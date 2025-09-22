บิทคอยน์อาจเร่งทะยานสู่กระแสหลัก ท่ามกลางยุค ‘Fourth Turning’ ที่โลกกำลังปั่นป่วน

นักวิเคราะห์ชี้บิทคอยน์ (BTC) กำลังเข้าสู่ช่วงเร่งตัวครั้งใหม่ ทั้งราคาและการยอมรับในฐานะสินทรัพย์กลางโลก หลังระบบเศรษฐกิจ-การเมืองโลกกำลังเดินหน้าสู่จุดเปลี่ยนประวัติศาสตร์ “Fourth Turning” ที่บ่อนทำลายความเชื่อมั่นในสถาบันดั้งเดิมทุกมิติ
จอร์ดี วิสเซอร์ (Jordi Visser) นักวิเคราะห์ตลาดการเงิน เปิดเผยกับ แอนโธนี พอมพลิอาโน ว่า บิทคอยน์จะยังคงเติบโตทั้งด้านมูลค่าและการใช้งาน ไม่ว่าภาพเศรษฐกิจมหภาคในทศวรรษต่อไปจะพลิกผันไปในทิศทางใดก็ตาม โดยเฉพาะในบริบทที่โลกกำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ตามวงจร “Fourth Turning” ซึ่งอธิบายโดย William Strauss และ Neil Howe ว่าเป็นวัฏจักรที่ชี้ถึงการล่มสลายและฟื้นตัวของอารยธรรมในแต่ละเจเนอเรชัน
ความไม่เชื่อมั่นต่อสถาบันเก่าผลักดันเงินไหลเข้า BTC
วิสเซอร์ชี้ว่า ประชาชนทั่วไปสูญเสียความเชื่อมั่นต่อสถาบันดั้งเดิมเกือบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล ระบบการเงิน ธนาคาร นายจ้าง สกุลเงิน หรือแม้แต่หนี้สาธารณะ
“ผมไม่เชื่อใจธนาคาร ไม่เชื่อใจรัฐบาล ไม่เชื่อใจนายจ้าง ไม่เชื่อใจสกุลเงิน และไม่เชื่อใจหนี้… แล้วจะฟื้นความเชื่อใจได้อย่างไร” เขากล่าว
อย่างไรก็ดี คำกล่าวนี้สะท้อนแรงขับเคลื่อนที่ทำให้ผู้คนแห่หาสินทรัพย์ที่ไร้ศูนย์กลาง ที่ไม่ขึ้นกับใครอย่างบิทคอยน์ ซึ่งมีคุณสมบัติไร้การควบคุม (permissionless) และไม่ต้องอาศัยความไว้วางใจ (trustless)
ความเห็นดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางภาวะความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ลดต่ำลง ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ และหนี้รัฐบาลที่พุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ จนทำให้กำลังซื้อของประชาชนถูกกัดกร่อน และกระตุ้นความต้องการระบบการเงินทางเลือกที่ตั้งอยู่บน “เงินแข็ง” (hard money) ที่ไม่สามารถบิดเบือน
เศรษฐกิจรูปตัว K และความเหลื่อมล้ำที่ขยายตัว
วิสเซอร์อธิบายว่า ความแตกต่างของ “เศรษฐกิจรูปตัว K” เป็นอีกหนึ่งสัญญาณของ Fourth Turning กล่าวคือ กลุ่มคนที่อยู่บน “แขนบน” ของตัว K มั่งคั่งขึ้นจากการถือครองสินทรัพย์ ขณะที่คนที่อยู่ด้านล่างกลับเผชิญแรงกดดันจากเงินเฟ้อและค่าเงินเสื่อมค่า
รายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกนล่าสุด สะท้อนความเปราะบางนี้อย่างชัดเจน โดยเพียง 24% ของผู้ตอบแบบสอบถามเชื่อว่าพฤติกรรมการใช้จ่ายของตนจะคงที่ในปี 2569 ขณะที่ส่วนใหญ่คาดว่าราคาสินค้าจะปรับสูงขึ้นจากแรงกดดันเงินเฟ้อและกำแพงภาษีการค้าในสหรัฐฯ ยิ่งไปกว่านั้น กว่า 60% ของผู้ตอบแบบสอบถามคาดว่าอัตราการว่างงานจะเพิ่มขึ้นในปี 2569 ซึ่งสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากต้นปี 2568 ที่มีเพียง 30% ที่มองในทิศทางลบ
จุดเร่งของบิทคอยน์ในยุคเปลี่ยนผ่านโลก
การก้าวเข้าสู่ Fourth Turning กำลังผลักโลกไปสู่ความไม่แน่นอนสูงสุด แต่ในความโกลาหลนั้น บิตคอยน์กลับถูกยกให้เป็น “สินทรัพย์หลบภัย” ที่ไม่ขึ้นกับระบบดั้งเดิม บทบาทของ BTC จึงอาจไม่เพียงเป็นสินทรัพย์ทางเลือก แต่จะก้าวสู่แกนกลางของระบบการเงินใหม่ ที่ตั้งอยู่บนความไร้ศูนย์กลางและความโปร่งใส ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของผู้คนที่สูญเสียศรัทธาต่อสถาบันดั้งเดิมเกือบทั้งหมด