BLCขยาย Healthcare Ecosystem ดัน Aggressive Growth

‘ บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค ’ ประกาศแผนสร้างการเติบโตเชิงรุก ชูกลยุทธ์ขยายพอร์ตแบบ Aggressive Growth เดินหน้าสร้าง Healthcare Ecosystem ครบวงจร ภายใต้แนวคิด “777” โดยครอบคลุม 7 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ให้เข้าถึงผู้บริโภค ตอกย้ำความมุ่งมั่นมุ่งสู่ผู้นำผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพื่อสุขภาพแบบครบวงจร
ภก.สุวิทย์ งามภูพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน) หรือ BLC ผู้ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบัน ประเภทยาสามัญ และยาสามัญใหม่ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผลิตภัณฑ์ยาสำหรับสัตว์ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพครบวงจร ครอบคลุมกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์อื่นๆ เปิดเผยว่า บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายมุ่งสู่การเป็นผู้นำผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพื่อสุขภาพแบบครบวงจร ผ่านการสร้าง Healthcare Ecosystem ที่แข็งแกร่ง ทั้งความร่วมมือกับบริษัทในเครือ ที่มีทั้งโรงงานผลิตยาที่สามารถผลิตได้หลากหลายประเภท ทั้งยาสามัญ (Generic), ยาสามัญใหม่ (New Generic), ผลิตภัณฑ์สมุนไพร, เครื่องสำอาง, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์
พร้อมด้วยศูนย์วิจัย BLC Research Center ในการวิจัยและพัฒนายา รวมทั้งช่องทางจัดจำหน่ายที่หลากหลาย และความร่วมมือกับพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ อาทิ Nichi-Iko และ BJC Healthcare เพื่อเสริมความแข็งแกร่งและขยายขอบเขตของ HealthCare Ecosystem ให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น ด้วยการเชื่อมโยงและสนับสนุนกันอย่างเป็นระบบ เช่น นำองค์ความรู้จากการพัฒนาและผลิตยาแผนปัจจุบันมาประยุกต์ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร รวมถึงการต่อยอดใช้สมุนไพรเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของ BLC เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งสร้างการเติบโตแบบ Aggressive Growth ผ่านกลยุทธ์หลัก 5P เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตแบบก้าวกระโดดและยั่งยืน ด้วยการมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product) ที่มีนวัตกรรมและคุณภาพสูง ขยายช่องทางการจัดจำหน่าย (Place) ให้เข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร (People) ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ยกระดับกระบวนการทำงาน (Process) ให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล และสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ (Partner) เพื่อเสริมความแข็งแกร่งในการแข่งขัน
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งสร้างการเติบโตภายใต้แนวคิด “777” โดยครอบคลุม 7 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ยาสามัญ ยาสามัญใหม่ เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ผ่าน 7 บริษัทในเครือ และกระจายสินค้าผ่าน 7 ช่องทางหลัก ทั้งโรงพยาบาล ร้านขายยา ออนไลน์ โรงพยาบาลสัตว์ Modern Trade OEM และการส่งออก เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ 7 กลุ่ม บริษัทฯ มีแผนการขยายพอร์ต ดังนี้ กลุ่มผลิตภัณฑ์ยา ประเภทยาสามัญ และยาสามัญใหม่ บริษัทฯ มีแผนจะเปิดตัวยาใหม่ๆ ในกลุ่มรักษาโรคเบาหวานที่พัฒนาเป็นยาสามัญใหม่ (New Generic Drug) โดยผ่านการศึกษาความเท่าเทียมทางชีวสมมูล (Bioequivalence; B.E.) และผลิตภายใต้มาตรฐาน PIC/S GMP ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับโลก ทั้งในแง่คุณภาพ ความปลอดภัย และการควบคุมกระบวนการผลิตอย่างเคร่งครัด สะท้อนถึงมาตรฐานคุณภาพและความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร บริษัทฯ มีแผนเปิดตัวผลิตภัณฑ์ Prozeus Pink ซึ่งเป็นการต่อยอดการเติบโตของกลุ่มผลิตภัณฑ์ในกลุ่มโพรไบโอติก กลุ่มเครื่องสำอาง จากความสำเร็จอย่างงดงามของแบรนด์ Clena EX บริษัทฯ เดินหน้าต่อยอดความสำเร็จผ่านการขยายพอร์ตอย่างต่อเนื่อง อาทิ Clena Ex Ultra Anti Melasma ซึ่งอยู่ในกระบวนการพัฒนา และ แบรนด์ Raqua ผลิตภัณฑ์ Cleansing gel ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์นำร่องของแบรนด์ Raqua รวมทั้งมีแผนเปิดตัวผลิตภัณฑ์ Remora เป็นผลิตภัณฑ์ เมาท์สเปรย์ พลัส โพรไบโอติกแบบฉีดพ่นในช่องปาก สำหรับเด็กและผู้สูงอายุ ออกแบบมาเพื่อช่วยระงับกลิ่นในช่องปากอย่างอ่อนโยน และเหมาะกับทุกช่วงวัย
กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพร บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายในการเป็น Originator ในการสร้างสมุนไพรนวัตกรรม ผ่านการวิจัย พัฒนา ผลิตด้วยกระบวนการและมาตรฐานเดียวกันกับยาแผนปัจจุบัน ผสานภูมิปัญญาไทยและเทคโนโลยีการผลิตที่มีมาตรฐานระดับสากล สร้างความแตกต่าง และสอดรับเทรนด์ Holistic Healthcare ที่ได้รับความนิยมในกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ทั่วโลก โดย BLC มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัย มีงานวิจัยรองรับ และสามารถขยายสู่ตลาดต่างประเทศได้อย่างมั่นคง กลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง (Pet Care) บริษัทฯ ได้วางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ขนมแมวเลีย (Cat Licks) ภายใต้แบรนด์ Petz-Care, ผลิตภัณฑ์ดูแลความสะอาดสัตว์เลี้ยง เป็นต้น โดยมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงใหม่ที่ตอบโจทย์เทรนด์การดูแลสัตว์เลี้ยงและความต้องการเฉพาะกลุ่ม การสื่อสารแบรนด์อย่างเข้มข้นผ่านสื่อออนไลน์และอินฟลูเอนเซอร์เพื่อเพิ่มการรับรู้ รวมถึงการขยายช่องทางจำหน่ายทั้งออฟไลน์และออนไลน์เพื่อเข้าถึงเจ้าของสัตว์เลี้ยงได้กว้างขึ้น
“เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญที่สุดของเรา คือการสร้าง ‘HealthCare Ecosystem’ ที่แข็งแกร่งและครบวงจรให้สำเร็จ เราตั้งเป้าที่จะขยายพอร์ตผลิตภัณฑ์ทั้ง 7 กลุ่มให้เติบโตครอบคลุมทุกความต้องการด้านสุขภาพ และขยายช่องทางการจัดจำหน่ายทั้ง 7 ช่องทางหลัก เพื่อให้ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมของเราเข้าถึงผู้บริโภคทุกคนได้อย่างไร้รอยต่อ ภายใต้ความร่วมมือของ 7 บริษัทในเครือและพันธมิตร พร้อมเดินหน้าสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการสร้างความมั่นคงทางด้านสุขภาพให้กับคนไทย” ภก.สุวิทย์ กล่าว