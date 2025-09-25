ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 32.18-แตะระดับอ่อนค่าสุดรอบกว่า 2 สัปดาห์

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(25 ก.ย.68)แตะระดับอ่อนค่าสุดในรอบกว่า 2 สัปดาห์ที่ระดับ 32.20 บาทต่อดอลลาร์ฯ (อ่อนค่าสุดนับตั้งแต่วันที่ 8 ก.ย.) ก่อนจะกลับมาปิดตลาดที่ระดับ 32.18 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 32.00 บาทต่อดอลลาร์ฯ... โดยเงินบาทอ่อนค่าลงสอดคล้องกับสถานะขายสุทธิพันธบัตรไทยของนักลงทุนต่างชาติ ประกอบกับน่าจะยังถูกกดดันจากการปรับมุมมองต่ออันดับเครดิตของไทย (Outlook) เป็น Negative จาก Stable ของ Fitch สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นไทย 840.57 ล้านบาท แต่มีสถานะอยู่ในฝั่ง Net Outflows ออกจากตลาดพันธบัตรไทย 2,186 ล้านบาท
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 32.00-32.40 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ทิศทางฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ ราคาทองคำในตลาดโลก และตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ อาทิ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนก.ย. และอัตราเงินเฟ้อที่วัดจากดัชนีราคา PCE/Core PCE เดือนส.ค.