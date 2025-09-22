อยากมีบ้านหรูหลังใหญ่ ออมสินจัดให้ กับสินเชื่อ GSB Grand Home Plus ระยะเวลาโปรโมชันตั้งแต่วันที่ 9 ก.ย. 68 – 30 ธ.ค. 68 อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาภายในวันที่ 31 ม.ค. 69 สมัครเลย คลิก > https://to.gsb.or.th/d9DhZY0c
- อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปี (3 เดือนแรก)
- สนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาท
- สำหรับการซื้อ / ปลูกสร้าง / Refinance ที่มีวงเงินกู้สินเชื่อเคหะตั้งแต่ 7 ล้านบาทขึ้นไป
หมายเหตุ :
- ปัจจุบัน MRR เท่ากับ 6.295% ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป) ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น หรือลดลงได้
- อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Rate) อยู่นะหว่าง 2.348 - 5.795%
- อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) อยู่ระหว่าง 4.325% - 4.947% คำนวณจากวงเงินกู้ 7.00 ล้านบาท ระยะเวลา 20 ปี แบบผ่อนชำระเท่ากันทุกงวด
- การทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ เป็นการทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ โดยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
- กรณี สนับสนุนค่าธรรมเนียมจดจำนอง ให้ตามที่จ่ายจริง โดยให้รวมทุกสัญญาที่กู้ในคราวเดียวกัน รวมกันไม่เกินรายละ 200,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ ของกรมที่ดิน เช่น ค่าคำขอ ค่ามอบอำนาจ ฯลฯ โดยลูกค้าต้องสำรองจ่ายค่าธรรมเนียมจดจำนองแก่กรมที่ดินไปก่อน และธนาคารจะโอนเงินค่าจดจำนองหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย คืนเข้าบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกของลูกค้าภายใน 30 วันนับจากวันที่จดจำนองแล้วเสร็จ ทั้งนี้ กรณีจำนวนเงินค่าจดจำนองตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย ร้อยละ 1.00 ของเงินค่าจดจำนอง เนื่องจากค่าธรรมเนียมจดจำนองถือเป็นทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นที่ลูกค้าได้รับซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นเงิน จึงถือเป็นเงินได้พึงประเมินที่ลูกค้าต้องนำไปคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และหากผู้กู้ชำระหนี้ปิดบัญชีในทุกกรณี ภายในระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ทำสัญญากู้เงิน ผู้กู้ต้องชำระค่าธรรมเนียมจดจำนองคืนแก่ธนาคารเต็มจำนวน
- กรณีผู้กู้ชำระคืนเงินกู้ก่อนครบกำหนด เฉพาะกรณีไถ่ถอนจำนองก่อนครบกำหนด (Prepayment) เพื่อไปใช้บริการกับสถาบันการเงินอื่น ภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ทำสัญญากู้เงิน ผู้กู้ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารกำหนด (ปัจจุบัน 3.00% ของยอดเงินต้นคงเหลือ)
- หลักเกณฑ์เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
รายละเอียดการคำนวณเพิ่มเติมดูได้ที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th
*รู้ก่อนกู้...กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว