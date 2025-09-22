"Bitcoin Mining Difficulty" พุ่งทำสถิติใหม่ หวั่นศูนย์กลางการขุดถล่มรายเล็ก-บีบบริษัทมหาชน

ยักษ์คริปโตเผชิญแรงกดดันครั้งใหญ่ หลังค่าความยากการขุด (Mining Difficulty) และอัตราแฮชเรต (Hashrate) ของบิทคอยน์ทะยานขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ดันต้นทุนพุ่งกระทบผู้เล่นรายย่อยและบริษัทมหาชน ขณะรัฐบาล - ผู้ผลิตพลังงานแห่ผนวกการขุดเข้าธุรกิจตัวเอง ก่อกังวลต่อความเป็นศูนย์กลางของระบบ
ความยากในการขุดบิทคอยน์พุ่งแตะระดับสูงสุดใหม่ที่ 142.3 ล้านล้าน เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา สะท้อนการเพิ่มขึ้นของกำลังประมวลผลมหาศาลที่หลั่งไหลเข้ามาในระบบในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเฉพาะเดือนสิงหาคมและกันยายนที่ค่าความยากขุดทำลายสถิติอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลจาก CryptoQuant ชี้ชัดว่าแฮชเรตของเครือข่ายแตะระดับสูงสุดกว่า 1.1 ล้านล้านแฮชต่อวินาที
แรงกดดันดังกล่าวทำให้รายย่อยและแม้แต่บริษัทมหาชนเริ่มเสียเปรียบ เนื่องจากการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายต้องใช้คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงที่กินพลังงานมหาศาล ยิ่งดันต้นทุนขึ้นและทำให้การแข่งขันไม่สมดุล จนนำไปสู่ความกังวลว่าการขุดบิทคอยน์กำลังเคลื่อนสู่การกระจุกตัวอยู่ในมือผู้เล่นรายใหญ่ไม่กี่ราย
พลังรัฐและผู้ผลิตไฟฟ้าผนึกแผนการขุด
ไม่เพียงนักลงทุนทั่วไป แม้แต่บริษัทมหาชนด้านเหมืองคริปโตยังเผชิญแรงกดดันจากผู้เล่นที่เหนือกว่าคือ “รัฐบาล” และ “ผู้ให้บริการพลังงาน” ที่มีต้นทุนไฟฟ้าต่ำหรือแทบไม่เสียค่าใช้จ่าย บางประเทศเริ่มนำพลังงานส่วนเกินมาใช้ในการขุด เช่น ภูฏาน ปากีสถาน และเอลซัลวาดอร์ โดยเฉพาะปากีสถานที่ประกาศเมื่อเดือนพฤษภาคมว่าจะจัดสรรพลังงานส่วนเกิน 2,000 เมกะวัตต์เพื่อขุดบิตคอยน์อย่างเป็นทางการ
ในสหรัฐฯ ผู้ให้บริการพลังงานในรัฐเท็กซัสก็ผนวกการขุดบิตคอยน์เข้าโครงสร้างพื้นฐาน โดยร่วมมือกับ ERCOT ใช้เหมืองขุดเป็น “โหลดควบคุม” เพื่อรักษาสมดุลระบบไฟฟ้า กลยุทธ์นี้ช่วยดูดซับพลังงานส่วนเกินในช่วงความต้องการต่ำ และหยุดขุดทันทีเมื่อความต้องการไฟฟ้าสูงสุด สร้างรายได้เสริมโดยไม่ต้องกังวลต้นทุนแปรผันด้านพลังงาน
แรงกดดันใหม่ของผู้เล่นเดิม
สถานการณ์นี้ทำให้ผู้ผลิตไฟฟ้าและรัฐบาลกลายเป็นคู่แข่งสำคัญในเวทีบิทคอยน์ เหนือกว่าบริษัทมหาชนที่ต้องจ่ายค่าไฟในราคาตลาด ส่งผลให้ได้เปรียบเชิงการแข่งขันอย่างชัดเจน ปรากฏการณ์ดังกล่าวกำลังท้าทายโครงสร้างการแข่งขันของอุตสาหกรรมเหมืองบิตคอยน์ทั่วโลก และอาจเป็นตัวเร่งให้การขุดบิตคอยน์เข้าสู่การรวมศูนย์ในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
อย่างไรก็ดีบทสรุปคือ “พลังงาน” กำลังกลายเป็นปัจจัยชี้เป็นชี้ตายของธุรกิจเหมืองบิทคอยน์ ไม่เพียงขับเคลื่อนต้นทุน แต่ยังเป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงอำนาจการแข่งขันในตลาดคริปโตโลกอย่างสิ้นเชิง