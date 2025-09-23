BAM ร่วมสมทบทุน 1,000,000 บาท ในงาน “Harmony of Rattanakosin” ส่งต่อพลังแห่งการให้เพื่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

บรรยากาศภายในงานเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2568 ณ ศูนย์การค้าเอ็มโพเรียม เต็มเปี่ยมด้วยความหมายและความงดงามในทุกมิติ โดยมีบุคคลสำคัญจากหลายแวดวงเข้าร่วมงานอาทิ คุณบุษดี เจียรวนนท์, คุณนวลพรรณ ล่ำซำ, คุณเกรซ มหาดำรงกุล, และอีกหลายท่าน สะท้อนพลังแห่งความร่วมมือ และตอกย้ำความสำคัญของการ “ส่งต่อคุณค่า” จากศิลปะสู่การช่วยเหลือสังคม
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM ได้เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนภาพถ่ายพิมพ์สีบนผ้าใบ ชื่อผลงาน เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ ในงานแสดงนิทรรศการ “Harmony of Rattanakosin” งานศิลปะ ครั้งสำคัญที่สะท้อนความงดงามและคุณค่าทางวัฒนธรรมของรัตนโกสินทร์อันทรงคุณค่าจากศิลปินภาพถ่ายระดับโลก และศิลปินแห่งชาติ นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ผสานพลังแห่งศิลปะกับการแบ่งปัน เพื่อสร้างประโยชน์คืนกลับสู่สังคมร่วมกันเป็นจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อส่งต่อให้กับมูลนิธิถันยรักษ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านม และพัฒนางานวิจัยทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องและช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ให้สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียม
การมีส่วนร่วมครั้งนี้ยังสะท้อนวิสัยทัศน์ของ BAM ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ตลอดจนสนับสนุนการวิจัยและการรักษาโรคมะเร็งเต้านม ซึ่งนับเป็นภัยเงียบที่คร่าชีวิตสตรีไทยจำนวนมาก ในแต่ละปี ทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้สังคมไทยหันมาใส่ใจสุขภาพและร่วมมือกันเพื่อสร้างสังคมที่เข้มแข็ง และมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
