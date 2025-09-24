ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เพิ่มพื้นที่สีเขียวผุดสวนใหม่ 6.9 ไร่ ปักหมุด “Healthy & Green City” สร้างพื้นที่พักผ่อนคนเมือง

ในความเร่งรีบของคนเมือง ศูนย์ราชการขนาดใหญ่บนถนนแจ้งวัฒนะ ได้เพิ่ม “มุมสีเขียว” แห่งใหม่ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD Asset Development หน่วยงานบริหารจัดการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ดำเนินการปรับภูมิทัศน์ พัฒนาให้พื้นที่สีเขียวด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอาคารรัฐประศาสนภักดี หรืออาคาร B ให้กลายเป็นสวนขนาด 6.9 ไร่ ที่ไม่ใช่แค่สวนสาธารณะ แต่ถูกออกแบบให้เป็นทั้งลานกิจกรรม ที่พักใจ และแหล่งสร้างสุขภาพ โดยจะเป็นสวนสาธารณะแห่งที่ 6 ในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ คาดจะแล้วเสร็จปลายปี 2568
6 สวนสวยที่เป็นมากกว่าพื้นที่สีเขียว
ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ DAD กล่าวว่า สวนแห่งใหม่นี้จะเป็นเหมือน “โอเอซิส” สำหรับคนที่เข้ามาติดต่อราชการหรือทำงานในพื้นที่ โดยนอกจากจะเพิ่มร่มเงาและความสวยงามแล้ว ยังช่วยลดมลภาวะ ความร้อน และใช้เป็นพื้นที่สาธารณะสำหรับคนเมืองได้นัดพบปะ ออกกำลังกาย จัดกิจกรรมที่ทุกคนได้มีส่วนร่วม เกิดเป็นสังคมที่ดียิ่งขึ้น และหากนับรวมกับอีก 5 สวนที่ DAD ได้ดำเนินการปรับภูมิทัศน์ไปแล้ว จะทำให้ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ มีพื้นที่สีเขียวรวม 47.85 ไร่
“สวนแห่งที่ 6 นี้ พัฒนาจากพื้นที่บ่อน้ำตื้นด้านข้างอาคาร B เปลี่ยนเป็นพื้นที่สวนสีเขียว นอกจากช่วยลดอุณหภูมิ ยังเป็นการเพิ่มพื้นที่สันทนาการ เพราะเราต้องการให้ศูนย์ราชการไม่ใช่แค่สถานที่ทำงานของเจ้าหน้าที่ แต่เป็นพื้นที่ที่คนทั่วไปเข้ามาแล้วรู้สึกสบายใจ ได้พักผ่อน และมีกิจกรรมเพื่อสุขภาพ” ดร.นาฬิกอติภัค กล่าว
เปลี่ยนศูนย์ราชการเป็นเมืองสีเขียว
ความตั้งใจของ DAD คือต้องการให้ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นพื้นที่ “Healthy & Green City” ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร โดยพัฒนาขึ้นให้เป็นสวนของสังคมที่ทุกคนสามารถเข้ามาใช้บริการ มาจัดกิจกรรม หรือพักผ่อน ออกกำลังกาย ซึ่ง 6 สวนที่กระจายอยู่ในแต่ละมุมของพื้นที่ประกอบด้วย สวนลอยฟ้า อาคารจอดรถ D: Urban Farming ขนาดกว่า 1.75 ไร่ ที่ส่งผักสดให้โรงเรียนทุ่งสองห้อง ใช้ประกอบอาหารกลางวันเด็ก ๆ พร้อมสวน Welcoming Garden อาคารจอดรถ A ขนาดพื้นที่ 3.7 ไร่ เชื่อมต่ออาคารจอดรถ D จุดเริ่มต้นของ Skywalk เชื่อมรถไฟฟ้าสายสีชมพู สวนหลังศาล: 5.7 ไร่ สำหรับพักผ่อน วิ่งเล่น ไปจนถึงจัดงานเทศกาลอย่างลอยกระทง สวนเกาะกลางถนนแจ้งวัฒนะ: พื้นที่ 12.05 ไร่ ปลูกต้นไม้ใหญ่กว่า 1,200 ต้น สลับสีเขียวกับเหลืองทองราชพฤกษ์ มุ่งสู่แลนด์มาร์กใหม่ของถนนสายหลัก สวนหน้าอาคารรัฐประศาสนภักดี: ลานกิจกรรมขนาดใหญ่ 12.65 ไร่ เชื่อมต่อสวนหลังศาล สวนพื้นที่เชื่อมอาคาร B–C: 5.1 ไร่ พร้อมอุโมงค์ลอดรถยนต์ที่ด้านบนปรับเป็นสวนสวย และล่าสุดสวนทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอาคาร B ขนาด 6.9 ไร่ ที่จะแล้วเสร็จปลายปี 2568
ต้นแบบ Green Government Complex
สิ่งที่ DAD ทำ ไม่ใช่แค่การจัดสวนหรือปรับภูมิทัศน์ แต่เป็นการขับเคลื่อน “Green Building – Green Society” ตามแนวคิด ESG และ BCG Model ทุกมิติ ตั้งแต่การอนุรักษ์พลังงาน การลด Urban Heat Effect ไปจนถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ
ทั้งหมดนี้คือการเปลี่ยนศูนย์ราชการฯ จากภาพลักษณ์ที่แข็งและเคร่งครัด ให้กลายเป็น Green Government Complex แห่งแรกของประเทศ ที่ทุกคนเข้ามาแล้วรู้สึกว่าเมืองใหญ่ก็ยังหายใจได้โล่ง เพราะที่นี่ไม่ได้มีแค่อาคารสูงเรียงราย แต่ยังมีสวนซึ่งเป็น ‘ปอดสีเขียว’ กระจายอยู่ทุกมุมของพื้นที่ เพื่อให้การทำงานและการใช้ชีวิตของผู้คนสมดุลกับธรรมชาติอย่างแท้จริง