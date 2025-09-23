ธปท.เปิด 3 เหตุบาทแข็งค่า จ่อถกผู้ค้าทองสัปดาห์หน้าก่อนออกมาตราการ”แก้ตรงจุดเกาถูกที่คัน”

ธปท.ยอมรับค่าบาทแข็งค่ามากกว่าเงินสกุลอื่นในภูมิภาค เปิด 3 สาเหตุเงินบาทแข็งค่าตัวเลขดุลบัญชีเดินสะพัด การเมืองคลี่คลาย และราคาทองคำปรับเพิ่มขึ้นมาก เผยคนไทยนิยมลงทุนทอง จ่อถกสมาคมค้าทองอีกรอบสัปดาห์หน้า รับฟังข้อเสนอแนะก่อนออกมาตรการแก้ปัญหาได้จริง ตรงจุด “เกาถูกที่คัน” ลดผลกระทบต่อค่าเงินบาท พร้อมปรับปรุงข้อมูลในบัญชีดุลการชําระเงิน ป 2567
นายเดช ฐิติวณิช ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายระบบข้อสนเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท. ปรับปรุงข้อมูลในบัญชีดุลการชำระเงิน (Balance of Payments: BOP) ประจำปี 2567 ตามรอบปรับปรุงปกติ (ก.ย.2568) ส่งผลให้ตัวเลขที่แสดงความคลาดเคลื่อนเชิงสถิติ (Net Errors and Omissions: NEO) ปี 2567 อยู่ที่ 7.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (2.3 แสนล้านบาท) ปรับลดลงกว่าครึ่งหนึ่งจากตัวเลขเบื้องต้นที่ประกาศในเดือน มีนาคมที่ผ่านมา
โดยเป็นผลจาก 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 1.มูลค่านำเข้ารวมที่ลดลง จากการที่กรมศุลกากรปรับราคาน้ำมันนำเข้าให้เป็นไปตามที่ได้รับข้อมูลจริงจากผู้นำเข้า ซึ่งต่ำกว่าราคาที่กรมศุลกากรได้ประมาณการไว้ในตอนแรก ส่งผลให้ดุลบัญชีเดินสะพัด (Current Account) เพิ่มขึ้น และทำให้ NEO ลดลงไปประมาณ 2.0 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ2.ข้อมูลการลงทุนโดยตรงของนักลงทุนต่างชาติ (FDI) ที่สูงขึ้น ซึ่งปรับตามข้อมูลการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติในธุรกิจไทย ที่ปรากฏในงบการเงินที่ธุรกิจทยอยรายงานต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ส่งผลให้ NEO ลดลงไปประมาณ 2.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 3.ข้อมูลสินเชื่อการค้า (Trade Credit) ที่เพิ่มขึ้น จากการที่เจ้าหนี้การค้าขยายระยะเวลาการชำระค่าสินค้านำเข้าให้กับภาคเอกชน ทำให้ภาระการจ่ายคืนสินเชื่อการค้าในปี 2567 ลดลง ส่งผลให้ NEO ลดลงประมาณ 4.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
สำหรับข้อมูล BOP รายปี ธปท. จะเผยแพร่ตัวเลขเบื้องต้นในเดือน มี.ค.ของปีถัดไป จากนั้นจะปรับปรุงข้อมูลอีก 2 ครั้ง ในทุกเดือน ก.ย. เช่น การจัดทำข้อมูล BOP ของปี 2567 จะเผยแพร่ครั้งแรกในเดือน มี.ค.2568 และจะปรับปรุงข้อมูลอีก 2 ครั้ง ในเดือน ก.ย.2568 และเดือน ก.ย.2569
ตั้งโต๊ะแจงเหตุเงินบาทแข็งค่า
น.ส.ภาวิณี จิตต์มงคลเสมอ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า การหารือระหว่าง ธปท. กับสมาคมค้าทองคำ เพื่อหาแนวทางลดผลกระทบจากการซื้อขายทองคำต่อค่าเงินบาท คาดว่าจะมีการหารือร่วมกันอีกครั้งประมาณต้นสัปดาห์หน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาออกแบบมาตรการหรือแนวทางที่จะทำให้การค้าทองคำ ส่งผลข้างเคียงต่อค่าเงินบาทให้น้อยที่สุด โดยเป็นการแก้ปัญหาได้จริงและตรงจุด
