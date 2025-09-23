กสิกรฯเดินหน้าอัดฉีดกรีนโลน-เพิ่มเป้าหมายเป็น 4-5แสนล้านบาท

นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)(KBANK)กล่าวในงานสัมมนา Prachachat ESG Forum 2025 the TURNING POINT#ตีแตก sustainability หัวข้อ ESG Unlocking new Growth for Thailand ว่า ใน 1 ปีที่ผ่านมา ถือว่าเป็นเรื่องที่ยากลำบากสำหรับ ESG หลังจากที่นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ได้ประกาศถอนตัวจากความตกลงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Paris Agreement)รวมถึงแสดงเจตนารมย์สนับสนุนอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวทำให้ทั้งในส่วนของ Climate Change แน่นอน ขณะเดียวกัน ด้วยนโยบายด้านการค้าของประธานาธบดีก็ทำให้เกิดภาวะราคาสินค้าที่สูงขึ้นทำให้ช่องว่างทางสังคมสูงขึ้นด้วย พร้อมกันนั้น บริษัทยักษ์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นธนาคารและธุรกิจอื่นก็ดำเนินรอยตาม โดยในส่วนธนาคารนั้นแม้ว่าจะถอนตัว แต่ก็ยังสนับสนุนให้ลูกค้าไปต่อแต่ในเงื่อนไขที่ยืดหยุ่นขึ้น
"แม้ว่าปีที่ผ่านมาจะเป็นปีที่ยากลำบากสำหรับ ESG แต่ก็ยังมั่นใจว่าเป็นเรื่องที่ต้องทำ เรียกว่า แม้จะดีเลย์ไปบ้างแต่ก็ไม่ได้ออกนอกเส้นทาง เป็นในแบบที่ว่าใครพร้อมก็ออกตัวไปก่อน ซึ่งเราก็เห็นอยู่ อย่าง เลโก้ก็มีแผนที่จะสร้างกระบวนการผลิตที่มีก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ในโรงงานที่เวียดนาม ธุรกิจธนาคารพาณิชย์เองก็เช่นเดียวกัน ยังคงสนับสนุนให้ลูกค้าเปลี่ยนผ่านไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันผู้ประกอบการก็จะต้องมีการตื่นรู้ มีความเข้าใจว่าจะต้องลงทุนก่อน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในระยะกลาง-ยาว เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงที่จะเจอมาตรการกีดกันการค้า ซึ่งตราบใดที่พวกเราพยายามที่จะอัปเดตตัวเอง ก็จะไม่ไปตกอยู่ในกลุ่มที่ไม่ได้ไปต่อ"
สำหรับเรื่องของ ESG กับ New Growth for Thailand นั้น อยากจะนำเสนอให้เรามองถึงส่วนที่เป็นจุดแข็งของไทย เพื่อนำมาผลักด้นการเติบโตต่อไป ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาคการท่องเที่ยว ซึ่งอาจจะใช้แนวคิด Low Carbon Journey นับจากสายการบิน สนามบิน โรงแรมที่พัก เป็นส่วนที่ใช้ Low Carbon รวมถึงการท่องเที่ยวเชิงชุมชนที่สามารถเพิ่มรายได้สู่ชุมชน เป็นต้น อีกทั้งภาคบริการ- wellness ที่เป็นจุดเด่นของไทยก็ยังสามารถทำให้ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว ก็จะเป็นส่วนหนึ่ง Unlocking new Growth ให้กับประเทศไทยได้
"ในส่วนของธนาคารกสิกรไทยเองก็ให้ความสำคัญทั้งในเรื่องของเงินทุนสนับสนุนผ่านการให้สินเชื่อ พร้อมทั้งส่งเสริมด้านความรู้กับผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้เพิ่มเป้าหมายการปล่อยสินเชื่อสีเขียวเป็น 4-5 แสนล้านบาท จากเดิม 1-2 แสนล้านบาท และพร้อมร่วมมือกับอีโคซิสเต็มอื่นๆ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยว เพื่อจัดทำเป็นแผนงานที่ชัดเจน ไม่ใช่ทำไปคิดไป ทำไปเปลี่ยนไป ซึ่งอาจจะไม่ได้ผลเท่าที่ควร"