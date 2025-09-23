NCL เพิ่มทุนขาย PP สำเร็จจัดสรรหุ้นที่เหลือ 100 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 0.32 บาท ผ่านฉลุย

NCL เพิ่มทุนขายให้บุคคลในวงจำกัดหรือ PP เสร็จสมบูรณ์ ล่าสุดเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่เหลือ 100 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 0.32 บาท ให้กับบุคคลในวงจำกัดผ่านฉลุย จากก่อนหน้านี้จัดสรรไปแล้ว 66 ล้านหุ้น ดันทุนจดทะเบียนเป็น 173.55 ล้านบาท
นายพงษ์เทพ วิชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติก จำกัด (มหาชน) หรือ NCL เปิดเผยว่า บริษัทได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่า ได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่คงเหลืออยู่จำนวน 100 ล้านหุ้นเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement:PP) ในราคาหุ้นละ 0.32 บาท เป็นที่เรียบร้อย หลังจากที่คณะกรรมการบริหาร ได้มีมติอนุมัติการกำหนดวันจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นไปเมื่อวันที่ 17 กันยายนที่ผ่านมา
โดยการเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2568 ที่อนุมัติให้บริษัทมีการเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 41.5 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 132,058,498.25 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 173,558,498.25 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 166 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.32 บาท โดยกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาด หรือไม่ต่ำกว่า 90% ของราคาตลาดในช่วงที่เสนอขายได้
“ก่อนหน้านี้ผู้ถือหุ้นได้มีมติให้บริษัทจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้บุคคลในวงจำกัด (PP) จำนวน 166 ล้านหุ้น และในช่วงเดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมาได้จัดสรรไปแล้ว 66 ล้านหุ้น คงเหลือหุ้นเพิ่มทุนอีก 100 ล้านหุ้น ซึ่งก็ได้จัดสรรไปเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 19 กันยายน 68 ส่งผลให้แผนการเพิ่มทุนของ NCL เสร็จสมบูรณ์ สามารถขายหุ้น PP ได้ครบตามแผนเพิ่มทุน” นายพงษ์เทพ กล่าว
ล่าสุดบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้ปัจจุบันบริษัทมีทุนชำระแล้วเป็นจำนวน 173,558,498.25 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 694,233,993 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท จากทุนจดทะเบียนทั้งสิ้นจำนวน 173,558,498.25 บาท