KKP คว้ารางวัล “องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน” ระดับดีเด่น ปี 2568

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (KKP) ได้รับรางวัล “องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน” (Human Rights Award) ประจำปี 2568 ระดับดีเด่น จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม โดยมี นายพุฒิ เด่นสมพรพันธ์ ประธานสายบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นผู้แทนรับรางวัล ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2568
รางวัลที่สะท้อนการขับเคลื่อนสิทธิมนุยชนอย่างเป็นรูปธรรม
โครงการนี้คัดเลือกองค์กรจากทุกภาคส่วนที่สามารถบูรณาการสิทธิมนุษยชนเข้ากับการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ โดย KKP เข้าร่วมโครงการเป็นปีแรก และผ่านการประเมินที่ครอบคลุมตั้งแต่การส่งข้อมูลตามแบบประเมิน ไปจนถึงการตรวจสอบการดำเนินงานเชิงประจักษ์หรือการปฏิบัติจริง (site visit) ก่อนจะได้รับรางวัลในระดับ “ดีเด่น” ซึ่งเป็นหนึ่งในระดับสูงสุดของโครงการ
KKP ดำเนินโครงการและกิจกรรมที่สร้างผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินแก่เยาวชนและประชาชนกว่า 3,800 คนผ่านโครงการ KKP FinLit การระดมทุนกว่า 1.75 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนการศึกษาเยาวชนกลุ่มเปราะบางในจังหวัดชายแดนใต้ รวมถึงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของพนักงานผ่านโครงการด้านสุขภาพกายใจ และโครงการ “KKP ปลดหนี้ มีออม” ที่ช่วยปลดหนี้กว่า 6.3 ล้านบาทและสร้างเงินออมใหม่กว่า 313,400 บาท
การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็น “หลักองค์กร” ของ KKP
นายอภินันท์ เกลียวปฏินนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ด้วยความเชื่อที่ว่า ทรัพยากรบุคคลคือหัวใจของธุรกิจการเงิน KKP จึงยึดมั่นในการเคารพสิทธิมนุษยชน และบูรณาการหลักการเข้ากับวิธีคิดและการดำเนินธุรกิจขององค์กร เพื่อร่วมสร้างการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนเคียงข้างสังคมไทย”
KKP กำหนดนโยบายสิทธิมนุษยชนที่สอดคล้องกับหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UNGPs) และดำเนินการ Human Rights Due Diligence (HRDD) ครอบคลุมพนักงาน ลูกค้า และคู่ค้า พร้อมกลไกรับเรื่องร้องเรียนและมาตรการเยียวยาที่โปร่งใสและเป็นธรรม นอกจากนี้ KKP ยังส่งเสริมความหลากหลาย ความเสมอภาค การผนวกรวม และการมีส่วนร่วม (DEIB) ภายใต้แนวคิด “อยู่อย่างคนเท่ากัน” เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ทุกคนได้รับการยอมรับอย่างเท่าเทียม
การได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนระดับดีเด่นครั้งนี้ เป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นของ KKP ในการสร้างการเติบโตทางธุรกิจที่ควบคู่ไปกับผู้คนและสังคม โดยใช้สิทธิมนุษยชนเป็นรากฐานของความสำเร็จที่ยั่งยืน