DAD ลุยติดตั้งเครื่องฟอกอากาศและม่านอากาศ ในศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

ดร. นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD Asset Development ผู้บริหารโครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เปิดเผยว่า ได้อนุมัติการติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ แบบแขวนบนฝ้าในศูนย์อาหาร อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) จำนวน 32 เครื่อง และอาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) 2 ศูนย์อาหาร ได้แก่ 1. ศูนย์อาหารติด Tops และ 2. ศูนย์อาหารติดธนาคารกรุงไทย รวม 40 เครื่อง และยังมีแผนติดตั้งเครื่องกรองอากาศขนาดใหญ่ในห้องปรับอากาศของอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์(อาคารเอ) จำนวน 195 เครื่อง และอาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) จำนวน 349 เครื่อง
“DAD ให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้ใช้อาคาร การติดตั้งเครื่องกรองอากาศจะช่วยกรองฝุ่น PM 2.5 และสร้างอากาศบริสุทธิ์ให้ผู้ใช้อาคารได้สูดลมหายใจได้อย่างมั่นใจ” ดร.นาฬิกอติภัค กล่าว
นอกจากนี้ เมื่อต้นปี 2568 DAD ได้เริ่มติดตั้งม่านอากาศ (Air Curtain) บริเวณประตูทางเข้าหลักอาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) จำนวน 7 จุด โดยเปิดใช้งานแล้วตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2568 ม่านอากาศที่ติดตั้งไปแล้วนี้จะทำหน้าที่เป็น “กำแพงลม” กั้นอากาศภายนอกและภายใน ลดการเล็ดลอดของฝุ่น ควัน กลิ่น แมลง และยังช่วยประหยัดพลังงานจากเครื่องปรับอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบัน DAD กำลังขยายการติดตั้งม่านอากาศเพิ่มในอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) อีก 14 จุด คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2568 เพื่อยกระดับสภาพแวดล้อมให้สะอาด ปลอดภัย และลดการใช้พลังงานได้มากยิ่งขึ้น