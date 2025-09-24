DBSV เปิดโผ 16 หุ้น รับอานิสงส์ ยอดใช้จ่าย AI ทั่วโลกปีนี้ แตะ 1.5 ล้านล้านดอลล์

ดีบีเอสฯ เปิดโผ 16 หุ้น 5 กลุ่มธุรกิจ ดาต้า เซ็นเตอร์- ICT - โรงไฟฟ้า-เทเลคอม- นิคมฯ รับอานิสงส์ คาดการณ์ยอดใช้จ่าย AI ทั่วโลกปีนี้จะแตะ 1.5 ล้านล้านดอลล์ ส่วนปีหน้าพุ่งแตะ 2 ล้านล้านดอลล์ หรือเพิ่มขึ้น 30% เชียร์ ADVANC- HANA - KCE -GULF และ AMATA เป็น Top Picks
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด (DBSV) เปิดเผยว่า กรณีที่บริษัท การ์ทเนอร์ บริษัทวิจัยและให้คำปรึกษาชั้นนำของโลก ระบุว่ายอดใช้จ่าย AI ทั่วโลกปี 68 จะมีมูลค่าแตะ 1.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยอ้างอิงมาจากการลงทุนขยายโครงสร้างพื้นฐาน AI อย่างต่อเนื่อง ตามที่ผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่ (Hyperscalers) ยังคงเพิ่มการลงทุนในศูนย์ข้อมูลที่มีฮาร์ดแวร์(Hardware) และหน่วยประมวลผลกราฟฟิก (GPU) ที่ปรับแต่งให้เหมาะสมกับ AI ในการขยายบริการของตน นอกจากนั้นมีการลงทุนที่มากขึ้นของผู้ให้บริการ AI คลาวด์รายใหม่ๆ และกลุ่มบริษัทร่วมทุนในผู้ให้บริการ AI
ส่วนปี 69 คาดการณ์ว่า มูลค่าการใช้จ่าย AI ทั่วโลกจะสูงทะลุ 2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ (เติบโตกว่า 30% YoY) ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการนำ AI ไปผนวกรวมเข้ากับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อาทิสมาร์ทโฟนและพีซีรวมถึงโครงสร้างพื้นฐาน
ดีบีเอสฯ มีความเห็นเชิงกลยุทธ์ดังนี้ การลงทุนใน AI ที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก รวมทั้งในไทย เป็นบวกต่อกลุ่มอุตสาหกรรมและหุ้น ประกอบด้วย
-กลุ่ม Data Center / Cloud Infrastructure - จากความต้องการ Data Center ที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับ AI workloads และ Cloud services หุ้นเด่นเป็น ADVANC, TRUE, INET, INETREIT
- กลุ่ม ICT / SI (System Integrator) - ความต้องการใช้ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์, PCB, Semiconductor ที่ใช้ในเซิร์ฟเวอร์AI, อุปกรณ์เครือข่าย และอุปกรณ์IoT เพิ่มขึ้น หุ้นเด่นเป็น DELTA, HANA, KCE, SVI รวมทั้งเป็นบวกกับผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย, ระบบ IT และ Cloud หุ้นเด่นเป็น AIT, ITEL, INET
- กลุ่มโรงไฟฟ้า - Data Center ใช้ไฟสูงมาก ท าให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง หุ้นเด่นเป็น GULF, BGRIM, GPSC
- กลุ่มนิคมอุตสาหกรรม - ได้ประโยชน์จากการที่ Big Tech ต่างชาติย้ายมาลงทุนสร้าง Data Center และโรงงานSemiconductor ในไทย หุ้นเด่นเป็น AMATA, WHA, ROJNA
- กลุ่ม Telecom / Fiber Network - เครือข่าย 5G, Fiber optic จ าเป็นต่อการเชื่อมต่อระบบ AI และ Cloud หุ้นเด่น เป็น ADVANC, TRUE
ให้ ADVANC-HANA- KCE-GULF-AMATA เป็น Top Pick
เชิงกลยุทธ์หุ้นที่เป็น Top Picks ในธีม AI ของเราเป็น ADVANC (แนะนำซื้อ ให้ราคาพื้นฐาน 330 บาท), HANA (แนะนำซื้อ ราคาพื้นฐาน 30 บาท), KCE (แนะนำซื้อ ราคาพื้นฐาน 30 บาท), GULF (แนะนำซื้อ ราคาพื้นฐาน 62 บาท), AMATA (แนะนำซื้อ ราคาพื้นฐาน 22.80 บาท)