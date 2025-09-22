จับแก๊งปั่นหุ้น ECF...อาจมีรอบ 2 / สุนันท์ ศรีจันทรา

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ( ก.ล.ต.) เพิ่งประกาศเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ดำเนินคดีด้วยมาตรการลงโทษทางแพ่ง ผู้กระทำความผิด 17 ราย กรณีสร้างราคาหรือปริมาณหุ้น บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) หรือ ECF เรียกให้ชำระเงินรวม 264,791,946 บาท พร้อมกำหนดระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารหลายปี
การใช้มาตรการลงโทษทางแพ่ง แก๊งปันหุ้น ECF ครั้งนี้ ถ้าไม่ดูรายละเอียดของคดี นักลงทุนส่วนใหญ่คงมีความรู้สึกเหมือนกันว่า เป็นการปั่นหุ้นที่เกิดขึ้นไม่กี่เดือนที่ผ่านมา แต่ปรากฏว่า เป็นคดีเก่าที่เกิดขึ้นมาประมาณ 8 ปีแล้ว
ก.ล.ต.ตรวจสอบพบว่า ผู้กระทำความผิด 17 ราย ซึ่งมีความสัมพันธ์กันในทางส่วนตัว เส้นทางการเงิน หรือผ่านการเชื่อมโยงกับบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกันธรรม ได้รู้เห็นหรือตกลงกันโดยแบ่งหน้าที่กันทำในการซื้อขายหลักทรัพย์ในลักษณะที่ทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ สร้างราคาหรือปริมาณการซื้อขายหุ้น ECF โดยมุ่งหมายให้ราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด
ผู้ร่วมขบวนการปั่นหุ้นECF ประกอบด้วย นางสาวธัญญรัตน์ สุขสวัสดิ์ นายกิตติพัชญ์ สุขสวัสดิ์ นายวัลลภ สุขสวัสดิ์ นายคนึงนิจ จินดา นางวาสนา วิริยาทรพันธุ์ นางสาวทัศนีย์ วงษ์จิราษฎร์ นางสาวสุนีย์ แซ่โล้ นายฐิติกรณ์ ฟูเกษม นายสราวุธ อุดมธรรม นางสุจิตร อุดมธรรม นายไกรวุฒิ ดิษฐจร นางเอมอร สิริพาณิชยกิจ นายประสพสุข สวัสดี นายฐนริศร์ พรพัฒนะแจ่มใส นางสาวอัจฉราภรณ์ ราชนาจันทร์ นายพุฒิธร ตามธรรม และนายศุภฤกษ์ แคว้นน้อย
พฤติกรรมการปั่นเกิดขึ้นหลายช่วง เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม 2560 ต่อเนื่องถึงเดือนเมษายน 2561
การปั่นหุ้น ECF ก.ล.ต.สั่งลงโทษปรับแก๊งปั่นหุ้น 17 คนไปแล้ว โดยกลุ่มสุขสวัสดิ์ ซึ่งเป็นทั้งผู้บริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัท ไม่รู้ว่า จะยอมจ่ายค่าปรับหรือไม่
อย่างไรก็ตาม การลงโทษแก๊งปั่นหุ้น ECF อาจไม่จบเพียงภาคแรก แต่อาจมีภาค 2 ต่อ เพราะไม่กี่เดือนก่อนหน้า ราคาหุ้นตัวนี้เคลื่อนไหวอย่างร้อนแรง เหมือนถูกบลากขึ้น เพื่อรับข่าวการเพิ่มทุน นำหุ้นขายผู้ถือหุ้นเดิมในสัดส่วน 1 หุ้นเดิมต่อ 20 หุ้นใหม่ในราคาหุ้นละ 20 สตางค์ และแจกวอร์แร้นต์หรือใบสำคัญแสดงสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญฟรี
การชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคมที่ผ่านมา แต่ราคาหุ้น ECF ทะยานขึ้นอย่างผิดปกติ ในระหว่างวันที่13มิถุนายนถึง 15 กรกฎาคม 2568 ราคาดีดตัวขึ้นจาก 37 สตางค์ ขึ้นมาปิดที่ 2 บาท ภายใน 1 เดือนขึ้นมา 1.63 บาท หรือเพิ่มขึ้น 471%
และตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน ECF ได้สร้างประวัติศาสตร์ในตลาดหุ้น เพราะราคาหุ้นขึ้นทะลุเพดานสูงสุด 30% รวม 5 วันติด ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นกับหุ้นตัวใด
ล่าสุดเมื่อวันศุกร์ที่ 19 กันยายนที่ผ่านมา หุ้น ECF ทรุดลงมาปิดที่ 36 สตางค์ ซึ่งเป็นราคาที่ย่ำฐานมาหลายสัปดาห์แล้ว
ผลประกอบการ ECF ย่ำแย่หลายปีติดต่อ ขาดทุนตลอด โดยงวด 6 เดือนแรกปีนี้ ขาดทุนสุทธิ 360.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนที่ขาดทุนสุทธิ 53.19 ล้านบาท
ปัจจัยพื้นฐานหุ้น ECF ไม่น่าสนใจอยู่แล้ว เมื่อถูกลงโทษปรับในคดีปั่น โดยผู้บริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัทฯร่วมขบวนการด้วย จะส่งผลให้หุ้นตกยู่ในสภาพตายซากต่อไป
แต่มีคำถามว่า คดีปั่นหุ้น ECF จะจบลงเพียงเท่านี้ หรือมีต่อภาค 2
เพราะราคาหุ้นที่ร้อนแรงระหว่างกลางเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ดูเหมือนว่าจะมี “ขาใหญ่” อยู่เบื้องหลังการลากราคาหุ้น
ถ้าจะมีการลงโทษหรือกล่าวโทษ ECF รอบ 2 ขอความกรุณา ก.ล.ต. อย่าให้นักลงทุนต้องรอนานถึง 8 ปีเหมือนการปั่นหุ้นรอบแรกเท่านั้น