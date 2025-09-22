อีซี่มันนี่-3แบงก์หนุนวงเงินสินเชื่อ 3,000 ล้านบาท-เดินหน้าปล่อยกู้ทรัพย์ค้ำประกันต่อเนื่อง

“อีซี่มันนี่” เดินหน้าสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน โดยจับมือกับสามสถาบันการเงินชั้นนำของไทย ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารออมสิน และธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ ลงนามความร่วมมือการเป็นพันธมิตรในการปล่อยเงินกู้ร่วม (Syndicated Loan Partnership) เพื่อสนับสนุนวงเงินสินเชื่อรวมกว่า 3,000 ล้านบาท เสริมศักยภาพปล่อยกู้ต่อเนื่อง
นายสุธี พนาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อีซี่มันนี่ กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนถึงความไว้วางใจที่สถาบันการเงินชั้นนำมอบให้กับอีซี่มันนี่ และถือเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยเสริมศักยภาพการเติบโตอย่างมั้งคั่งและมั่นคง “เงินทุน 3,000 ล้านบาทที่ได้รับการสนับสนุน จะถูกนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการปล่อยสินเชื่อทรัพย์ค้ำประกัน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นของประชาชน พร้อมเดินหน้าพัฒนามาตรฐานบริการในทุกมิติ ทั้งการประเมินราคาที่เป็นธรรม การเก็บรักษาทรัพย์สินที่ปลอดภัย และการบริการที่ให้เกียรติลูกค้า รวมถึงการเสริมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลผ่าน Easy Smart Application ที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถเช็กข้อมูลตั๋ว ส่งดอกเบี้ยออนไลน์ ประเมินราคาทรัพย์ และโอนเงินได้อย่างสะดวกและโปร่งใส”
อีซี่มันนี่ปัจจุบันมี 98 สาขาทั่วประเทศ โดยบริษัทมีรายได้รวมในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2568 กว่า 9,054 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 842 ล้านบาท เติบโต 30% จากปีก่อนในช่วงเดียวกัน ตัวเลขเหล่านี้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่ลูกค้ามีต่อบริการของบริษัท และศักยภาพการเติบโตในฐานะ “โซลูชันทางการเงินที่ชาญฉลาดและเข้าถึงได้”
นอกจากธุรกิจสินเชื่อทรัพย์ค้ำประกันแล้ว อีซี่มันนี่ ยังได้ขยาย Ecosystem ทางการเงินไปสู่ธุรกิจ “พรีเมี่ยมโกลด์เยาวราช” ห้างทองที่เน้นมาตรฐานและความโปร่งใส และ “Easy Money Shop” ร้านจำหน่ายสินค้าแบรนด์เนมมือสองของแท้คุณภาพสูง เพื่อสร้างระบบนิเวศการให้บริการเงินด่วนที่ครบถ้วนที่ตอบโจทย์ลูกค้าในทุกมิติด้วยการใช้ทรัพย์สินในการสร้างโอกาสและเสริมสภาพคล่อง
“สิ่งที่อีซี่มันนี่ส่งต่อให้กับลูกค้า ไม่ใช่เพียงแค่เงิน แต่คือความมั่นใจและโอกาสใหม่ ๆ ในชีวิต นี่คือความหมายของคำว่า ‘ให้ทุกโอกาส…เป็นไปได้’ และความร่วมมือในครั้งนี้ไม่เพียงช่วยเสริมศักยภาพของ Easy Money แต่ยังเป็นการร่วมกันสร้างอนาคตที่มั่นคงให้กับระบบนิเวศการเงินไทย”