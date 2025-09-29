นักวิเคราะห์ยัน “ตลาดกระทิงยังไม่จบ” หลังบิทคอยน์ดีดกลับเหนือ $112,000

บิทคอยน์ฟื้นตัวทะลุ $112,000 หลังเจอความผันผวนหนักตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา ด้านนักวิเคราะห์ย้ำชัดตลาดกระทิงยังไม่สิ้นสุด แม้เกิดแรงเทขายและการชำระบัญชีครั้งใหญ่กว่าหลายพันล้านดอลลาร์ก็ตาม
ราคาบิทคอยน์เปิดตลาดเช้าวันจันทร์พุ่งแตะระดับสูงสุด 24 ชั่วโมงที่ $112,293 ก่อนย่อตัวมาอยู่ที่ $111,835 ตามข้อมูล CoinGecko นับเป็นการกลับมาฟื้นตัวครั้งแรกนับจากร่วงแรงเมื่อวันพฤหัสบดี ซึ่งสร้างความผันผวนให้ตลาดคริปโตทั่วโลกและกวาดการชำระบัญชีครั้งใหญ่
นักวิเคราะห์ชี้สัญญาณบวกจากพฤติกรรมผู้ถือระยะยาว
บริษัทวิจัยคริปโต XWIN Research Japan ระบุในบันทึก CryptoQuant ว่า แม้ความผันผวนล่าสุดสร้างแรงกดดันต่อนักเก็งกำไร แต่ข้อมูลออนเชนสะท้อนว่าตลาดกระทิงของบิทคอยน์ “ยังไม่จบ” โดยชี้ไปที่พฤติกรรมผู้ถือระยะยาวและอัตราส่วน Market Value to Realized Value (MVRV) ซึ่งเปรียบเทียบมูลค่าตลาดกับต้นทุนเฉลี่ยของผู้ถือ
ค่า MVRV ของบิทคอยน์ล่าสุดอยู่ที่ระดับ 2 หมายถึงราคาปัจจุบันสูงกว่าต้นทุนเฉลี่ยเพียงสองเท่า ซึ่งตามสถิติสะท้อนภาวะที่ไม่ได้อยู่ในช่วงตื่นตระหนกหรือฟองสบู่เกินจริง อีกทั้งยังเป็นระดับที่ในอดีตมักปูทางเข้าสู่ “ระยะขยายตัวที่แข็งแกร่งที่สุด” ของรอบขาขึ้น
นอกจากนี้ อัตราการขายทำกำไรจากผู้ถือระยะยาวลดลงต่อเนื่อง ส่งผลให้ปริมาณเหรียญหมุนเวียนในตลาดลดลง กลายเป็นแรงหนุนให้ความต้องการใหม่สามารถยกดันราคาได้ง่ายขึ้น XWIN วิเคราะห์ว่าภาวะการพักฐานในรอบนี้ อาจเป็นเพียง “ช่วงตลาดพักตัว” มากกว่าการสิ้นสุดการปรับตัวขึ้น
ล้างพอร์ตบัญชี Long หลายพันล้านดอลล่าร์
อย่างไรก็ตาม ความผันผวนล่าสุดสร้างความสูญเสียหนักแก่ผู้ถือสัญญา Long ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา มูลค่าการชำระบัญชีรวมทะลุ $4,000 ล้าน โดยเมื่อวันจันทร์ที่ 22 กันยายน บิทคอยน์ร่วงเพียง 3% สู่ระดับต่ำกว่า $112,000 ก็กวาดการชำระบัญชีไปแล้วกว่า $3,000 ล้าน และตามมาด้วยอีก $1,000 ล้านในวันพฤหัสบดีเมื่อราคาลงไปแตะ $109,000
ข้อมูลจาก CoinGlass ระบุว่าบิทคอยน์เพียงเหรียญเดียวก็ล้างพอร์ตกวาดการชำระบัญชี Long มูลค่า $726 ล้านในวันที่ 22 กันยายน ขณะที่อีเธอร์ (ETH) เป็นผู้นำการขาดทุนในวันที่ 25 กันยายน ด้วยมูลค่ากว่า $413 ล้าน
ดัชนีความเชื่อมั่นพลิกฟื้นจาก “กลัว” สู่ “เป็นกลาง”
อีกด้านหนึ่ง บรรยากาศในตลาดเริ่มผ่อนคลายลง ดัชนี Crypto Fear & Greed Index ปรับขึ้นมาที่ระดับ 50 หรือ “Neutral” ในวันจันทร์ เพิ่มขึ้น 13 จุดจากวันอาทิตย์ และสูงกว่าระดับต่ำสุด 28 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กันยายน ซึ่งเป็นระดับที่สะท้อนความกลัวมากที่สุดตั้งแต่กลางเดือนเมษายน ขณะบิทคอยน์ดิ่งไปแตะ $80,000
นักวิเคราะห์มองตลาดยังไม่หมดรอบกระทิง คงอยู่ในเส้นทางขาขึ้น
การเคลื่อนไหวล่าสุดสะท้อนว่าตลาดบิทคอยน์ยังไม่หลุดจากรอบขาขึ้น แม้เผชิญแรงขายและการชำระบัญชีหนัก แต่ข้อมูลพื้นฐานยังคงสนับสนุนความแข็งแกร่ง ทั้งพฤติกรรมผู้ถือระยะยาว ค่า MVRV ที่ยังอยู่ในระดับสมดุล และดัชนีความเชื่อมั่นที่ฟื้นกลับสู่โหมดเป็นกลาง ปัจจัยเหล่านี้บ่งชี้ว่าการพักฐานอาจเป็นเพียงบททดสอบ ก่อนที่ตลาดกระทิงจะเดินหน้าอีกระลอกใหญ่ในอนาคตอันใกล้นี้