12 หุ้น SET 100 แกร่ง 2 ต่อ ปันผลงามเกิน 4% ราคาปี 68 ยังบวก

ตลาดหุ้นไทยกำลังเผชิญกับความคาดหวังจากการมาถึงของรัฐบาลใหม่ที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม หลายหุ้นปรับตัวขึ้นไปก่อนหน้านี้แล้ว และจะดีแค่ไหน ถ้าหุ้นนั้นๆ นอกจากอัตราผลตอบแทนจากราคาเป็นบวก แล้วยังมีอัตราเงินปันผลตอบแทนที่สูงด้วย ฉะนั้นจึงคัดจากดัชนี SET 100 แกร่ง 2 ต่อ ปันผลงามเกิน 4% แถมราคาปี 68 ยังเขียว
1.SCB บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) อัตราเงินปันผลตอบแทนYTD ปี 68 อยู่ที่ 8.29%, เงินปันผล ปี 67 อยู่ที่ 8.80%,เงินปันผล ปี 66 อยู่ที่ 6.31%,อัตราผลตอบแทนจากราคา YTD ปี 68 อยู่ที่+7.23 %,ผลตอบแทนราคา 5วันอยู่ที่ -0.79%,ราคา ณ 19 ก.ย.68 ปิด 126.00 บาท ,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 133.00/108.50บาท,ค่าP/E 8.85 เท่า,มาร์เก็ตแคป 424,255.52 ล้านบาท
ผู้บริหารระบุธนาคารได้บริหารงานภายใต้กลยุทธ์ Digital Bank with Human Touch ยังคงสร้างความสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ประกอบด้วย การสร้างผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) มากกว่า 10% สูงที่สุดในอุตสาหกรรมธนาคาร การรักษาอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ (Cost to Income) อยู่ที่ต่ำกว่า 40% ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำที่สุดในอุตสาหกรรมธนาคาร
2.TISCO บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) อัตราเงินปันผลตอบแทนYTD ปี68 อยู่ที่ 7.64%,เงินปันผล ปี 67 อยู่ที่ 7.87%,เงินปันผล ปี 66 อยู่ที่ 7.77%,อัตราผลตอบแทนจากราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ +3.05%,ผลตอบแทนราคา 5วันอยู่ที่ +1.50%,ราคา ณ 19 ก.ย.68 ปิด 101.50 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 103.00/95.00 บาท,ค่า P/E12.13 เท่า,มาร์เก็ตแคป 81,265.53 ล้านบาท
บล.เอเชีย พลัส ระบุว่า ฝ่ายวิจัยคาดกำไรสุทธิงวด Q3/68 ที่ 1.7 พันล้านบาท โต 3% QoQ หนุนด้วย PPOP จาก NII หลังแนวโน้มต้นทุนทางการเงินทยอยลดลง ตามการ Repricing เงินฝากประจำ และ Non – NII มีทิศทางดีขึ้น เพราะ Capital market ตามภาวะตลาดหุ้น รวมถึงเงินลงทุน ใน THAI (ได้รับมาจากการแปลงตราสารหนี้เป็นทุน)
3.KBANK ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD ปี 68 อยู่ที่ 7.29%,เงินปันผล ปี 67 อยู่ที่ 4.18%,เงินปันผล ปี 66 อยู่ที่ 2.96%,อัตราผลตอบแทนจากราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ +5.79 %,ผลตอบแทนราคา 5 วันอยู่ที่ -0.90%,ราคา ณ 19 ก.ย.68 ปิด 164.50 บาท ,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 173.00/145.00 บาท,ค่าP/E 8.00 เท่า,มาร์เก็ตแคป 389,754.39 ล้านบาท
ล่าสุด KBANK แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ธนาคารได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย หรือธปท.ให้ดำเนินการไถ่ถอนตราสารเงินเงินกองทุนมูลค่า 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้ว ดังนั้นธนาคารจึงขอใช้สิทธิในการไถ่ถอนตราสารเงินกองทุนดังกล่าวในวันที่ 14 ต.ค. 2568 โดยจะชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยจนถึง(แต่ไม่รวม) วันไถ่ถอน
4.TTB ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD ปี 68 อยู่ที่ 7.12%, เงินปันผล ปี 67 อยู่ที่ 5.62%,เงินปันผล ปี 66 อยู่ที่ 4.35%,อัตราผลตอบแทนจากราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ +0.54%,ผลตอบแทนราคา 5วันอยู่ที่ -1.06%,ราคา ณ 19 ก.ย.68 ปิด 1.87 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 2.02/1.72 บาท,ค่าP/E 8.68 เท่า,มาร์เก็ตแคป 182,458.41ล้านบาท
บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) ระบุTTB เป็นธนาคารเดียวที่ฝ่ายวิจัยคาดว่าจะมีการจ่ายปันผลระหว่างกาล ที่ยังไม่มีการขึ้นเครื่องหมาย XD ในขณะที่ธนาคารอื่นที่ประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาลมีการขึ้นเครื่องหมาย XD ไปหมดแล้ว โดยคาดว่า TTB จะมีการประกาศจ่ายปันผลในช่วงสัปดาห์หน้า และน่าจะมีการขึ้นเครื่องหมาย XD ประมาณช่วงต้นเดือน ต.ค.
