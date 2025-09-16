UREKAลงทุนพลังงานสะอาด หวังลดต้นทุน–ลดคาร์บอน

“ยูเรกา ดีไซน์” ลุยติดตั้งโครงการโซลาร์ลอยน้ำให้กับบริษัทย่อย “โมเดิร์น ซินเนอร์ยี่” ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี หวังลดภาระค่าไฟและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ฟากซีอีโอ “รินทร์ณฐา เอกอัศวภิรมย์" ระบุพร้อมเดินหน้าลงทุนพลังงานสะอาด หนุนธุรกิจก้าวสู่ Green Infrastructure และ Circular Business Platform สอดรับเทรนด์พลังงานสะอาด–สังคมคาร์บอนต่ำ“
นางสาวรินทร์ณฐา เอกอัศวภิรมย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) (UREKA) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญในเรื่องการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การประหยัดพลังงาน และมุ่งผลักดันการสร้างสังคมสู่คาร์บอนต่ำ เน้นการใช้พลังงานสะอาด เพื่อให้การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ให้เป็นไปตามพันธกิจที่วางไว้ เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลในการประหยัดพลังงานและสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ
โดยปีนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการติดตั้งระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ(Solar Floating) ในพื้นที่ของบริษัทโมเดิร์น ซินเนอร์ยี่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้การประปาส่วนภูมิภาค ที่ตั้งอยู่ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
สำหรับโครงการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ (Solar Floating) นับเป็นหนึ่งในแนวทางส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนประเภทหมุนเวียนที่ใช้แล้วเกิดขึ้นใหม่ได้ตามธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นพลังงานสะอาดบริสุทธิ์ ปราศจากมลพิษ และเป็นพลังงานที่มีศักยภาพสูง ที่บริษัทฯ และบริษัทในเครือให้ความสำคัญกับหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ซึ่งนอกจากจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้ว ยังเป็นการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน ช่วยลดต้นทุนการผลิตด้วยการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด เพื่อสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ พร้อมก้าวสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนของบริษัทฯ ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด และส่งเสริมให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน
“UREKA มุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืนที่ตอบโจทย์โลกยุคใหม่ หนึ่งในก้าวสำคัญคือการปรับระบบพลังงานของโรงผลิตน้ำในเครือ โดยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นแหล่งหลัก แทนการพึ่งพาไฟฟ้าจากระบบสายส่งแบบเดิม ไม่ใช่แค่เพื่อบริหารต้นทุนพลังงานระยะยาว แต่คือการวางรากฐานธุรกิจที่มั่นคงและยืดหยุ่น ลดความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดพลังงาน และยกระดับเป้าหมายในการลดการปล่อยคาร์บอน พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน
สำหรับ UREKA ‘ความยั่งยืน’ ไม่ได้เป็นเพียงเป้าหมาย แต่เป็นมุมมองเชิงกลยุทธ์ที่บูรณาการทั้งบริบททางการเงินและสังคม เพื่อสร้างคุณค่าร่วมและผลลัพธ์ที่ยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน” นางสาวรินทร์ณฐา กล่าวในที่สุด