PANEL คว้างานHermatic Door ให้แพทย์ ม.ขอนแก่น มูลค่า  14.5 ลบ.

“เพเนเล่ส์มาติก โซลูชั่นส์ ” คว้างานผลิตและติดตั้ง HermaticDoor ภายในอาคารศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ ม.ขอนแก่น มูลค่า 14.5 ล้านบาท ดัน Backlog พุ่งแตะ 75 ล้านบาท ฟากผู้บริหารมั่นใจผลงานครึ่งปีหลังโตแรง หลังเปิดโรงงานใหม่ ภายในเดือนต.ค.68 ตามแผน หนุนผลงานออลไทม์ไฮต่อเนื่อง
นางจูเลีย เพ็ชญไพศิษฎ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพเนเล่ส์มาติก โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (PANEL) เปิดเผยว่า บริษัทฯได้รับงานใหม่ภายใต้โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี บริษัท คริสเตียนเนลเล็น (ไทย) จำกัด เป็นผู้ว่าจ้าง มูลค่าสัญญา 14,500,000 บาท (ไม่รวม VAT) โดยลักษณะงานที่ได้รับคือการผลิตและติดตั้ง Hermatic Door ภายในอาคารศูนย์บริการทางการแพทย์ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในงานเฉพาะด้านที่สะท้อนความเชี่ยวชาญของบริษัท กำหนดเวลาก่อสร้างตั้งแต่ 1 กันยายน 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569
"การได้รับงานในครั้งนี้นับเป็นการต่อยอดงานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) ของบริษัทฯให้เติบโตต่อเนื่อง สะท้อนโอกาสสร้างรายได้ระยะกลาง และในระยะยาว โดยปัจจุบันมี Backlog จำนวน 75 ล้านบาท สนับสนุนรายได้ในปีนี้เติบโตต่อเนื่อง สร้างสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ตามแผนงานที่วางไว้"
สำหรับแผนการดำเนินงานในช่วงครึ่งหลังของปี 2568 บริษัทฯ พร้อมเดินหน้าย้ายโรงงานการผลิตจากคลองสองไปยังนิคมอุตสาหกรรมชุมนุมทรัพย์ ซึ่งปัจจุบันการก่อสร้างโรงงานมีความคืบหน้าไปกว่า 80% และเริ่มมีการทยอยสั่งซื้อเครื่องจักรเพื่อนำเข้า โดยคาดว่าจะสามารถขนย้ายทรัพยากรและเปิดโรงงานใหม่ได้เต็มรูปแบบภายในเดือนตุลาคม 2568
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร PANEL กล่าวอีกว่า การเปิดโรงงานใหม่จะช่วยส่งเสริมผลประกอบการของบริษัทฯในทุกมิติ ช่วยให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลดระยะเวลาในการผลิตและเพิ่มกำลังการผลิตได้ 2.5 -4 เท่าตัวในทันที และสามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเข้าสู่ตลาดได้มากขึ้น หนุนผลงานโตก้าวกระโดด โดยได้มีการเตรียมทีมขายรองรับ