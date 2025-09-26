BE8 จับมือ InnovestX ยกระดับเทคโนโลยี รุกให้บริการลูกค้าเสริมแพลตฟอร์มลงทุนสู่มาตรฐานสากล

Beryl 8 Plus (BE8) ผู้นำด้าน Digital Transformation นำโซลูชัน Genesys Cloud และโซลูชัน CRM ชั้นนำมาใช้พัฒนาแพลตฟอร์มบริการแบบ Omnichannel ครบวงจร ให้กับ InnovestX บริษัทหลักทรัพย์ในกลุ่มเอสซีบีเอกซ์ เพื่อช่วยให้การสื่อสารกับลูกค้าเป็นไปอย่างรวดเร็ว ต่อเนื่อง และตรงใจยิ่งขึ้น รองรับนักลงทุนทุกกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกช่วงเวลาสำคัญของการลงทุน
นายอภิเษก เทวินทรภักติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) หรือ BE8 เปิดเผยว่า BE8 ได้ร่วมมือกับ InnovestX นำโซลูชัน Genesys Cloud และโซลูชัน CRM ชั้นนำ มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า เพื่อช่วยให้การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นไปอย่างมืออาชีพและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย Genesys Cloud ได้เข้ามาเสริมศักยภาพในการให้บริการลูกค้าของ InnovestX ด้วยการเชื่อมต่อระบบโทรศัพท์ On-Premise เข้ากับโซลูชัน Cloud-Based อย่างไร้รอยต่อ ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถเชื่อมโยงการสื่อสารทุกช่องทางเข้าด้วยกันแบบไร้รอยต่อ ช่วยให้ทีมตอบสนองลูกค้าได้อย่างทันอย่างทันท่วงที สร้างประสบการณ์ที่เหนือกว่า
ขณะเดียวกันระบบ CRM ก็ยังช่วยยกระดับการทำงานในด้านการขาย การบริการ การตลาด การค้า และไอที ให้อยู่บนแพลตฟอร์มเดียวกันอย่างเป็นระบบ สนับสนุนการทำงานของทีมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมส่งมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้กับลูกค้า
“BE8 รู้สึกยินดีที่ได้ร่วมมือกับ InnovestX ในการนำโซลูชันระดับโลกเข้ามายกระดับการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น “เรามุ่งมั่นช่วยองค์กรยกระดับประสบการณ์ลูกค้าด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย และความร่วมมือกับ InnovestX ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการเงินและการลงทุนไปข้างหน้า” นายอภิเษก กล่าว
ด้าน นางสาวศศวรรณ พิพัฒน์ธนนันท์ Chief Innovation & Operation Excellence Officer บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด กล่าวว่า InnovestX ในฐานะแพลตฟอร์มการลงทุนครบวงจรภายใต้กลุ่มเอสซีบีเอกซ์ เรามุ่งยกระดับประสบการณ์การลงทุนของคนไทยให้ก้าวทันระดับโลก ผ่าน 4 แกนหลักสำคัญ ได้แก่ บริการ All-Weather Products ที่ตอบโจทย์ทุกสภาวะตลาดบนแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่าย พร้อมเครื่องมือครบ ข้อมูลที่เข้าใจง่ายและนำไปใช้ได้จริง เหมือนมีที่ปรึกษาการลงทุนที่เชี่ยวชาญอยู่ข้างกายและซัพพอร์ตการลงทุนตลอดทางด้วยใจ ดูแลครบทุกช่องทาง พร้อมตอบโจทย์ในทุกสถานการณ์สำคัญของนักลงทุน
“เพื่อเสริมศักยภาพการบริการ เราเลือกใช้โซลูชัน Genesys Cloud และโซลูชัน CRM ชั้นนำ ด้วยเทคโนโลยีที่สนับสนุนการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ยืดหยุ่น และตอบโจทย์ลูกค้าได้ในทุกสถานการณ์สำคัญ ช่วยให้ทุกทีมสามารถเข้าถึงข้อมูลลูกค้าชุดเดียวกันแบบเรียลไทม์ ไม่ว่าจะเป็นประวัติการลงทุน พฤติกรรมการใช้งาน หรือความต้องการเฉพาะด้าน รวมถึงติดตามสถานะการให้บริการของลูกค้าแต่ละรายได้แบบเรียลไทม์ ข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้เราบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งการจัดการดูแลลูกค้ารายกรณี (Case Management) ได้อย่างเป็นระบบ ช่วยยกระดับประสบการณ์การบริการ ลดปัญหา Abandon Calls อีกทั้งยังขยายช่องทางการสื่อสารให้หลากหลายและเข้าถึงง่าย ช่วยให้ลูกค้ารู้สึกมั่นใจว่าจะได้รับความช่วยเหลือและบริการที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างแม่นยำและทันท่วงที โดยเราเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนตั้งแต่เริ่มใช้งานทั้งในด้านความพึงพอใจของลูกค้าและประสิทธิภาพของทีม ซึ่งสะท้อนถึงความเชี่ยวชาญของ BE8 ในการให้คำปรึกษาและสนับสนุนให้องค์กรนำเทคโนโลยีมาสร้างคุณค่าทางธุรกิจได้อย่างคุ้มค่า ทั้งหมดนี้ คือก้าวสำคัญที่สอดคล้องกับเป้าหมายของเราในการเป็นแพลตฟอร์มการลงทุนที่คนไทยไว้วางใจมากที่สุดและยกระดับมาตรฐานการลงทุนของประเทศให้ก้าวทันโลกอย่างแท้จริง” นางสาวศศวรรณ กล่าวเสริม