“ธปท.ยืนยันว่า ได้เข้าไปดูแลและลดความผันผวนของค่าเงินในบางช่วงบางจังหวะ แต่ก็ยอมรับว่ามีบางปัจจัยที่ทำให้ค่าเงินบาทผันผวนเพิ่มขึ้น และกำลังหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจะสามารถทำอะไรได้เพิ่มเติมโดยเฉพาะผู้ค้าทองที่มีผลกับค่าเงินบาทในช่วงหลังที่มีการลงทุนทองคำจำนวนเพิ่มขึ้น”
สาเหตุที่ทำให้เงินบาทของไทยเมื่อเทียบดอลลาร์สหรัฐฯ แล้วแข็งค่ามากกว่าสกุลเงินอื่น ๆ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะปัจจัยเฉพาะตัวของไทยเอง คือ 1.ยอดดุลบัญชีเดินสะพัดดีกว่าที่คาด 2. ปัญหาการเมืองไทยคลี่คลายกลับมามีเสถียรภาพได้เร็ว และ3.พฤติกรรมของคนไทยลงทุนทองคำมากขึ้น เมื่อราคาทองสูงขึ้นก็จะมีการขายทำกำไร ยิ่งราคาทองคำสูงขึ้นมากก็จะยิ่งเป็นแรงกดดันให้เงินบาทแข็งค่าเร็วกว่าสกุลเงินอื่น
“ปัจจัยหลักที่ทำให้บาทแข็งค่ามาจากดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า ซึ่งตั้งแต่ต้นปีดอลลาร์อ่อนค่าไปแล้ว 10% จึงทำให้เงินสกุลอื่นแข็งค่าขึ้น แต่กรณีเงินบาทที่แข็งค่าไปมากกว่าสกุลเงินอื่นในระยะหลัง ๆ มาจากปัจจัยเฉพาะของไทยเอง ทั้ง current account ดีกว่าคาด การเมืองคลี่คลาย มีเสถียรภาพเร็ว และพฤติกรรมของคนไทยที่นิยมลงทุนซื้อขายทองคำ เมื่อทองราคาสูงขึ้นก็ไปขายทำกำไร ร้านทองก็จะมาแลกดอลลาร์เป็นบาทไปให้ลูกค้า ดังนั้นเมื่อทองราคาสูงขึ้นมาก ก็จะเป็นแรงกดดันให้บาทแข็งค่ากว่าสกุลเงินอื่น” น.ส.ภาวิณี กล่าว
น.ส.ชญาวดี ชัยอนันต์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายองค์กรสัมพันธ์ และโฆษก ธปท. กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการหารือกับร้านทองนั้น ทาง ธปท.ไม่อยากให้การซื้อขายทองคำส่งผลกระทบต่อค่าเงินบาท ซึ่งมีหลายมาตรการที่อาจจะช่วยลดผลกระทบได้ เช่น การใช้เงินดอลลาร์ในการซื้อขายทองคำ หรือมาตรการภาษี ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ได้คุยกัน ซึ่งหากผลกระทบรุนแรงมาก ก็ต้องนำมาพิจารณาให้รอบคอบ
“ตอนนี้มีหลายมาตรการอยู่ใน pipe line ต้องพิจารณาถึงผลกระทบด้วย และต้องศึกษาว่าจะแก้ได้ตรงจุดหรือไม่ แก้บาทแข็งได้จริงหรือไม่ หรือได้แค่ลดลง เป็นแค่ผ่อนแรง ไม่ใช่การแก้บาทแข็งที่ตรงจุด คงต้องดูว่าจะทำอะไรได้บ้าง เช่น อยากให้ไป trade เป็นดอลลาร์มากขึ้น เราต้องฟังร้านทองด้วย การออกแบบนโยบายต้องเรียนรู้จากบทเรียนที่ผ่านมา หาวิธีให้เกิดผลข้างเคียงน้อยสุด คงต้องใช้เวลาศึกษา เกาให้ถูกที่คัน ไม่อยากให้ส่งผลข้างเคียง คงจะต้องให้ร้านทองมาคุยกันอีกที ราคาทองคำที่ปรับเพิ่มสูงขึ้น เกิดจากพฤติกรรมการซื้อขายทองคำ โดยคนไทยนิยมลงทุนทองคำ และขายทำกำไร ทำให้เมื่อร้านทองนำไปขายต่างประเทศจะได้รับเงินดอลลาร์สหรัฐ และแปลงเป็นเงินบาทมาให้ลูกค้า ทำให้เงินบาทแข็งค่า” โฆษก ธปท. กล่าว