5.KKP ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD ปี 68 อยู่ที่ 6.96%, เงินปันผล ปี 67 อยู่ที่ 5.82%,เงินปันผล ปี 66 อยู่ที่ 6.47%,อัตราผลตอบแทนจากราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ +10.95%,ผลตอบแทนราคา 5วันอยู่ที่ -1.69%,ราคา ณ 19 ก.ย.68 ปิด58.25บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 62.00/43.50บาท,ค่า P/E 9.17 เท่า,มาร์เก็ตแคป 49,323.80 ล้านบาท
ล่าสุด เปิด Bonus DCN อีกหนึ่งทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ลงทุน มีจุดเด่นที่ช่วยเปิดโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงมากกว่าเดิมหากค่าเงินเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่คาดการณ์ โดยผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนอาจจะได้รับจากการลงทุนจะสูงมากกว่า 10% ต่อปี ซึ่งผลตอบแทนนี้จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะที่ลงทุน
6.AP บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) อัตราเงินปันผลตอบแทนYTD ปี68 อยู่ที่ 6.74%,เงินปันผล ปี 67 อยู่ที่ 8.64%,เงินปันผล ปี 66 อยู่ที่ 5.75%,อัตราผลตอบแทนจากราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ +9.88%,ผลตอบแทนราคา 5วันอยู่ที่ +9.88%,ราคา ณ 19 ก.ย.68 ปิด 8.90 บาท ,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ52สัปดาห์10.50/5.60 บาท,ค่าP/E 6.07เท่า,มาร์เก็ตแคป 27,998.51 ล้านบาท
บล.เอเซียพลัส ประเมินยังคง เลือก AP เป็นหุ้นเด่นสุด จากแนวโน้มยอดขาย 3Q68 ที่แข็งแกร่งสุด และทิศทางกำไร 3Q68 คาดเติบโตต่อเนื่องQoQ นอกจากนี้มีจุดเด่นด้วยพอร์ตสินค้าหลากหลาย ช่วยกระจายความเสี่ยง และ มี Backlog สูง ตลอดจนการเงินแข็งแรง นำไปสู่ปันผลสูงกว่า 6% ต่อปี
7.PTTบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD ปี 68 อยู่ที่ 6.37%,เงินปันผล ปี 67 อยู่ที่ 6.30%,เงินปันผล ปี 66 อยู่ที่ 5.59%,อัตราผลตอบแทนจากราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ +4.72%,ผลตอบแทนราคา 5วันอยู่ที่ -0.75%,ราคา ณ 19 ก.ย.68 ปิด 33.25 บาท ,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 34.75/27.00 บาท,ค่าP/E 13.37 เท่า,มาร์เก็ตแคป 949,719.63 ล้านบาท
PTT แจ้งตลาดหลักทรัพย์ ว่าคณะกรรมการบริษัทมีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในงวดผลการดำเนินงานครึ่งปีแรก และจากกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.90 บาทขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 1 ตุลาคม 2568 และวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) ในวันที่ 2 ตุลาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 17 ตุลาคม 2568
8.KTB ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD ปี 68 อยู่ที่ 6.12%,เงินปันผล ปี 67 อยู่ที่ 4.13%,เงินปันผล ปี 66 อยู่ที่ 3.71%,อัตราผลตอบแทนจากราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ +20.24%,ผลตอบแทนราคา 5วันอยู่ที่ -3.81%,ราคา ณ 19 ก.ย.68 ปิด 25.25 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ52สัปดาห์ 26.50/19.70บาท,ค่าP/E 7.95 เท่า,มาร์เก็ตแคป 352,895.55 ล้านบาท
บล.ฟินันเซีย ไซรัส แนะนำ “เก็งกำไร” KTB ราคาเป้าหมายปี 2569 เบื้องต้น 29 บาทคาดกำไร 3Q68 ของ KTB จะดูโดดเด่นที่สุดในกลุ่มธนาคารที่ 1.27 หมื่นล้านบาท +14% q-q และ y-y ขณะที่ธนาคารอื่นๆส่วนใหญ่คาดรายงานกำไรชะลอตัวทั้ง q-q และ y-y หนุนจากสินเชื่อที่เติบโต y-y สูงสุดในกลุ่ม ขณะที่ Cost-to-income ratio ลดลง
