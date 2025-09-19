xs
แบงก์ชาติ เตือนอย่าหลงเชื่อ "โอนเงินเข้าบัญชีตัวเองไป-มา ถูกอายัด" ยันไม่จริง! เร่งปรับกลไก ลดกระทบผู้สุจริต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



ตามที่มีกระแสว่อนโซเชียลเกี่ยวกับการโอนเงินไป-มาระหว่างบัญชีธนาคารของตัวเอง อาจเสี่ยงถูกตรวจสอบหรือถูกอายัดบัญชีนั้น

น.ส.ชญาวดี ชัยอนันต์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายองค์กรสัมพันธ์ และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ชี้แจงว่า ข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริง เป็น Fake News อย่าหลงเชื่อ

อย่างไรก็ดี ธปท.ยอมรับว่า มาตรการต่อเส้นเงินตามพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ภัยไซเบอร์ ที่พยายามจะกักเงินให้ผูเสียหายมากที่สุด อาจจะกระทบต่อผูบริสุทธิ์ ซึ่งธปท. ตำรวจ และศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ศปอท.) ได้ปรับกระบวนการปลดล็อกการระงับบัญชี และปรับปรุงกลไกให้กระทบผู้สุจริตน้อยที่สุด

"ในที่สุดแล้ว เราต้อง Trade off ระหว่างการกักเงินให้ได้มากกับผลกระทบผู้บริสุทธิ์ เพราะหากมีบัญชีม้าน้อยลง จะมีผลดีต่อระบบนิเวศเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ธปท.จะดูแลให้คนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด เพื่อให้ระบบนิเวศการเงินไปได้" โฆษกธปท. ระบุ

