กรุงศรีร่วมสนับสนุน Sustainability Expo 2025 ต่อเนื่องปีที่ 2 ตอกย้ำบทบาท “ธนาคารชั้นนำแห่งภูมิภาคเพื่อความยั่งยืน”

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ) เข้าร่วมงานมหกรรมด้านความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน Sustainability Expo 2025 (SX2025) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ตอกย้ำการเป็น ธนาคารชั้นนำแห่งภูมิภาคเพื่อความยั่งยืน พร้อมเป็นกำลังสำคัญขับเคลื่อนการเงินเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Finance) ให้เกิดผลเชิงรูปธรรมต่อภาคธุรกิจและสังคม สอดคล้องกับแนวคิดการจัดงานในปีนี้ “ปรับตัว ร่วมมือ และหาทางออก เพื่ออยู่รอดในวิกฤติโลกรวน” (Adaptation & Collaboration) นำเสนอสาระ ความรู้ กิจกรรม และโซลูชันทางการเงินที่ยั่งยืน เพื่อชวนทุกภาคส่วนร่วมเปลี่ยนผ่านสู่โลก Net Zero
นางสาวมิ่งขวัญ พัฒนวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานบริหารแบรนด์และการตลาดองค์กร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ปีนี้กรุงศรีได้กลับมาร่วมงาน SX2025 อีกครั้งด้วยความมุ่งมั่นในฐานะ ธนาคารชั้นนำแห่งภูมิภาคเพื่อความยั่งยืน ที่พร้อมขับเคลื่อนสังคมและธุรกิจไทยให้ก้าวสู่โลกอนาคตอย่างมั่นคง เราเชื่อว่าความยั่งยืนไม่ใช่เรื่องไกลตัว แต่เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้ในชีวิตประจำวัน กรุงศรี และ MUFG พร้อมที่จะเดินเคียงข้างลูกค้าทุกกลุ่ม ตั้งแต่ลูกค้าบุคคล ธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรระดับภูมิภาค ด้วยผลิตภัณฑ์การเงินที่ออกแบบมาตอบโจทย์การเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง เราหวังว่าการเข้าร่วมงานในปีนี้จะช่วยให้เราแบ่งปันองค์ความรู้ทางการเงินเพื่อความยั่งยืนได้กว้างขึ้น และอยากเชิญชวนทุกคนมาสัมผัสประสบการณ์เหล่านี้ร่วมกันที่บูธกรุงศรี”
บูธกรุงศรี: GO Sustainable with Krungsri
ปีนี้กรุงศรีนำเสนอพื้นที่จัดแสดงภายใต้แนวคิด “GO Sustainable with krungsri” ที่ออกแบบอย่างใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยการนำโครงสร้างบางส่วนจากงานเดิมกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) และเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ถ่ายทอดแนวคิด “หลักคิด–หลักปฏิบัติ” ด้านความยั่งยืนของธนาคารและบริษัทในเครือในมิติที่จับต้องได้ ภายในบูธผู้เข้าชมจะได้พบกับกิจกรรมอินเตอร์แอคทีฟที่ทั้งสนุกและให้ความรู้ ไม่ว่าจะเป็น เกมแยกขยะ เสริมทักษะการจัดการของเสียอย่างถูกวิธี โซนถ่ายภาพ–แชร์โซเชียล พร้อมรับของที่ระลึก Krungsri Reusable Bag รวมถึง นิทรรศการที่นำเสนอผลงานชนะเลิศจาก From Waste to Wow Sustainable Sculpture Contest 2025 by Krungsri ศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุรีไซเคิลที่สะท้อนพลังความคิดใหม่ของเยาวชน นอกจากนี้ยังมีการแนะนำ ผลิตภัณฑ์และบริการด้าน Sustainable Finance ที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งกรุงศรีต้องการสร้างพื้นที่ที่ผสานทั้งความรู้ ความบันเทิง และแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสการเงินเพื่อความยั่งยืนในทุกมิติ
