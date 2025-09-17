"เอลตัน จอห์น"เผยช่วงเวลา ‘ทองคำ’ผ่าน “Touched by Gold”

สภาทองคำโลก เสนอสำรวจอิทธิพลอันยิ่งใหญ่ของทองคำที่มีต่อวัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ และสังคม เล่าผ่านเรื่องราวชีวิตและมุมมองของเอล ผ่่าน "เอลตัน จอห์น" เผยช่วงเวลา ‘ทองคำ’ผ่านสารคดีใหม่ “Touched by Gold” ทธิพลอันไร้กาลเวลาของทองคำตลอดการเดินทางในวงการดนตรี จอห์น
สภาทองคำโลก (World Gold Council: WGC) ภูมิใจนำเสนอสารคดีเรื่องใหม่ “Touched by Gold” เพื่อสำรวจอิทธิพลอันยิ่งใหญ่ของทองคำที่มีต่อวัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ และสังคม เล่าผ่านเรื่องราวชีวิตและมุมมองของเอลตัน จอห์น (Elton John)
“Touched by Gold” บอกเล่าถึงความผูกพันอันลึกซึ้งที่เอลตัน จอห์นมีต่อทองคำ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ชมได้ชื่นชมคลังส่วนตัวแบบเอ็กซ์คลูซีฟ และเผยให้เห็นถึงบทบาทของทองคำในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับศิลปะ ดนตรี และความเป็นตัวตนของเขา ตลอดทั้งเรื่อง เอลตัน จอห์นได้แบ่งปันความรู้สึก ความทรงจำและความผูกพันส่วนตัวที่มีต่อทองคำตลอดหลายปีที่ผ่านมา พร้อมเผยมุมมองพิเศษเกี่ยวกับชีวิตและความสำเร็จทางดนตรีของเขา ตั้งแต่เครื่องแต่งกายบนเวทีอันเป็นตำนาน ไปจนถึงเครื่องประดับอันเป็นเอกลักษณ์ เรื่องราวของเอลตัน จอห์นถูกถักทอด้วยความเจิดจรัสของทองคำ ในฐานะสัญลักษณ์อันไร้กาลเวลาที่สื่อถึงตัวตนและบุคลิกบนเวทีของเขา
สารคดีเรื่องนี้ไม่ได้นำเสนอเพียงแค่แฟชั่นและการแสดง แต่ยังเผยให้เห็นถึงบทบาทสำคัญของทองคำในแวดวงการแพทย์และวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ “Touched by Gold” เผยให้เห็นว่าทองคำไม่ได้เป็นเพียงสัญลักษณ์ในชีวิตของเอลตัน จอห์น เท่านั้น แต่ยังเป็นส่วนประกอบสำคัญที่ใช้ในเครื่องกระตุ้นหัวใจของเขาที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2542 นอกจากนี้ทองคำยังได้ถูกนำมาใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีตรวจหาเชื้อไวรัส HIV ซึ่งเป็นประเด็นที่เอลตัน จอห์น ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งผ่านการดำเนินงานของมูลนิธิเอลตัน จอห์น เอดส์ ฟาวน์เดชั่น (Elton John AIDS Foundation) ที่เขาก่อตั้งขึ้นในปี 2535 โดยมูลนิธิดังกล่าวได้ระดมทุนมากกว่า 650 ล้านดอลลาร์เพื่อขยายการเข้าถึงการรักษา ต่อสู้ทัศนคติเชิงลบที่สังคมตีตราผู้ป่วย HIV และสนับสนุนการยุติการแพร่ระบาดของโรคเอดส์
เอลตัน จอห์น กล่าวว่า “ตั้งแต่ผมได้รับรางวัลโกลเดนดิสก์อะวอร์ดชิ้นแรกในปี 2513 ทองคำก็เป็นส่วนหนึ่งในช่วงเวลาสำคัญของชีวิตผมมาโดยตลอด ทั้งรางวัลทองคำต่าง ๆ ไมโครโฟนที่ผมใช้บันทึกเสียงอัลบั้มยอดฮิตหลายชุด และแม้แต่ชุดสูทผ้าลาเม่สีทองที่ผมสวมแสดงที่เทศกาลแกลสตันบูรี (Glastonbury) ตลอดเส้นทางอาชีพของผม ทองคำมีเสน่ห์พิเศษที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับดนตรี เอกลักษณ์ และการแสดงออกของผมเสมอมา”
“สารคดี Touched by Gold ทำให้ผมได้ย้อนรำลึกถึงช่วงเวลาแห่งความสุขเหล่านั้น และได้แบ่งปันมุมมองว่าแร่ธาตุอันมหัศจรรย์นี้กลายเป็นส่วนสำคัญในอาชีพและชีวิตของผมได้อย่างไร” เอลตัน จอห์น กล่าวเสริม
สารคดีนี้สร้างโดยสภาทองคำโลก เพื่อแสดงให้เห็นว่าทองคำมีบทบาทในสังคมมากกว่าการเป็นโลหะมีค่าและสินทรัพย์ทางการเงินและการลงทุน แต่ยังเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงระหว่างประเพณีและความก้าวหน้า อีกทั้งยังเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญในด้านการแพทย์ เทคโนโลยี และการพัฒนาสังคม
เดวิด เทต (David Tait) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสภาทองคำโลก กล่าวเพิ่มเติมว่า:
“สภาทองคำโลกรู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับเอลตัน จอห์น ในสารคดีล่าสุดของเรา ที่สำรวจเรื่องราวของทองคำในมุมที่ไม่เคยถูกเผยมาก่อน ผมหวังว่าสารคดีเรื่องนี้จะช่วยให้ผู้ชมเข้าใจบทบาทสำคัญของทองคำในสังคมมากขึ้น ไม่เพียงแค่ในฐานะสินทรัพย์ที่มีมูลค่า แต่ในฐานะตัวเร่งให้เกิดนวัตกรรม ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และการพัฒนาเชิงบวกของสังคมและเศรษฐกิจอีกด้วย Touched by Gold เป็นการเฉลิมฉลองการเดินทางอันมหัศจรรย์ของชีวิตเอลตัน จอห์น และเป็นตัวอย่างของการที่ทองคำดำรงอยู่เคียงคู่ความก้าวหน้าของมนุษยชาติอย่างไม่มีวันสิ้นสุด”
ทั้งนี้ สารคดี “Touched by Gold” ได้เปิดตัวทั่วโลกในวันที่ 15 กันยายน 2568 โดยสามารถรับชมได้ที่ TouchedByGold.com
“Touched by Gold” กำกับโดย โทบี้ แทรคแมน (Toby Trackman) ผู้ชนะรางวัลกรีเยอร์สันและได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลแบฟตา (British Academy of Film and Television Arts: BAFTA) และอำนวยการสร้างโดย ไพโอเนียร์ โปรดักชั่นส์