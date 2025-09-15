ดัน‘อสังหาฯ’กระตุ้นจีดีพีในปท. เสนอรบ.ใหม่ออกมาตรการระยะสั้นฟื้นเชื่อมั่น

นายกสมาคมอาคารชุดไทย เผยตลาดอสังหาฯหนุนขับเคลื่อนจีดีพีเติบโต 8-12% จ้างงานล้านคน เสนอมาตรการระยะสั้น ตามอายุรัฐบาล ฉีดยาแรง ควิกวิน ให้เศรษฐกิจในประเทศเติบโตได้ ทั้ง ยกเว้นค่าโอนฯในทุกระดับราคาเฉพาะถึง 31 ธ.ค. 68 เพิ่มเติมจากลดค่าโอนฯต่ำกว่า 7 ล้านบาทถึงกลางปี 68 หวัง กนง.ลดแรงดอกเบี้ยนโยบายถึง 0.50% เซอร์ไพร์สตลาด จี้ แบงก์ลดดอกเบี้ยแท้จริง ช่วยลูกหนี้ ลดภาระหนี้ระยะยาว คาดอานิสงส์ หนุนงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 48 โค้งส่งท้ายปีคึกคัก ปลุกไตรมาส 4 ฟื้นตัว เหตุครึ่งแรกของปี 68 ตลาดซบเซา เปิดโครงการน้อย ยอดขายชะลอตัว
นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต นายกสมาคมอาคารชุดไทย กล่าวถึงภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ในช่วงไตรมาส 3 ว่า เริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้น และคิดว่าในไตรมาส 4 จะปรับฟื้นตัวได้มากขึ้น แต่ทั้งนี้ ทางสมาคมฯ ได้มีข้อเสนอต่อรัฐบาลชุดใหม่ที่จะเตรียมเข้ามาบริหารในช่วงระยะสั้น เป็น“มาตรการยาแรง”ที่จะเป็น Quick-winให้รัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ เนื่องจากการเติบโตของภาคอสังหาฯมีผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ 8-12% ของจีดีพี ช่วยให้เกิดการจ้างงานภายใน ประเทศถึง 1 ล้านคน และยังส่งเสริมเรื่อง Local Content ภายในประเทศถึง 90%
“แม้บรรยากาศความเชื่อมั่นจะเริ่มดีขึ้น หลังได้รัฐบาลชุดใหม่เข้ามา แต่สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโดยรวม ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมาก สมาคมฯจึงเห็นว่าจังหวะเวลาปัจจุบันเหมาะสมต่อการออกมาตรการเร่งด่วนในช่วงสั้น ๆ เพียง 4 เดือน เพื่อกระตุ้นการตัดสินใจซื้อและให้เกิดผลเชิงประจักษ์โดยเร็ว”นายประเสริฐ กล่าว
ซึ่งมาตรการที่ว่า ได้แก่ 1.มาตรการในระยะสั้น ตามอายุรัฐบาลใหม่ โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนและค่าจดจำนองในทุกระดับราคาถึง 31 ธันวาคม 2568 (เพิ่มเติมจากเดิมที่ระดับราคไม่เกิน 7 ล้านบาทถึง 30 มิ.ย. 2569 ) 2.การปรับลดดอกเบี้ยนโยบายของ กนง.ครั้งสุดท้ายภายในปี 2568 นี้ หากสามารถลดลงได้ทีเดียว 0.5% และธนาคารพาณิชย์ลดดอกเบี้ยลง เพราะในรอบที่ผ่านมา เราจะเห็นธนาคารลดทั้ง MLR และ MRR ซึ่งจะช่วยลดภาระหนี้ระยะยาวของครัวเรือนและปลดล็อกการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ พร้อมทั้งเป็นสัญญาณของ “นโยบายการเงิน–การคลังที่เดินไปด้วยกัน” ภายใต้ทีมเศรษฐกิจใหม่ ได้แก่ นายกฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น
โดยหากมีมาตรการออกมาก่อนมหกรรมบ้านและคอนโดครั้งที่ 48 โค้งส่งท้ายปี 68 ก็จะช่วยเสริมแรงกระตุ้น ทั้งต่อกำลังซื้อและต่อการลดภาระดอกเบี้ยของประชาชน พร้อมกันนี้ ภาคเอกชนก็ร้องขอให้ธนาคารพาณิชย์ “ส่งผ่านดอกเบี้ยที่แท้จริง” ลงมาถึงผู้กู้เช่นเดียวกับรอบที่ผ่านมา ซึ่งจะเห็นตัวเลขไตรมาส 2 ที่ผ่านมา ยอดโอนฯและยอดขายในไตรมาส 2 ยังอ่อนแรง โดยตลาดคอนโดมิเนียมชะลอตัวมาก ยอดเปิดโครงการใหม่หดตัวแรง อย่างไรก็ดี หลังการผ่อนคลายมาตรการ LTV ในช่วงกลางไตรมาส ตัวเลขไตรมาส 2 เทียบไตรมาส 1 เริ่ม “เด้งกลับ” บางส่วน (QoQ) แต่เมื่อเทียบกับปีก่อน (YoY) ยังติดลบราว 19% และยอดขายรวมยังอยู่ในระดับต่ำสุดรอบ 10 ปี สะท้อนว่ามาตรการเฉพาะจุดยังไม่เพียงพอ
เมื่อลงลึกตามระดับราคา พบว่าตลาดที่อยู่อาศัยต่ำกว่า 7 ล้านบาทยัง “กระตุ้นไม่ขึ้น” ขณะที่เซ็กเมนต์ 7–10 ล้านบาท รวมถึง 20 – 50 ล้านบาท เริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวทั้งในเชิงไตรมาสต่อไตรมาสและปีต่อปี ส่วนระดับ 50 ล้านบาทขึ้นไปยังเติบโตได้ ทำให้สมาคมย้ำเสนอให้คลุมทุกระดับราคาในช่วง 4 เดือนข้างหน้า เพื่อไม่ให้ตลาดล่าง กลายเป็นตัวฉุดรั้งภาพรวมของระบบนิเวศอสังหาฯ
นายองคฤทธิ์ พรหมโยธี ประธานจัดงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 48 กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ จะมีขึ้นในวันที่ 30 ต.ค.-2 พ.ย. 68 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ฮอลล์ 5 โดยมียอดจองบูธล้นเป็นประวัติการณ์ พื้นที่จัดงานเต็มความจุ มีอสังหาฯชั้นนำตบเท้าร่วมอย่างคับคั่ง มีทั้งผู้ประกอบการรายใหญ่ทั่วประเทศเข้าร่วม ขณะที่สถาบันการเงินชั้นนำก็เข้ามผนึกกำลังนำเสนอแพ็เกจ ดอกเบี้ยต่ำ-อนุมัติเร็ว สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค
“การจัดงานครั้งนี้ มีผู้ประกอบการกว่า 150 บริษัท ยกทัพโครงการกว่า 1,000 โครงการทั่วประเทศเข้าร่วม คาดว่าจะสร้างแรงกระเพื่อมครั้งสำคัญ กระตุ้นกำลังซื้อที่อยู่อาศัยปลายปีได้ โดยในงานจะมียอดขายสูงสุดกว่า 20,000 ล้านบาท ”.