เมย์แบงก์ต่อยอดธุรกิจรีเทล ยกระดับทีมที่ปรึกษาและนวัตกรรมบริการ เพื่อประสบการณ์ลงทุนครบวงจร

บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ MST เดินหน้าต่อยอดความเชี่ยวชาญและความแข็งแกร่งในธุรกิจรีเทล ประกาศกลยุทธ์ยกระดับทีมที่ปรึกษาการลงทุน ขยายผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมบริการ เพื่อสร้างประสบการณ์ลงทุนที่ครบวงจร ตอบโจทย์ทั้งนักลงทุนรายย่อยไฮเน็ตเวิร์ธและนักลงทุนรุ่นใหม่ พร้อมตอกย้ำพันธกิจระยะยาวในการเป็นพาร์ทเนอร์ที่นักลงทุนไว้วางใจในทุกช่วงของการสร้างความมั่งคั่ง
นายอารภัฏ สังขรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ภูมิทัศน์การลงทุนในประเทศไทยกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นักลงทุนไม่ได้มองแค่หุ้นในประเทศเพียงอย่างเดียว แต่ต้องการกระจายพอร์ตการลงทุนไปสู่สินทรัพย์ที่หลากหลาย ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงต้องการข้อมูลที่รวดเร็วและคำแนะนำที่เชื่อถือได้เพื่อประกอบการตัดสินใจ นี่คือช่วงเวลาสำคัญที่ เมย์แบงก์ ต้องต่อยอดความเชี่ยวชาญและยกระดับกลยุทธ์ เพื่อก้าวสู่การเป็นพาร์ทเนอร์ด้านการเงินที่ตอบโจทย์ลูกค้าในทุกสภาวะตลาด โดยหนึ่งในแกนสำคัญของเรา คือการผลักดัน Democratized Investment หรือการทำให้การลงทุนเข้าถึงได้สำหรับคนไทยในวงกว้างมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนที่มีสินทรัพย์สูงหรือนักลงทุนรุ่นใหม่
เราต้องการให้ทุกคนเข้าถึงโซลูชันการลงทุนที่หลากหลายและมีมาตรฐานระดับสากล พร้อมคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ไว้วางใจได้ เพื่อให้การวางแผนการเงินไม่ใช่เรื่องซับซ้อนและเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถทำได้ กลยุทธ์หลักของเราจึงเน้นเสริมความแข็งแกร่งในธุรกิจรีเทล ด้วยการลงทุนทั้งในคน เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อยกระดับบทบาทของเมย์แบงก์จากโบรกเกอร์ที่เน้นการทำธุรกรรม ไปสู่การเป็นพาร์ทเนอร์ทางการเงินที่ช่วยสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนให้กับลูกค้า โดยเรายังคงรักษาจุดยืนการเป็น boutique financial advisory ที่เน้น high touch ให้คำปรึกษาเชิงลึกและตอบโจทย์ลูกค้าในแบบเฉพาะบุคคล”
เมย์แบงก์ มุ่งพัฒนาประสบการณ์ลงทุนในทุกมิติ ยกระดับคุณภาพคำแนะนำให้ลึกและรอบด้าน เพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์การลงทุนทั้งที่เน้นการเติบโตและการป้องกันความเสี่ยง และพัฒนาเครื่องมือดิจิทัลให้ตอบโจทย์พฤติกรรมการลงทุนที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกได้ทุกที่ทุกเวลาและตัดสินใจลงทุนได้อย่างมั่นใจ ด้านบุคลากร เมย์แบงก์ เดินหน้าสร้างและเสริมความแข็งแกร่งให้ทีมที่ปรึกษาการลงทุน ด้วยการดึงดูดผู้เชี่ยวชาญระดับแถวหน้าและพัฒนาศักยภาพทีมงานอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าขยายทีมที่ปรึกษาการลงทุน (Investment Consultants) ให้ครบกว่า 500 คน เพื่อรองรับความต้องการของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้น และส่งมอบบริการให้ครอบคลุมทั้งกลุ่มไฮเน็ตเวิร์ธและนักลงทุนรุ่นใหม่ ลูกค้าจะได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมทั้งโอกาสการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง
นอกจากนั้น เมย์แบงก์ ยังเดินหน้าขยายผลิตภัณฑ์และโซลูชันการลงทุนให้ครอบคลุมความต้องการของนักลงทุนมากยิ่งขึ้น ทั้งกองทุนรวม หุ้นต่างประเทศ ตราสารอนุพันธ์ และผลิตภัณฑ์ทางเลือกเพื่อกระจายความเสี่ยง ควบคู่กับการเพิ่มฟังก์ชันวิเคราะห์และเครื่องมือช่วยตัดสินใจในแพลตฟอร์มดิจิทัล เช่น MBI ให้มีความแม่นยำและใช้งานง่ายขึ้น เพื่อยกระดับการให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ
นางสาวเนธิตา กระบวนรัตน์ กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายบริหารการลงทุน บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ทีมที่ปรึกษาการลงทุน คือ กลไกสำคัญในการส่งมอบประสบการณ์ลงทุนที่แตกต่าง เมย์แบงก์ จึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการสร้างทีมที่แข็งแกร่ง ทั้งการดึงดูดผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เชิงลึกและพัฒนาทักษะของทีมงานให้สามารถให้คำแนะนำได้อย่างครบถ้วนและรอบด้าน เราต้องการให้ลูกค้ารู้สึกมั่นใจว่ามีที่ปรึกษาที่เข้าใจเป้าหมายทางการเงินของพวกเขาและสามารถช่วยตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
“พร้อมกันนี้ เรากำลังยกระดับแพลตฟอร์มดิจิทัลของเราอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อมูลแบบเรียลไทม์และใช้เครื่องมือช่วยวิเคราะห์ที่ทันสมัยในการวางแผนการลงทุน เมื่อผสานความสะดวกสบายของดิจิทัลเข้ากับความเชี่ยวชาญของทีมที่ปรึกษา จะทำให้ เมย์แบงก์สามารถมอบประสบการณ์ที่ครอบคลุมทั้งความรวดเร็ว ความแม่นยำ และความเป็นส่วนตัว โดยเป้าหมายของเราคือการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า และยกระดับบทบาทของ เมย์แบงก์ให้เป็นพาร์ทเนอร์อันดับแรกที่นักลงทุนไว้วางใจเมื่อต้องการวางแผนการเงิน ทั้งในวันนี้และในอนาคต”