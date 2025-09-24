KICE ขอนแก่น ผนึก TIECA จัด Beyond Education Expo 2025 ยกระดับการศึกษาไทยสู่สากล

ศูนย์การประชุมฯ ไคซ์ ภายใต้การบริหารของ บริษัท ซี.พี.แลนด์ฯ ในฐานะผู้จัดงาน Beyond Education Expo 2025 (BEE 25) ลงนาม MoU กับ สมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ (TIECA) เพื่อขับเคลื่อนโอกาสทางการศึกษาไทยและภูมิภาคอาเซียน ผ่านการเชื่อมโยงนวัตกรรม เทคโนโลยี และการศึกษาต่อต่างประเทศ
ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนพันธกิจของทั้งสององค์กรในการสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่เท่าเทียมสนับสนุนการเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาสมัยใหม่ตลอดจนการผลักดันแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ เพื่อเสริมศักยภาพเยาวชนไทยก้าวทันโลกอนาคต
นายปรมัตถ์ พูลสมบัติ ผู้อำนวยการกลุ่มงานธุรกิจสำนักงานและธุรกิจศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า CP LAND เผยว่า เราเชื่อมั่นว่าการศึกษาคือรากฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน ความร่วมมือกับ TIECA ในครั้งนี้จะช่วยเปิดมุมมองใหม่ให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง สร้างแรงบันดาลใจ และเพิ่มทางเลือกในการวางแผนการศึกษาและอาชีพเพื่อเตรียมพร้อมสู่อนาคตที่เปลี่ยน แปลงอย่างรวดเร็ว โดยไคซ์ (KICE) ในฐานะศูนย์กลางการจัดงาน MICE กำลังมุ่งยกระดับสู่การเป็น Education Hub ของภูมิภาคอีสาน ที่เชื่อมโยงผู้คน ความรู้ และเทคโนโลยีเข้ากับโอกาสในระดับสากล งาน Beyond Education Expo 2025 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก จึงถือเป็นเวทีสำคัญที่เปิดประตูจากศูนย์กลางการศึกษาไปสู่นวัตกรรมและเครือข่ายระดับโลก ช่วยยกระดับศักยภาพเยาวชนไทยให้เติบโตอย่างเท่าเทียม
นางสาวปรียาพร สินฉลอง นายกสมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ (TIECA) กล่าวเสริมว่า TIECA มีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับ CP LAND ผ่านงาน Beyond Education Expo 2025 งานนี้ไม่เพียงเป็นเวทีแสดงนวัตกรรมการศึกษาที่ครบวงจรแต่ยังเป็นจุดเชื่อมสำคัญระหว่างนักเรียนไทยกับสถาบันการศึกษาชั้นนำทั่วโลก เราเชื่อว่าการเชื่อมโยงนี้จะเปิดประตูสู่ข้อมูล ความรู้ และเครือข่ายที่ทันสมัยสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนได้ค้นพบเส้นทางการศึกษาที่เหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง และต่อยอดสู่โอกาสใหม่ ๆ ในระดับนานาชาติ ความร่วมมือครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงกาจัด
งาน แต่คือก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากลอย่างมั่นคงและยั่งยืน”
ทั้งนี้ งาน Beyond Education Expo 2025 (BEE25) จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17–18 ตุลาคม 2568 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคซ์ ขอนแก่น ภายใต้แนวคิด “Innovating Education for the Future” นำเสนอนวัตกรรม เทคโนโลยี และโอกาสทางการศึกษาแบบครบวงจรแห่งลุ่มน้ำโขง พร้อมนิทรรศการศึกษาต่อต่างประเทศ
ไฮไลท์ของงาน Beyond Education Expo 2025
• โซนกิจกรรม 40th TIECA Study Abroad Fair โดยสมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ (TIECA) ยกทัพสถาบันชั้นนำจากหลากหลายประเทศ มาร่วมออกบูธเพื่อเชื่อมต่อการศึกษาภูมิภาคสู่นานาชาติ
• สัมมนาและเวิร์กช็อป จากผู้เชี่ยวชาญทั้งไทยและต่างประเทศ พร้อมคำแนะนำด้านการเรียนต่อและการวางแผนอนาคต
• นวัตกรรมการศึกษา จากองค์กรชั้นนำ อาทิ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ, บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), และบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
• บริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ ครอบคลุมกว่า 10 ประเทศ เช่น สหรัฐฯ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา อังกฤษ สวิตเซอร์แลนด์ ฮ่องกง จีน ฟิลิป
ปินส์ และเวียดนาม
• โอกาสสมัครเรียนและทุนการศึกษา จากสถาบันนานาชาติที่เข้าร่วมงาน
• ฟรี! การทดสอบ IELTS พร้อมคำแนะนำเฉพาะบุคคลจากผู้เชี่ยวชาญ
• กิจกรรมพิเศษและ Lucky Draw สำหรับผู้ลงทะเบียนล่วงหน้า พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมาย