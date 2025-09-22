ทองนิวไฮไม่พัก! ปิดวันขยับขึ้นรวม 550 บาท ลุ้นราคาไปต่อ

ราคาทอง (96.5%) ขายปลีกในประเทศระหว่างวันปรับตัวขึ้นไปทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ (All-Time High) โดยขยับขึ้นต่อเนื่องจากเปิดตลาดครั้งแรกเมื่อเช้าตามสถานการณ์ราคาทองในตลาดโลก รวมทั้งวันปรับขึ้นบาททองคำละ 550
เมื่อเวลา 16.00 น. สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองคำ (96.5%) ครั้งที่ 10
- ทองคำแท่ง รับซื้อบาททองคำละ 55,850 บาท ขายออกบาททองคำละ 55,950 บาท
- ทองรูปพรรณ รับซื้อบาททองคำละ 54,727.60 บาท ขายออกบาททองคำละ 56,750 บาท
บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน & ฟิวเจอร์ส จำกัด ระบุว่า ราคาทองคำวันนี้ (22 ก.ย.) ปรับตัวขึ้นทำ สถิติสูงสุดใหม่เหนือระดับ 3,710 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเดินหน้าผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติม หลังจากสัปดาห์ก่อนมีการปรับลดดอกเบี้ยครั้งแรกของปี และส่งสัญญาณว่าจะดำเนินมาตรการผ่อนคลายต่อเนื่องเพื่อตอบรับตลาดแรงงานที่อ่อนแอ
ตามข้อมูลจาก CME FedWatch Tool นักลงทุนให้น้ำ หนักสูงถึง 93% ที่เฟดจะปรับลดดอกเบี้ยอีก 0.25% ในเดือนตุลาคม และ 81% สำ หรับการประชุมเดือนธันวาคม ปัจจัยดังกล่าวช่วยเสริมแรงซื้อทองคำอย่างต่อเนื่อง
นอกจากแรงหนุนจากดอกเบี้ยขาลงแล้ว ราคาทองยังได้รับอานิสงส์จากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย ท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ทั้งนี้ นักลงทุนควรจับตาถ้อยแถลงจากผู้กำหนดนโยบายเฟด ได้แก่ John Williams, Alberto Musalem, Thomas Barkin, Beth Hammack, Stephen Miran และรายอื่น ๆ รวมถึงการประกาศดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนกันยายนของสหภาพยุโรปในคืนนี้ ซึ่งอาจเป็นตัวแปรสำคัญที่กำหนดทิศทางของดอลลาร์และราคาทองคำในระยะถัดไป