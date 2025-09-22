AKS แต่งตั้ง "ออสการ์ แครีย์ แอล. เด เวเนเซีย จูเนียร์" เป็นกรรมการบริษัท มีผล 11 ก.ย.68

บริษัท เอเคเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AKS โดยนายสง่า ตันติอมรพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2568 วันที่ 11 กันยายน 2568 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่ามีมติแต่งตั้ง นายออสการ์ “แครีย์” แอล. เด เวเนเซีย จูเนียร์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท แทนกรรมการเดิมโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2568 เป็นต้นไป เพื่อรับผิดชอบด้านการงานกลยุทธ์ระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งเสริมความแข็งแกร่งด้าน Corporate Governance
นายออสการ์ “แครีย์” แอล. เด เวเนเซีย จูเนียร์ มีประสบการณ์ด้านงานบริหารและพัฒนาธุรกิจพลังงานและเทคโนโลยีมากกว่า 30 ปี ทั้งในประเทศไทย ฟิลิปปินส์ และประเทศอื่น ๆ ทั่วเอเชีย เคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารให้แก่บริษัทชั้นนำหลายแห่ง เช่น Forum Energy Philippines Corporation, Basic Consolidated, Inc. และ Blue Bamboo Interactive Solutions, Inc. โดยมีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการธุรกิจพลังงานหมุนเวียน น้ำมัน ก๊าซ และถ่านหิน รวมถึงธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมต่าง ๆ อีกทั้งมีประสบการณ์ในการบริหารบริษัทในเครือและบริษัทย่อยหลายแห่ง ครอบคลุมทั้งการพัฒนาโครงการเชิงกลยุทธ์ การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ และการขับเคลื่อนองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการและ CEO ของ Basic Energy Corporation และ ประธานกรรมการ RDG Wind Energy Corporation เป็นต้น
ทั้งนี้บริษัทฯ เชื่อว่านาย “แครีย์” จะร่วมทีมบริหารในการเสริมสร้างศักยภาพองค์กร สนับสนุนการกำหนดนโยบายเชิงกลยุทธ์และยกระดับความแข็งแกร่งในการรับมือความท้าทายทางธุรกิจ ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านพลังงาน เทคโนโลยี และการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ของกรรมการใหม่ ตลอดจนช่วยให้บริษัทสามารถขับเคลื่อนโครงการเชิงกลยุทธ์ สร้างพันธมิตรเชิงธุรกิจ และพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง