PROEN โชว์มาตรฐานสากลระดับโลก ตอกย้ำความมั่นคงปลอดภัยการให้บริการคลาวด์

บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ PROEN ประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญ ด้วยการได้รับการรับรองมาตรฐานสากลระดับโลก ISO/IEC 27017 และ ISO/IEC 27018 จากสถาบัน British Standards Institution (BSI) ประเทศอังกฤษ ขณะเดียวกันยังได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001 มาตรฐาน ISO/IEC 27701 และ มาตรฐาน ISO/IEC 20000-1 ตอกย้ำความมั่นใจด้านความปลอดภัยและการปกป้องข้อมูลสำหรับบริการคลาวด์ พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นายกิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท PROEN เปิดเผยว่า ปัจจุบันการให้บริการของบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานสากลระดับโลก จากสถาบันชั้นนำต่างประเทศ ถือเป็นก้าวสำคัญที่ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศบนคลาวด์ให้ได้ตามมาตรฐานสากล พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยล่าสุด สถาบัน British Standards Institution (BSI) ประเทศอังกฤษ ได้ให้การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27017 ซึ่งจะเน้นการกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการคลาวด์ (CSP) และลูกค้า เพื่อสร้างแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการบริหารจัดการความปลอดภัยสารสนเทศ รวมทั้ง ISO/IEC 27018 ที่มุ่งเน้นการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล (Personally Identifiable Information: PII) ในสภาพแวดล้อมคลาวด์สาธารณะ ครอบคลุมทั้งการขอความยินยอม การใช้ข้อมูลอย่างโปร่งใส และการคุ้มครองสิทธิของเจ้าของข้อมูล
“มาตรฐานทั้งสองฉบับเปรียบเสมือนเกราะป้องกันที่ทำให้บริการคลาวด์ของ PROEN มีความมั่นคง น่าเชื่อถือ และพร้อมรับมือกับความท้าทายด้านไซเบอร์ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก” นายกิตติพันธ์ กล่าว
นอกจากนี้ ยังได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ใช้สำหรับการจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management System – ISMS) มาตรฐาน ISO/IEC 27701 ซึ่งเป็นส่วนขยายของ ISO/IEC 27001 ที่เน้นไปที่ Privacy Information Management เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และช่วยให้องค์กรปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลได้ง่ายขึ้น
มาตรฐาน ISO/IEC 20000-1 ซึ่งเป็น Service Management Standard สำหรับการบริหารจัดการบริการ IT ให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมาตรฐานนี้ได้รับแรงบันดาลใจจาก ITIL (Information Technology Infrastructure Library)
มาตรฐาน ISO9001 เป็นมาตรฐานที่กำหนด กรอบและข้อกำหนด (Requirements) สำหรับการสร้างระบบบริหารจัดการคุณภาพในองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรสามารถส่งมอบ สินค้าและบริการที่มีคุณภาพสม่ำเสมอ และ ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ รายงาน IBM Cost of a Data Breach 2024 ระบุว่า ความเสียหายเฉลี่ยจากเหตุข้อมูลรั่วไหลทั่วโลกสูงถึง 4.45 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อครั้ง โดยกว่า 80% ของการโจมตีมักพุ่งเป้าไปยังระบบคลาวด์และข้อมูลลูกค้าโดยตรง ส่วนในประเทศไทย ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศปอส.ตร.) เปิดเผยว่าในปี 2567 มีผู้เสียหายกว่า 300,000 ราย มูลค่าความเสียหายรวมกว่า 35,000 ล้านบาท สะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นของมาตรการปกป้องข้อมูลที่เข้มแข็ง
PROEN ยืนยันว่า การได้รับการรับรองมาตรฐานสากลระดับโลกดังกล่าว ไม่เพียงแสดงถึงความเข้มแข็งด้านระบบควบคุมความปลอดภัยสารสนเทศ แต่ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยลดความเสี่ยงจากภัยไซเบอร์ และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดบริการคลาวด์ทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