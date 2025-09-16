ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 31.71-แข็งค่าสอดคล้องสกุลเงินเอเชีย-ฟันด์โฟลว์

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(16 ก.ย.68)ปิดตลาดที่ระดับ 31.71 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 31.89 บาทต่อดอลลาร์ฯ...โดยเงินบาทกลับมาแข็งค่าขึ้นสอดคล้องกับทิศทางของสกุลเงินเอเชียอื่นๆ และสัญญาณฟันด์โฟลว์ของตลาดการเงินในประเทศ (ซึ่งในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นและพันธบัตรไทย 1,247.81 ล้านบาท และ 1,905 ล้านบาท ตามลำดับ) ขณะที่ เงินดอลลาร์ฯ ยังขาดแรงหนุนใหม่ ๆ เนื่องจากตลาดรอติดตามผลการประชุมเฟดในช่วงกลางสัปดาห์อย่างใกล้ชิด
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 31.65-31.90 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ผลการประชุมและ dot plot ของเฟด สถานการณ์ราคาทองคำในตลาดโลก ทิศทางฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ รวมถึงตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านและการอนุญาตก่อสร้างเดือนส.ค. ของสหรัฐฯ