กรุงศรียังได้นำเสนอนวัตกรรมด้านความยั่งยืนจากพันธมิตรธุรกิจ เพื่อสะท้อนพลังของ Partnerships & Ecosystem โดยได้คัดเลือกลูกค้าธุรกิจที่มีนโยบายด้านความยั่งยืนมาร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์ในโซน Marketplace ขณะเดียวกันยังมี จุดติดตั้งเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ที่จัดแสดงในโซน Innovate Experience Station (พื้นที่ Marketplace) เพื่อแสดงให้เห็นถึงบทบาทของการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการเดินทางคาร์บอนต่ำอย่างเป็นรูปธรรม
เวทีองค์ความรู้จากผู้นำ: จากไทยสู่ภูมิภาค
ด้วยศักยภาพและความพร้อมทั้งในเรื่องเครือข่ายและองค์ความรู้ที่ได้รับการสนับสนุนจาก MUFG สถาบันการเงินชั้นนำระดับโลก กรุงศรีจึงไม่เพียงสะท้อนบทบาทผู้ให้บริการทางการเงิน แต่ยังเป็น ผู้แบ่งปันองค์ความรู้ และ ร่วมกำหนดทิศทางเชิงนโยบาย ที่องค์กรธุรกิจสามารถนำไปใช้ได้จริง ตลอดการจัดงาน โดยมีผู้บริหารกรุงศรี และ MUFG ร่วมเวทีสำคัญ 2 รายการ ได้แก่
• ดร. พิมพ์นารา หิรัญกสิ หัวหน้าทีมวิจัยเศรษฐกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) จะแชร์ความรู้ในหัวข้อ “ธุรกิจไทยพร้อมแค่ไหน กับกฎหมายความยั่งยืนทั้งห่วงโซ่อุปทาน” ในวันที่ 29 กันยายน 2568 เวลา 13.30–14.00 น. ณ SX Talk Stage
• Mr. Colin Chen, Head of Sustainable Finance, Asia Pacific, MUFG จะร่วมในเวทีเสวนา Chief Sustainability Officers (CSO) Forum ในหัวข้อ “Sustainability as an Engine for Growth” ในวันที่ 4 ตุลาคม 2568 เวลา 14.00–17.00 น. ณ ห้องประชุม 208
โดยสาระจากทั้งสองเวทีถูกออกแบบให้เชื่อมโยงกับโซลูชันทางการเงินของกรุงศรีโดยตรง ตั้งแต่การวิเคราะห์ความเสี่ยง ESG ในห่วงโซ่อุปทาน ไปจนถึงการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อสนับสนุนการลงทุนสีเขียว สะท้อนถึงบทบาทของกรุงศรีในการยกระดับความรู้จากไทยสู่ภูมิภาค
จุดประกายความคิดสร้างสรรค์: สร้างงานศิลปะจากวัสดุเหลือใช้
อีกหนึ่งกิจกรรมไฮไลต์คือการจัดประกวด “From Waste to Wow Sustainable Sculpture Contest 2025 by Krungsri,” รอบชิงชนะเลิศในวันที่ 26 กันยายน 2568 ซึ่งมีทีมเยาวชนมากความสามารถเข้ารอบสุดท้ายจำนวน 10 ทีม ผลงานทุกชิ้นล้วนถ่ายทอดแนวคิดการสร้างคุณค่าใหม่จากวัสดุเหลือใช้ สร้างเป็นงานศิลปะที่ทั้งสวยงามและเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ โดยผลงานที่ชนะเลิศจะได้รับการนำไปจัดแสดงที่บูธกรุงศรีตลอดงาน SX2025 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสพลังความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนอย่างใกล้ชิด กิจกรรมนี้ไม่เพียงสร้างพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออก แต่ยังเป็นเวทีที่ปลุกพลังสังคมให้ตระหนักถึงการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน
พบกับ บูธกรุงศรี และกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ด้านการเงินยั่งยืนได้ที่งาน Sustainability Expo 2025 (SX2025) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 กันยายน – 5 ตุลาคม 2568 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์