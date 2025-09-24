ทองเดินหน้าทำ New All Time High รูปพรรณขึ้นใกล้แตะ 58,000 บาท

ราคาทอง (96.5%) ขายปลีกในประเทศทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ใหม่ (New All Time High) หลังจากเปิดตลาดเช้านี้ปรับตัวลดลงจากเมื่อวานบาททองคำละ 200 หลังจากนั้นก็ทยอยปรับขึ้นต่อเนื่องตามสถานการณ์ราคาทองในตลาดโลก
เมื่อเวลา 17.09 น. สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาครั้งที่ 9 ดังนี้
- ทองคำแท่ง รับซื้อบาททองคำละ 56,900 บาท ขายออกบาททองคำละ 57,000 บาท
- ทองรูปพรรณ รับซื้อบาททองคำละ 55,758.48 บาท ขายออกบาททองคำละ 57,800 บาท
บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด ประเมินทิศทางราคาทองคำว่า ราคาทองคำพุ่งสูงขึ้นต่อเนื่องอย่างรุนแรงจากระดับ 3,700 เหรียญ ไปจนเกือบถึง 3,800 เหรียญภายใน 2 วัน โดยเมื่อวานนี้ราคาทองคำพุ่งจากเปิดตลาดที่ระดับ 3,747 เหรียญ ขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่บริเวณ 3,791 เหรียญ ถือเป็นการปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว ก่อนจะเกิดแรงเทขายทำกำไรอย่างรุนแรง ทำให้ราคาร่วงจาก 3,791 เหรียญ มาอยู่ที่ระดับ 3,736 เหรียญ และกลับมาปิดที่ 3,764 เหรียญ ท่ามกลางถ้อยแถลงของนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ระบุว่า เฟดกำลังเผชิญกับ "สถานการณ์ที่ท้าทาย" เนื่องจากความเสี่ยงระยะสั้นของเงินเฟ้อมีแนวโน้มอยู่ในช่วงขาขึ้น ส่วนความเสี่ยงของการจ้างงานมีแนวโน้มไปทางขาลง หน้าที่ของเฟดคือการสร้างความสมดุลให้กับภารกิจทั้งสองด้านของเฟด คือ การรักษาเสถียรภาพด้านราคาและการทำให้การจ้างงานเต็มศักยภาพ
นอกจากนี้นายพาวเวล ไม่ได้ส่งสัญญาณที่ชัดเจนเกี่ยวกับช่วงเวลาที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งต่อไป โดยสถานการณ์ที่พาวเวลกล่าวถึงนั้น สอดคล้องกับภาวะ stagflation (สแต็กเฟลชัน) ซึ่งหมายถึงภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวที่เกิดขึ้นพร้อมกับเงินเฟ้อที่สูงขึ้น คือ การเกิดภาวะเงินเฟ้อสูงขึ้นในขณะที่กำลังซื้อลดลงและเศรษฐกิจชะลอตัวลง
ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯเมื่อวานนี้ ได้แก่ Flash Manufacturing PMI และ Flash Services PMI ออกมาลดลงจากที่คาดการณ์
ด้านดัชนีดอลลาร์ ยังคงทรงตัวได้เหนือระดับ 97 จุด โดยเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 97.22-97.36 จุด จะเห็นได้ว่าค่าเงินบาทกลับอ่อนค่าลงจากเมื่อวานเปิดที่ระดับ 31.78 บาทต่อดอลลาร์ ขณะที่เช้านี้ขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 31.92 บาทต่อดอลลาร์ ซึ่งเป็นอีกสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าราคาทองตลาดโลกที่ขึ้นไปไม่ได้เป็นตัวกดดันค่าเงินบาท เพราะราคาทองใน 3 วันนี้ขึ้นมาที่ 150 เหรียญ แต่ค่าเงินบาทกลับทรงตัวหรืออ่อนตัวเล็กน้อยในวันนี้ ทั้งที่เมื่อวานทองไทยปรับสูงขึ้นตลอด แต่ค่าเงินบาทกลับทรงตัวระหว่าง 31.80-31.85 บาทต่อดอลลาร์ โดยราคาทองไทยหลังจากที่พุ่งทะลุ 55,000 บาทต่อบาททองคำเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ก็ทะลุ 56,000 บาทต่อบาททองคำอย่างรวดเร็ว และเข้าใกล้ 58,000 บาทต่อบาททองคำ เนื่องจากค่าเงินบาทไม่ได้แข็งค่า