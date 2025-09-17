ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 31.73-อ่อนค่าตามแรงขายทำกำไรทองคำในตลาดโลก

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(17 ก.ย.68)ปิดตลาดที่ระดับ 31.73 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 31.68 บาทต่อดอลลาร์ฯ ... โดยเงินบาทอ่อนค่าลงสอดคล้องกับแรงขายทำกำไรทองคำในตลาดโลก ประกอบกับตลาดยังรอติดตามสัญญาณผลการประชุมเฟดในคืนวันนี้อย่างใกล้ชิด สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นไทย 200 ล้านบาท แต่ซื้อสุทธิพันธบัตรไทย 3,809 ล้านบาท ตามลำดับ
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 31.60-31.90 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ การตอบรับของตลาดต่อผลการประชุมเฟด สถานการณ์ราคาทองคำในตลาดโลก ทิศทางฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ ผลการประชุม BOE รวมถึงตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