ธปท.หารือร้านค้าทองคำจับตาซื้อขายทองสกัดธุรกรรมผิดกฏหมาย

"ธปท.” หารือร้านทองเร่งสกัดผลกระทบจากธุรกรรมทองคำต่อค่าเงิน ยกระดับผู้ค้าทองขอให้ธปท.ช่วยสนับสนุนการซื้อขายทองคำในประเทศไทยให้เป็นเงินสกุลดอลลาร์มากขึ้น จับตาซื้อ-ขายทองคำสกุลเงินบาท โดยเฉพาะพฤติกรรมของนักลงทุนที่อาจส่งผลต่อค่าเงิน รวมทั้งระมัดระวังมิให้ธุรกรรมที่เกิดขึ้นไปที่เกี่ยวข้องกับการกระทำที่ผิดกฎหมาย
นางสาวพิมพ์พันธ์ เจริญขวัญ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ตั้งแต่ต้นปี เงินบาทแข็งค่าขึ้นประมาณ 7% โดยเป็นการแข็งค่านำสกุลภูมิภาค จากทั้งดุลบัญชีเดินสะพัดที่เกินดุลมากกว่าคาด และราคาทองคำที่ปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดย ธปท. ได้เชิญสมาคมค้าทองคำเข้าร่วมหารือ เพื่อพิจารณาแนวทางลดผลกระทบจากการซื้อขายทองคำต่อค่าเงินบาท โดยสมาคมค้าทองคำได้เสนอแนวทางที่จะช่วยสนับสนุนการซื้อขายทองคำในประเทศไทยให้เป็นเงินสกุลดอลลาร์มากขึ้น
นอกจากนั้น ธปท. ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการร้านทองในการยกระดับการติดตามการซื้อขายทองคำในสกุลเงินบาท โดยเฉพาะพฤติกรรมของนักลงทุนที่อาจส่งผลต่อค่าเงิน รวมทั้งระมัดระวังมิให้ธุรกรรมที่เกิดขึ้นไปที่เกี่ยวข้องกับการกระทำที่ผิดกฎหมาย พร้อมได้รับฟังความเห็นและขอให้สมาคมค้าทองคำและผู้ประกอบการร้านทองคำจัดทำข้อเสนอแนวทางช่วยลดผลกระทบต่อค่าเงินเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระยะต่อไปให้มีประสิทธิภาพและตรงจุด
แหล่ข่าวจากผู้ค้าทองคำ กล่าวว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงการคลัง กำลังหารือแนวทางการเก็บภาษีทองคำแท่ง ที่ซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ และชำระเป็นเงินบาท เพื่อชะลอการแข็งค่าของสกุลเงินบาท ซึ่งส่งผลกระทบต่อการส่งออกและการท่องเที่ยวของไทย โดยตั้งเป้าลดการส่งออกทองคำ และทำให้คนไทย ถือครองทองคำมีต้นทุนสูงขึ้น เพราะการไหลเข้าของดอลลาร์สหรัฐ เชื่อมโยงกับการส่งออกทองคำ เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เงินบาทแข็งค่า อย่างไรก็ตาม ภาษีดังกล่าว อาจยกเว้นทองคำที่ซื้อขายด้วยดอลลาร์สหรัฐ ในตลาดฟิวเจอร์ส หรือการซื้อจากร้านทอง
นางสาวฐิภา นววัฒนทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด กล่าวว่าสมาคมค้าทองคำและผู้ประกอบการยืนยันจะให้ความร่วมมือกับภาครัฐรวมไปถึงธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างเต็มที่ เพื่อลดความกังวลเกี่ยวกับการส่งออกทองคำและการแข็งค่าของเงินบาท เพื่อสร้างสมดุลระหว่าง เสถียรภาพค่าเงิน กับ ความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมทองคำไทยและจะเดินหน้าหารือเพื่อหาทางออกร่วมกันต่อไป
ในปัจจุบัน ผู้ค้าทองคำหลายรายได้ร่วมมือกับธนาคารพาณิชย์ให้บริการซื้อ-ขายทองคำด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐแก่นักลงทุน ผ่านการเปิดบัญชี e-FCD ซึ่งถือเป็นช่องทางทางซื้อ-ขายและลงทุนทองคำหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปีนี้ อีกทั้งดอลลาร์ยังคงอ่อนค่าจากการผ่อนคลายนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด), ความกังวลต่อความเป็นอิสระของเฟด, หนี้สาธารณะของสหรัฐที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง, ความไม่แน่นอนด้านนโยบายของสหรัฐภายใต้การนำของปธน.ทรัมป์ ซึ่งจะทำให้กระแส Sell America และ De-Dollarization ดำเนินต่อไป ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เงินบาทยังคงแข็งค่าต่อไป ดังนั้น แม้ทองคำจะซื้อขายผ่านดอลลาร์อย่างเดียวโดยไม่ต้องผ่านเงินบาท แต่ก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะสามารถชะลอการแข็งค่าของเงินบาทได้ เนื่องจากปัจจัยหลักอื่นๆที่ส่งผลให้เงินบาทแข็งค่ายังคงดำเนินต่อไป