9.TFG บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD ปี 68 อยู่ที่ 5.70%,เงินปันผล ปี 67 อยู่ที่ 0.89%,เงินปันผล ปี 66 อยู่ที่ 10.19%,อัตราผลตอบแทนจากราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ +55.33%,ผลตอบแทนราคา 5วันอยู่ที่ -%,ราคา ณ 19 ก.ย.68 ปิด 5.25 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 6.10/3.02 บาท,ค่า P/E 4.54 เท่า,มาร์เก็ตแคป 30,571.92 ล้านบาท
ผู้บริหารระบุครึ่งปีหลัง 2568 มีทิศทางที่สดใสยอดขายไก่และสุกรที่เพิ่มขึ้นทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ และจะเข้าช่วง High Season รวมทั้งราคาวัตถุดิบต้นทุนยังมีแนวโน้มปรับตัวลดลง เป็นผลดีต่อภาพรวมของธุรกิจโดยตรง และบริษัทฯมั่นใจว่ารายได้ในปี 2568 จะเติบโตมากกว่า 15% สร้างสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่องตามแผนงานที่วางไว้
10.TOP บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) อัตราเงินปันผลตอบแทนYTD ปี 68 อยู่ที่ 5.14%,เงินปันผล ปี 67 อยู่ที่ 12.04%,เงินปันผล ปี 66 อยู่ที่ 6.88%,อัตราผลตอบแทนจากราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ +30.97%, ผลตอบแทนราคา 5 วันอยู่ที่ +4.23%,ราคา ณ 19 ก.ย.68 ปิด 37.00 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ52สัปดาห์ 82,651.92 บาท,ค่าP/E 9.69 เท่า,มาร์เก็ตแคป 82,651.92 ล้านบาท
บริษัทได้ประกาศเพิ่มวงเงินการซื้อคืนหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐที่ออกโดยบริษัท หรือบริษัท ไทยออยล์ ศูนย์บริหารเงิน จำกัดหรือ TTC แล้วแต่กรณี โดยมูลค่าเงินต้นของหุ้นกู้ที่จะซื้อคืนจากเดิมที่มีจำนวนรวมกันไม่เกิน 199.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จะเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนรวม 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ระยะเวลาการซื้อคืนหุ้นกู้จะสิ้นสุดลงในวันที่ 25 ก.ย. 2568
11.CPF บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) อัตราเงินปันผลตอบแทนYTD ปี68 อยู่ที่ 4.31%,เงินปันผล ปี 67 อยู่ที่ -%,เงินปันผล ปี 66 อยู่ที่ 3.89%,อัตราผลตอบแทนจากราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ +1.75%,ผลตอบแทนราคา 5วันอยู่ที่ -1.28%,ราคา ณ 19 ก.ย.68 ปิด 23.20 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 26.50/19.80 บาท,ค่าP/E 6.20 เท่า,มาร์เก็ตแคป 195,041.53 ล้านบาท
CPF ปรับโครงสร้างทุ่มเงิน 1,100 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือราว 3.6 หมื่นล้านบาท ซื้อหุ้น C.P. Pokphand จาก ITOCHU สัดส่วน 23.8% ดันถือหุ้นเป็น 100% ช่วยหนุนกำไร ROE มีความคล่องตัวมากขึ้นในการบริหารงาน
12.BAM บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) อัตราเงินปันผลตอบแทนYTD ปี 68 อยู่ที่ 4.27%,เงินปันผล ปี 67 อยู่ที่ 6.23%,เงินปันผล ปี 66 อยู่ที่ 6.75%,อัตราผลตอบแทนจากราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ +34.43%,ผลตอบแทนราคา 5 วันอยู่ที่ +1.23%,ราคา ณ 19 ก.ย.68 ปิด 8.20บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52สัปดาห์ 10.10/5.35 บาท,ค่าP/E 11.87 เท่า,มาร์เก็ตแคป 26,502.75 ล้านบาท
บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) ระบุให้เป้าพื้นฐาน BAM 9.6 บาท โดย ประเมิน Sentiment บวกจากทิศทางดอกเบี้ยขาลง ประเมินต้นทุนการเงินจะลดลงในอนาคตตามทิศทางดอกเบี้ยขาลง (เตรียมออกหุ้นกู้ชุดใหม่ปลายเดือนนี้) รวมทั้งการฟื้นตัวของภาคอสังหาฯ จะช่วยหนุน Sentiment การขายอสังหา ฯ มือสอง