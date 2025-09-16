เมย์แบงก์ ผนึกสมาคมนักลงทุนประเทศไทย ชวนเจาะลึกโอกาสการลงทุน ท่ามกลางศึกยักษ์ใหญ่จีน-สหรัฐ

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสมาคมนักลงทุนประเทศไทย จัดสัมมนาสุดเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับลูกค้าเมย์แบงก์และผู้สนใจ ร่วมวิเคราะห์โอกาสการลงทุนบนเวทีโลก พร้อมเปิดมุมมองเชิงกลยุทธ์แบบ “หมัดต่อหมัด” ใน 3 อุตสาหกรรมสำคัญ ได้แก่ Super App, Travel และ e-Commerce บนสมรภูมิการแข่งขันระหว่างสองมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอย่างจีนและสหรัฐ
ภายในงาน พบกับ 2 ผู้เชี่ยวชาญชั้นนำ “เซียนมี่” ทิวา ชินธาดาพงศ์ นายกสมาคมนักลงทุนประเทศไทย เจ้าของพอร์ตการลงทุนมูลค่าหลักพันล้านบาท และ ธนัชชา เชษฐโชติศักดิ์ นักวิเคราะห์หุ้นต่างประเทศจากเมย์แบงก์ ที่จะมาแบ่งปันมุมมองเชิงลึกในแต่ละธุรกิจศักยภาพ เพื่อช่วยให้นักลงทุนมองเห็นโอกาสและสร้างความมั่นใจในการลงทุนต่างประเทศ
งานสัมมนาจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2568 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ The Townhall ชั้น 3 อาคาร The Offices at CentralWorld โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ลูกค้าเมย์แบงก์สามารถลงทะเบียนได้ที่แอปพลิเคชัน Maybank Invest ส่วนผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน Maybank Invest ด้วยโค้ด “EVCORP02” หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 02-658-5000