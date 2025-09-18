วิจัยกสิกรฯคาดเฟดลดดอกเบี้ยต่ออีก2ครั้งในปีนี้

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดการณ์เฟดจะปรับลดดอกเบี้ย 2 ครั้งตาม Dot Plot ใน 2 การประชุมที่เหลือของปีนี้ หลังจากในการประชุม FOMC 16-17 ก.ย. 2568 เฟดมีมติไม่เป็นเอกฉันท์ 11:1 เสียงลดดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ลงมาอยู่ที่ 4.00-4.25% โดย 1 เสียงอยากให้ลดแรงกว่านี้ที่ 0.5% โดยเฟดส่งสัญญาณการปรับลดดอกเบี้ยครั้งนี้ไม่ใช่การเริ่มลดดอกเบี้ยเชิงรุก และยังคงท่าทีระมัดระวังในการปรับลดดอกเบี้ยในระยะข้างหน้า
ส่วนในปีหน้ามีโอกาสที่เฟดจะปรับลดมากกว่า 1 ครั้งจากแนวโน้มเศรษฐกิจที่ชะลอลง โดยเฟดมีแนวโน้มเผชิญความท้าทายมากขึ้นในการชั่งน้ำหนักความเสี่ยงด้านตลาดแรงงานและเงินเฟ้อจากผลกระทบของการปรับขึ้นภาษีที่จะชัดเจนขึ้นในปีหน้า