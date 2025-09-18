ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 31.81-อ่อนค่าลงท่ามกลางแรงซื้อคืนเงินดอลลาร์ฯ

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(18 ก.ย.68)ปิดตลาดที่ระดับ 31.81 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 31.73 บาทต่อดอลลาร์ฯ... เงินบาทและสกุลเงินอื่น ๆ ในภูมิภาคอ่อนค่าลงท่ามกลางแรงซื้อคืนเงินดอลลาร์ฯ ต่อเนื่อง หลังผลการประชุมเฟดล่าสุดสะท้อนว่า เฟดยังคงใช้ความระมัดระวังในการประเมินผลกระทบจาก tariffs ที่มีต่อทิศทางเงินเฟ้อสหรัฐฯ ซึ่งทำให้เฟดยังไม่สามารถส่งสัญญาณเร่งปรับลดอัตราดอกเบี้ยในระยะข้างหน้า นอกจากนี้ การอ่อนค่าของเงินบาทในระหว่างวันยังสอดคล้องกับทิศทางฟันด์โฟลว์ของนักลงทุนต่างชาติ ซึ่งในวันนี้ขายสุทธิหุ้นไทย 3,227 ล้านบาท และมีสถานะอยู่ในฝั่ง Net Outflows ออกจากตลาดพันธบัตรไทย 1,225 ล้านบาท
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 31.70-32.00 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ การตอบรับของตลาดต่อผลการประชุมเฟด สถานการณ์ราคาทองคำในตลาดโลก ทิศทางฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ และผลประชุมนโยบายการเงินของ BOJ