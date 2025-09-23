ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 31.84-เคลื่อนไหวกรอบแคบคอถ้อยแถลงประธานเฟด

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(23 ก.ย.68)ปิดตลาดที่ระดับ 31.84 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 31.80 บาทต่อดอลลาร์ฯ...โดยเงินบาทขยับอ่อนค่าลงเล็กน้อยตามทิศทางของสกุลเงินในภูมิภาคและฟันด์โฟลว์ของต่างชาติในตลาดการเงินไทย อย่างไรก็ดี กรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในระหว่างวัน ยังคงเป็นกรอบแคบ ๆ ในช่วงประมาณ 31.76-31.88 บาทต่อดอลลาร์ฯ เนื่องจากตลาดรอติดตามสัญญาณเกี่ยวกับแนวโน้มดอกเบี้ยของสหรัฐฯ จากถ้อยแถลงของประธานเฟด และตัวเลข PMI เบื้องต้นสำหรับเดือนก.ย. ของหลายประเทศในคืนนี้อย่างใกล้ชิด สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นและพันธบัตรไทย 930.83 ล้านบาท และ 1,613 ล้านบาท ตามลำดับ
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 31.65-31.90 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ทิศทางฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ ราคาทองคำในตลาดโลก รวมถึงตัวเลขยอดขายบ้านใหม่เดือนส.ค. ของสหรัฐฯ