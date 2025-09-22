"เกียรตินาคินภัทร" ครองตำแหน่ง "ไพรเวทแบงก์ที่ดีที่สุดของประเทศ" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล ไพรเวทแบงก์ที่ดีที่สุดในประเทศไทย (Best Private Bank, Thailand) จากเวที The Asset Triple A Private Capital Awards 2025 ซึ่งจัดโดย The Asset นิตยสารการเงินชั้นนำของเอเชีย เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน จากผลงานที่โดดเด่นด้านบริการ การลงทุนระดับสถาบัน และการให้คำปรึกษาด้านความมั่งคั่งที่ออกแบบเฉพาะบุคคล ตลอดจนความสามารถในการนำนวัตกรรมมาพัฒนาโซลูชันเพื่อตอบโจทย์ตลาดลูกค้ากลุ่มผู้มีความมั่งคั่งสูง (High Net Worth) และผู้มีความมั่งคั่งสูงเป็นพิเศษ (Ultra High Net Worth) ซึ่งกำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว
รางวัลยังระบุอีกว่า "ในฐานะหนึ่งในไม่กี่สถาบันการเงินไทยที่สามารถแข่งขันกับสถาบันต่างชาติได้ ทั้งในมิติความลึกของบริการและการออกแบบคำตอบที่เฉพาะตัวสำหรับลูกค้า บล.เกียรตินาคินภัทร ได้ครองความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมไพรเวทแบงก์ของประเทศ"
นายณฤทธิ์ โกสาลาทิพย์ ประธานสายงานที่ปรึกษาและบริหารการลงทุนลูกค้าบุคคล กล่าวว่า "การได้รับรางวัลครั้งนี้คือความภาคภูมิใจ เพราะไม่เพียงยืนยันถึงความเป็นผู้นำด้านบริการ Wealth Management ในมาตรฐานระดับสากล แต่ยังสะท้อนถึงความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากลูกค้า ความสำเร็จนี้เกิดจากความทุ่มเทของทีมงาน แนวทางการสร้างคุณค่าแบบองค์รวมที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และความร่วมมือกับพันธมิตรระดับโลก จนสามารถสร้างเป็นโซลูชั่นทางการลงทุนที่แตกต่างและสอดคล้องกับพัฒนาการของการลงทุนสากล
ยิ่งกว่านั้น เหนือไปกว่าการบริหารสินทรัพย์แบบดั้งเดิม KKP ได้มุ่งเน้นการสร้างระบบนิเวศด้านความมั่งคั่ง ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างและต่อยอดความมั่งคั่ง การสืบทอดมรดกและการวางแผนส่งต่อความมั่งคั่งสู่รุ่นถัดไป ไปจนถึงการลงทุนที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับกลุ่มลูกค้ารุ่นใหม่ ซึ่งมีมุมมองการลงทุนแบบข้ามพรมแดนและให้ความสำคัญกับหลักการ ESG เพื่อตอบสนองต่อแนวโน้มการลงทุนที่มุ่งเน้นความยั่งยืนและการเติบโตในระยะยาว
KKP จะเดินหน้าต่อยอดความสำเร็จด้วยการยกระดับโซลูชันแบบองค์รวมอย่างต่อเนื่อง ทั้งการลงทุนในบุคลากรและเทคโนโลยี รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรระดับโลก เพื่อก้าวสู่การเป็นการเป็น Trusted Partner ที่สร้างความแตกต่างและคุณค่าอย่างยั่งยืนในทุกมิติของชีวิต"
ในรอบปีที่ผ่านมาบล.เกียรตินาคินภัทร ยังได้คว้ารางวัลไพรเวทแบงก์ยอดเยี่ยมจากสถาบันชั้นนำอีก 2 แห่งได้แก่ Asian Private Banker และ Citywire สะท้อนว่าบล.เกียรตินาคินภัทรเป็นผู้นำด้านการบริหารความมั่งคั่งที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและภูมิภาคมาโดยตลอด
The Asset Triple A Private Capital Awards เป็นรางวัลที่จัดโดย The Asset นิตยสารการเงินชั้นนำในเอเชีย เพื่อยกย่ององค์กรที่มีผลงานโดดเด่นด้านการบริหารความมั่งคั่งและบริการไพรเวทแบงก์ ครอบคลุมตลาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึงญี่ปุ่นและออสเตรเลีย รางวัลนี้สะท้อนถึงแนวโน้มการเติบโตของกลุ่มลูกค้าที่มีความมั่งคั่งสูง (HNW และ UHNW) รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของคนรุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญกับการลงทุนอย่างยั่งยืนและหลัก ESG (Environmental, Social, Governance) มากยิ่งขึ้น โดยการคัดเลือกจะพิจารณาจากความเป็นเลิศด้านกลยุทธ์ บริการที่ตอบโจทย์ลูกค้า และนวัตกรรมในการสร้างคุณค่าให้กับตลาดความมั่งคั่งที่มีการแข่งขันสูงในภูมิภาคนี้