กสิกรไทยจับมือเอ็มทีเอส โกล์ดเปิดฟีเจอร์ออมทองผ่านแอปฯ

ธนาคารกสิกรไทย-กลุ่มบริษัทในเครือ เอ็มทีเอส โกลด์ (แม่ทองสุก) เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ ออมทองคำออนไลน์ด้วยสกุลเงินบาทผ่านแอปพลิเคชันธนาคารเพื่อเพิ่มความสะดวกให้ลูกค้าเข้าถึงการออมทองคำเพื่อสะสมทรัพย์ได้ง่ายขึ้นผ่าน K PLUS พร้อมมั่นใจได้ถึงความปลอดภัย โดยเริ่มต้นการออมขั้นต่ำเพียง 500 บาท และไม่มีค่าธรรมเนียม
นายพิพัฒน์พงศ์ โปษยานนท์ ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ความร่วมมือกับกลุ่มบริษัทในเครือ เอ็มทีเอส โกลด์ (แม่ทองสุก) ในครั้งนี้ เป็นการพัฒนาบริการซื้อ-ขายทองคำออนไลน์ผ่าน K PLUS ที่เปิดบริการไปเมื่อปีที่แล้ว ให้สามารถออมทองคำออนไลน์เป็นสกุลเงินบาทได้ด้วย จากเดิมที่มีเพียงบริการซื้อ-ขายทองคำด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น โดย K PLUS เป็นแอปพลิเคชันธนาคารแรกที่มีบริการออมทองคำด้วยสกุลเงินบาท ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นการเพิ่มทางเลือกให้แก่ลูกค้าที่มีความต้องการออมทองคำเพื่อสะสมทรัพย์ ซึ่งลูกค้าสามารถทยอยออมได้ง่าย ๆ โดยไม่ต้องแลกเงินเป็นดอลลาร์สหรัฐ ไม่จำเป็นต้องใช้เงินก้อนใหญ่ เริ่มต้นออมขั้นต่ำเพียง 500 บาท สูงสุด 30 ล้านบาท/วัน (รวมการลงทุนทองคำและกองทุนรวม) เลือกออมได้ทั้งทองคำประเภท 99.99% และ 96.5% มั่นใจได้ถึงความปลอดภัยและที่สำคัญไม่มีค่าธรรมเนียม
นพ.กฤชรัตน์ หิรัณยศิริ ประธานบริษัท กลุ่มบริษัทในเครือ เอ็มทีเอส โกลด์ (แม่ทองสุก) กล่าวเพิ่มเติมว่า ความร่วมมือกับธนาคารกสิกรไทยในครั้งนี้ จึงเป็นอีกก้าวสำคัญที่ช่วยเปิดโอกาสให้คนไทยสามารถออมทองคำด้วยสกุลเงินบาทได้ทันทีผ่าน K PLUS โดยอ้างอิงราคาทองคำในตลาดโลกแบบเรียลไทม์ ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ในการออมทองคำมาตรฐานตามราคาทองไทย ที่สร้างความมั่นใจให้ผู้ลงทุนทุกระดับ ทั้งผู้ที่เน้นการออมทองคำเพื่อสะสมทรัพย์ นักลงทุนมือใหม่ จนถึงนักลงทุนรายใหญ่ที่ต้องการความมั่นใจและความคล่องตัว นอกจากนี้ยังมอบความสะดวกสูงสุดในการรับทองคำจริง โดยลูกค้าสามารถเลือกรับได้ที่ทุกสาขาของร้านทองแม่ทองสุกทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล หรือเลือกใช้บริการจัดส่งทางไปรษณีย์ที่ครอบคลุมทั่วประเทศทั้ง 77 จังหวัด ได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย รวมทั้งมีประกันสูญหายเต็มจำนวน