
"เวอร์สซาร์ เทียบ BTC กับ Nvidia" เส้นทางไม่ราบรื่นแต่เปี่ยมศักยภาพ
จอร์ดี้ เวอร์สซาร์ นักวิเคราะห์ตลาดการเงินระดับโลก ประเมินว่าบิทคอยน์กำลังเดินตามเส้นทางคล้าย Nvidia ผู้ผลิตชิปสมรรถนะสูงที่เพิ่งขึ้นแท่นบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกกว่า 4 ล้านล้านดอลลาร์ เขาย้ำว่า “นับตั้งแต่ ChatGPT เปิดตัว Nvidia พุ่งขึ้นกว่า 1,000% แต่ระหว่างทางก็เผชิญการปรับฐานกว่า 20% ถึง 5 ครั้ง ก่อนกลับมาทำสถิติสูงสุดใหม่ และบิทคอยน์ก็จะเดินในเส้นทางเดียวกัน”
นอกจากนี้เวอร์สซาร์ ยังมองว่า AI จะเข้ามาแทนที่แรงงานมนุษย์ในหลายอุตสาหกรรม สั่นคลอนธุรกิจดั้งเดิมและทำให้หุ้นสูญเสียบทบาทในฐานะสินทรัพย์สะสมมูลค่า ส่งผลให้นักลงทุนหันมามองบิทคอยน์เป็น “ทองคำดิจิทัล” และที่เก็บมูลค่าสำคัญแห่งศตวรรษใหม่
ตลาดจับตา BTC จะพุ่งหรือร่วง?
ราคาบิทคอยน์ยังคงแกว่งตัวใกล้ระดับ $110,000 ต่ำกว่าสถิติสูงสุด $123,000 ราว 11% ขณะที่ทองคำและตลาดหุ้นต่างทำสถิติใหม่ นักลงทุนจึงแตกออกเป็นสองขั้วชัดเจน โดยฝ่ายฝ่ายที่มองบวกเชื่อว่า Q4 จะเป็นจังหวะพาราคาพุ่งแตะ $140,000 ส่วนอีกฝ่ายที่มีมุมมองเชิงลบคาดว่าการปรับฐานที่เกิดขึ้นอาจเป็นจุดเริ่มต้นของขาลงรอบใหม่ที่ลากยาว และอาจกดราคาลึกถึง $60,000
นโยบายสหรัฐฯ สร้างแรงกดดันและความไม่ชัดเจนด้านกฎเกณฑ์
ความคาดหวังที่ว่าสหรัฐฯ จะจัดตั้ง “ทุนสำรองบิทคอยน์แห่งชาติ” ผ่านการซื้อสะสม BTC อย่างต่อเนื่องยังคงไร้ความคืบหน้า อีกทั้งกรอบกฎหมายคริปโตยังเต็มไปด้วยข้อจำกัด ทำให้ความเชื่อมั่นนักลงทุนถูกบั่นทอน แม้สัญญาณเชิงพื้นฐานยังสะท้อนถึงศักยภาพระยะยาว
ถนนสู่จุดสูงสุดใหม่แต่ยังเต็มไปด้วยพายุ
ทิศทางตลาดชี้ชัดว่าบิทคอยน์ยังคงอยู่ในวัฏจักรขาขึ้น แต่เส้นทางนี้ไม่ใช่ทางตรง หากเต็มไปด้วยการทดสอบและแรงสะเทือนที่จะสกัดนักลงทุนอ่อนแรง คล้าย Nvidia ที่ต้องผ่านการปรับฐานหลายครั้งก่อนยืนเหนือยอดเขาใหม่ สำหรับนักลงทุน การเข้าใจจังหวะตลาด การจัดการความเสี่ยง และการเตรียมใจรับความผันผวน คือกุญแจสำคัญที่จะคว้าโอกาสจากคลื่นกระทิงรอบใหญ่ที่ยังไม่จบสิ้น