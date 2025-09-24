ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 32.01-อ่อนค่าตามสกุลเงินเอเชีย-ราคาทองคำ

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(24 ก.ย.68)ปิดตลาดที่ระดับ 32.01 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 31.81 บาทต่อดอลลาร์ฯ...โดยเงินบาทอ่อนค่าลงผ่านแนว 32.00 บาทต่อดอลลาร์ฯ ตามการอ่อนค่าของสกุลเงินเอเชียและการปรับตัวลงของราคาทองคำในตลาดโลก นอกจากนี้ Sentiment ของเงินบาทยังมีปัจจัยลบจากสัญญาณติดตามการเคลื่อนไหวของเงินบาทจากทางการด้วยเช่นกัน สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นและพันธบัตรไทย 1,326 ล้านบาท และ 145 ล้านบาท ตามลำดับ
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 31.80-32.10 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ทิศทางฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ ราคาทองคำในตลาดโลก และตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ อาทิ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทน/ยอดขายบ้านมือสองเดือนส.ค. และตัวเลขจีดีพีไตรมาส 2/2568 (final)